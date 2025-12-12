Сегодня 02:49 Сердце в Москве, душа в Киеве. Почему Клару Новикову клеймят предательницей и куда она пропала после начала СВО 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Ее хоронят каждые полгода, но она крутит романы с молодыми. Ее клеймят «предательницей» за флаг на сцене, но на ее концерты идут бойцы СВО. Клара Новикова — неудобная, живая легенда, разрывающаяся между Киевом и Москвой, — в свои 79 лет российская одесситка тетя Соня отказывается молчать и выбирать одну сторону. Звезда телепередачи «Аншлаг» Клара Новикова 12 декабря отмечает свой 79-й день рождения.

Несмотря на свой возраст, Клара Новикова ведет активную жизнь, и как следствие, не обходится без слухов и скандалов. Часть из них юмористка высмеивает в свойственной ей манере, часть оказывается неправдой. Новикова заявляет, что слухи о ней придумывают завистники. Роман с молодым В начале 2023 года юмористку Клару Новикову заметили в обществе молодого мужчины. Артистка не скрывала свой роман, но и не афишировала своего избранника — на ее выступлениях молодой человек сидел за кулисами. Новикова признавала, что ее друг гораздо моложе ее — этот факт нисколько не смущал юмористку, которая не раз откровенничала, что не чувствует себя на свой возраст. «У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну, а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», — смеялась артистка в интервью.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Новикова с юмором рассказывала о реакции своего окружения и случайных людей на их отношения. «Представляете, какой ужас: я стою с ним в супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с молодым человеком, что мы кокетничаем. Что же при нем спрашивать про пенсионное удостоверение?» — поделилась юмористка. Новикова отметила, что не собирается выходить за своего друга замуж, отношения без штампа ее вполне устраивают. «Не хочется его в паспорт, только в завещание», — пошутила Новикова.

Интересно Клара Новикова родилась в Киеве 12 декабря 1946 года в семье директора обувного магазина Бориса Герцера и домохозяйки Полины. Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Первый муж — Виктор Новиков, в браке прожили 10 лет. Второй муж — журналист Юрий Зерчанинов, умер в 2009 году. В браке родилась дочь Мария, у нее — трое детей. Клара Новикова родилась в Киеве 12 декабря 1946 года в семье директора обувного магазина Бориса Герцера и домохозяйки Полины. Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Первый муж — Виктор Новиков, в браке прожили 10 лет. Второй муж — журналист Юрий Зерчанинов, умер в 2009 году. В браке родилась дочь Мария, у нее — трое детей.

Внук выселил из квартиры, внучка уехала за границу Осенью 2019 года в Сети появилась информация, что 21-летний внук Новиковой Лев выселил бабушку из квартиры. Артистка посмеялась над этим и рассказала, как все было на самом деле. «Я действительно временно переехала жить в Серебряный Бор. Журналисты спросили меня: „Вы вернетесь в свою квартиру?“ Я иронично ответила: „Если позволят!“. А раздули такую историю», — поведала Новикова. Внучка Анна в 2024 году уехала учиться за границу, живет во Франции. До этого девушка дважды бросала институт, не доучившись. Сейчас Анна поступила в вуз, где готовят артистов и декораторов для театра кукол.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с флагом Сольный концерт юмористки в Москве в ноябре 2023 года не обсуждал только ленивый. СМИ и блогеры раздули скандал из-за того, что на одной из фотографий промелькнул украинский флаг. В прессе тут же обвинили Новикову в антироссийской позиции, писали, что она выступала на мове, чуть ли не замотавшись в жовто-блакитный флаг. На самом деле Новикова на сцене рассказывала истории из детства, а на экране показывали фото киевских улиц. На заднем плане одной из них внимательные зрители рассмотрели украинский флаг. В своем выступлении артистка периодически вставляла фразы на мове — Новикова родилась и выросла в Киеве, украинский для нее — родной язык, наравне с русским.

Фото: РИА «Новости»

Позже юмористка призналась, что ранее, просматривая кадры для показа, не обратила внимания на флаг на заднем плане. Она заверила, что ни у нее, ни у ее сотрудников не было злого умысла. «Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Фиг его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! <…> Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости <…> в паспорте у меня написано; место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства», — заявила Новикова в интервью изданию MK.ru после разразившегося скандала. В своем выступлении артистка использовала бранные слова, рассказывая анекдоты или истории из жизни. Однако за это ни пресса, ни зрители ее не осудили. По окончании концерта артистку искупали в овациях и криках «Браво!».

Позиция по Украине и СВО Новикова пропала с экранов в 2022 году, что вызвало немало пересудов. Она сама объяснила это тем, что время неподходящее для юмористических программ. «Юмористических программ сейчас нет. Поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях. Причем всегда играю в переполненных залах», — поделилась артистка. С началом спецоперации на Украине Новикова попала в непростую ситуацию — родилась и выросла она в Киеве, последние 50 лет прожила в Москве, к которой прикипела и полюбила. «Я уже здесь, в Москве, столько лет живу — 50 лет! Я очень благодарна России и тому, что я состоялась здесь», — заявила она после того пресловутого концерта в 2023 году.

Фото: РИА «Новости»

То выступление с флагом еще долго аукалось артистке — ей звонили пранкеры, выводили на эмоции. Были предложения поехать в Донбасс. «Поехали с нами на автобусе на Донбасс, в госпитале выступишь. 800 километров туда, 800 — обратно!». Новикова спокойно ответила, что в ее возрасте она не осилит такую дорогу. После этого по Сети поползла информация, что она отказалась выступать в Донецке. «Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — поделилась артистка в одном из интервью. По словам артистки, она отказывается принимать участие в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему. Она заявила, что придерживается антивоенной позиции и не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Я хочу, чтобы все оружие похоронили. <…> Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все закончить. Клара Новикова

Новикова отметила, что не может произносить антивоенные лозунги на своих концертах, потому что на ее выступления приходят участники спецоперации и их семьи. «Меня восемь лет не пускали на родительские могилы из-за того, что была на гастролях в Крыму. <…> Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя Родина. Как мне себя поделить? Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» в 2023 году.

Фото: РИА «Новости»

При этом Новикова заявила, что не собирается уезжать из России, такую вероятность она никогда не рассматривала, так как нет такой потребности. Юмористка призналась, что не сможет нигде прижиться, так как ей комфортно в русскоговорящей среде. В интернете многие считают, что Новикова, как и многие артисты старой гвардии, пытается усидеть на двух стульях. Всплывают ее слова о том, что она якобы хотела бы выступать перед русскими солдатами, а также фразы, где она обвиняет в произошедшем политиков. «Из-за политики происходит очень много жестокого. А я хочу, чтобы люди включили сердце… Хочу иметь право приехать на Украину», — заявила артистка. Она признается, что поддерживает связь с друзьями из Киева и Харькова, поддерживая хрупкий мир. При этом Новикова отмечает, что ей не в чем оправдываться и прямо говорит, что не будет этого делать.

Новикова сейчас В октябре про юмористку опять вспомнили — в Сети появилась информация о ее проблемах со здоровьем. В СМИ писали, что из-за сбоя в работе сердечно-сосудистой системы артистке пришлось обратиться к врачам. Новикова отреагировала эмоционально. «Меня с самого утра просто достали. Это какой-то кошмар! Меня уже столько раз хоронили и столько раз вынимали из дома престарелых, что я не реагирую. Я приехала с гастролей, устала. Думала, что высплюсь сегодня. Но нет. Меня разбудили в шесть утра — начали звонить и спрашивать, как я себя чувствую. Это невозможно!» — посетовала Новикова в беседе с журналистом MK.ru. Оказывается, у юмористки поднялось давление и она обратилась к своему врачу. Это не первый слух, который раздувают в СМИ по поводу ее здоровья. Новикова признает, что уже устала на них реагировать. «Мне позавчера позвонила подруга из Америки. Оказалось, что в Интернете написали, что я умерла и вся Россия в трауре. Она так осторожно спрашивала у меня: „Кларуша, это ты?“ Это же ужас! Как же так можно! Хорошо, что я посмеюсь и забуду. Потому что я уже привыкла. Но люди-то верят!» — рассказала Новикова.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2021 году Новикова призналась, что ранее у нее диагностировали рак груди, но лечение прошло успешно. Она отметила, что не стала делать пластику груди. «Я не перестала ничего делать, у меня есть некие комплексы, но я ничего не перестала делать: я выхожу на сцену, я летаю самолетами, езжу поездами. Может быть, я не могу носить чего-то такого, что я носила бы в другой ситуации», — рассказала артистка на передаче у Бориса Корчевникова. В свои 79 лет Новикова прекрасно выглядит и не прерывает творческую карьеру. Она выступает в спектаклях Театра на Малой Бронной, дает концерты. Артистка признается, что у нее нет секретов молодости, она «просто живет и работает». «Пока мне есть что сказать со сцены, буду на нее выходить», — заявила юмористка.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

При этом она признается, что никуда не выходит без макияжа. При необходимости артистка готова прибегнуть к пластической хирургии, чтобы нивелировать возрастные изменения. «Чтобы себе нравиться!» — резюмирует Новикова. Звездный пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что артистка уже прибегала к пластике. Он изучил фотографии Новиковой, сделанные в разные годы, и пришел к выводу, что артистка делала пластику век, липосакцию подбородка и овала лица. Он отметил, что для своих лет артистка выглядит неплохо, но все портит лишний вес — он добавляет возраст и сводит на нет эффект от пластики. Свиридов добавил, что Новикова тратит приличную сумму денег для поддержания своего внешнего вида.