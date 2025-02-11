11 февраля 2025 21:05 Клоуны на службе: агент 00 Потап в гостях у кусачего Юрки 0 0 0 Фото: Украинский певец Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап. Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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«Так проходит мирская слава» — гласит древнее латинское изречение. Я даже помню его в оригинале: Sic transit gloria mundi. Да, древние знали, о чем говорили. Были времена, и вроде не так давно, когда интернет-паства бросалась смотреть любое интервью Юрия Дудя*. Кто-то даже ухитрялся считать его неким стандартом журналистики. Смешно! Правда, признаю, к Юре* в первое время ходили на интервью действительно солидные люди — Лимонов, Жириновский, Мартиросян, Михалков. Что стало дальше?

Дальше Юра* расчехлился — и стало ясно, что это был проект, специально надутый для соответствующего электората. Шатай, Юра*, шатай! Бузи, Юра*, бузи! Ничего личного и внятного — только политический бизнес. Когда началась СВО, Дудь* был вынужден вскрыться, но тут же и так же началось его падение вниз: гости становились все жиже и мелкотравчатее, а интерес к интервью угасал. В последнее время Юра* вообще превратился в падальщика, питающегося не пойми кем. Последним на сегодня его гостем стал когда-то известный украинский рэпер Потап (он же Алексей Потапенко) — человек, сумевший почувствовать момент и срубить бабла, а главное — заполучивший роскошную Настю Каменских.

Как и у многих украинских артистов, главным пастбищем Потапа долгое время была Россия, где он охмурял граждан своими туповатыми, но въедливыми песенками. Были времена, когда без них, этих песенок, не обходился ни один корпоратив или праздник. Причем очень любили веселиться под это и дети. Вот, кстати, еще одно доказательство краха нашего образования.

После начала СВО для Потапа и Насти, как и для Лободы, Дорна, прочих, все изменилось. Они больше не могли сидеть на двух стульях. Им пришлось ограничиться Украиной, однако та, с точки зрения доходов от концертов, и в лучшие времена кормила слабо. Так что Потап логично обратился к стандартной кормушке большинства украинских селебрити — к «волонтерству» (сборам на помощь ВСУ; ну-ну) и вылизыванию bad asses офиса президента. И тут хитрый Потап достиг определенных успехов. «Гастролировать» он, конечно, принялся за границей.

Фото: Участники группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских и Алексей Потапенко / РИА «Новости»

Так, а что важного сказал Потап в интервью Дудю*? Почему я вообще об этом заговорил? Мне видится, что Потап местами проговорил Дудю* довольно-таки показательные вещи. Например, заявил, что ему лично звонили из офиса президента и просили, чтобы он давал вместе с Настей концерты в поддержку Украины на Западе, рассказывая там о конфликте. Так это было или не так? Полагаю, индульгенции Потапу никто не давал, и россказни о специальном задании от президента Зе — влажные фантазии.

Фото: Юрий Дудь* / РИА «Новости»

Так себе из Потапа агент 007. Если какие цифры ему и подходят, то исключительно те, что значатся на некоторых дверях, обозначая место — 00. Однако такими высказываниями Потап, по сути, подтверждает, что идет в координации со стороны офиса президента. Аналогичное заявлял и Дмитрий Гордон*, и многие другие укроселебрити. Почему я персонифицировал именно Гордона*? А помните, как этот отважный недофюрер, вырывающий кадыки, грозился защищать Киев с автоматом в руках, но убрался в Европу при первом же шухере. Трус! Точно так же поступил Потап. В интервью Дудю* он мямлил, объясняя свое постоянное пребывание за границей. Офис президента его попросил — какой бред!

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / Global Look Press

Или вот что говорит Потап: «В Киеве у меня состоялся диалог с нашим славным генералом Валерием Залужным. Он подошел и по-отцовски мне сказал: „Ваша задача — помогать фронту всем, чем можете“. Я делаю это через профессию. Я умею зарабатывать деньги за границей. Я это делаю и буду делать». А вот Потап делает приятно уже Зеленскому, говоря о нем: «Рубится как тигр на международной арене!» И далее в том же духе — глубоко, глубоко. Так Потап проиллюстрировал тот факт, что «элиты» Украины, на самом деле элитами не являющиеся, свалили из страны или находятся в ней, но в безопасных местах, пока на фронте погибают обычные украинцы. И погибают, это также надо проговорить, люди совсем разные: как идейные, русских ненавидящие, так и просто заброшенные в пекло, не понимающие, для чего это вообще все. Зато сидит сытая потапская физиономия и рассказывает, почему за него и прочих погибать правильно. Разве не омерзительно?

Второй показательный момент — это, безусловно, усердие, с которым Потап, свесив мозолистый язык, расхваливает первых лиц Украины. Ради того, собственно, все и затевалось. Ведь Юра Дудь* — человек натасканный: он ничего не делает просто-так. Да, гости его измельчали, но подержанную тушку Потапа он притащил к себе на интервью не разговоров о сорокалетии и Каменских ради. Вероятно, его о том попросили. Почему?

Да потому что и Юра*, и Потап, и все прочие плюс-минус координируются из одного центра принятия решений. Это не значит, что все они марионетки, не имеющие своего мнения (хотя и такие встречаются регулярно), но управление ими, безусловно, присутствует. Оно ведется четко. Вот Юру* и снарядили на прославление Залужных-Зеленских и на оправдание отправления на смерть ими тысяч украинцев. На этот счет вспоминается классическое из романа Empire V Виктора Пелевина (жаль, не могу привести оригинал цитаты): «Кто не хочет работать клоуном у п****в (геев), будет работать п****м (геем) у клоунов». Эти же, вроде Потапа и Юры*, хотят и так, и так — им, в общем-то, все равно; главное, чтобы столоваться сытно. И они работают, и они столуются в кабаках, пока другие умирают в грязи. Так вот, мне видится, что как раз-таки против таких дудей-потапов в первую очередь и должна вестись реальная спецоперация.

*Признан иностранным агентом в России.