Кому-то за два слова жизнь ломают, а ей — хоть бы хны. Почему Пугачевой все сходит с рук

Певица Алла Пугачева позволяла себе называть соотечественников холопами, открыто симпатизировала террористу Джохару Дудаеву, но до сих пор не понесла никакого наказания, в то время как иноагентами объявляются даже патриотические настроенные политологи и военкоры. По какой причине власть не обращает внимания на скандальные и антигосударственные высказывания Примадонны — в материале 360.ru.

Стала предательницей В 2022 году Пугачева не поддержала СВО и сразу же сбежала в тогда еще спокойный Израиль. Из-за отъезда на артистку обрушился шквал критики и непонимания, на которые она ответила очень агрессивно. В своем Instagram* она заявила, что русские «были холопами, стали рабами».

Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Алла Пугачева

Звезда даже попросила Минюст внести ее в список иноагентов и подчеркнула, что полностью солидарна со своим мужем Максимом Галкиным**. Несмотря на скандальное заявление, ведомство решило не реагировать на столь очевидный призыв. Уже тогда депутат Петр Толстой в беседе с «Подъемом» предположил, что Пугачеву не будут добавлять в иноагентский реестр. И на это есть причины.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

«И у нее, в отличие от Галкина**, другой страны не будет. Иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей не найдет. Победим без ее песен», — сообщил он. В 2025 году Пугачева пошла еще дальше — дала четырехчасовое интервью Екатерине Гордеевой**, в котором снова полила грязью свою страну и сделала ряд провокационных заявлений. Артистка назвала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*** Дудаева «приличным, интеллигентным и порядочным человеком». Также она выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть.

Фото: РИА «Новости»

Показательный иск Трещева После интервью адвокат и ветеран боевых действий Андрей Трещев подал на Пугачеву в суд. Он потребовал привлечь звезду к ответственности и признать ее высказывания не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. В итоге иск не приняли. Певица Вика Цыганова написала в своем Telegram-канале, что Трещева даже не уведомили о решении суда, а процесс как будто специально затягивался. Артистка задалась вопросом: неужели система намеренно защищает предательницу, а не российских граждан? «Патриотам России за два слова жизнь ломают и вносят в реестр террористов, а беглая Боруховна безнаказанно поливает Россию грязью из-за рубежа, открыто поддерживает террористические режимы, еще и зарабатывать в России продолжает», — возмутилась Цыганова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Автоматически станет лицом протеста На вопрос о причинах игнорирования Пугачевой попытался ответить публицист и режиссер Карен Шахназаров. В эфире Rutube-шоу «Полный абзац» он объяснил, что противники России пытаются возвести певицу на пьедестал, а признание иноагентом только сделает из нее «великомученицу» и своеобразную икону для единомышленников.

Большинство, практически все из тех, кому близки идеи «оппозиции» — это я говорю точно и выверенно — считают Пугачеву великой интеллектуалкой. <…> Вспомните, о чем они говорят: Брежнев — мелкий деятель эпохи Пугачевой. И во время развала Союза этот нарратив распространяли не просто так. Карен Шахназаров

Шахназаров напомнил, что в истории было много примеров, когда звезды шли в политику. В числе таких людей были Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер, подчеркнул он.

Эксперт допустил, что Пугачева может тоже пойти по политическому пути и стать главным символом для антироссийски настроенных граждан.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Я не ошибусь, если Алле Борисовне присвоят статус иноагента либо внесут в реестр террористов и экстремистов — и она автоматически станет лицом протеста. Потому что опыты с отдельными личностями ни к чему хорошему не привели», — подчеркнул он.

Режиссер добавил, что оппозиционные силы находятся в поисках личности, которая может возглавить людей. «Им нужен сейчас любого возраста, любого вероисповедания и ориентации человек, про которого можно сказать: „О! Она иноагент, террористка и экстремистка — да она наша икона, вперед за нее!“ Нужен символ», — подчеркнул он.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** Внесены в список иностранных агентов. *** Запрещенная в России террористическая организация.