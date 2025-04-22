22 апреля 2025 13:26 Киркоров и дизайнерский кулич. Как на место культуры пришел чудовищный суррогат 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Филипп Киркоров приобрел дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. По такому поводу «вошедший не в ту дверь» записал видео, что вызвало возмущение, как говорится, общественности. Нетрудно догадаться, что Киркорову до этого нет никакого дела. Ибо хайп есть вкусно, на все вопросы Филипп отвечает: «Ты чей, смерд, будешь?»

Киркоров и дизайнерский кулич — тот еще сюжет. Если бы мы жили не в век социальных сетей, а во времена крупных форм, то об этом был бы написан шикарный рассказ. Чеховым или Лесковым, позже — Булгаковым. Хотя, да, Ильф и Петров, определенно, тоже создали бы прекрасный текст. Но то в другие времена и с другими людьми. В нынешние мы наблюдаем бурление в соцсетях. Оно, в общем-то, абсолютно понятно. Люди собирают деньги на фронт, думают, как им сделать пюре из картошки по 100 рублей. В этом, кстати, что-то есть, правда? Такое, тревожно-щемящее. Застрявшие между килограммом картофеля за 100 рублей и дизайнерским куличом на Пасху за 100 тысяч рублей. Опять же, образцовый сюжет. Я не удивлен, что дизайнерский кулич прославил на видео именно Филипп. Он вообще стал персонажем, давно себе не принадлежащим. Киркоров — имя нарицательное, как бабайка. И герой Виктора Сухорукова в культовой ленте «Брат» все о Филиппе, в общем-то, сказал. Но то было 25 лет назад, представляете? Многие исчезли. Даже Алла Борисовна Пугачева выпилилась из общественного сознания. А Киркоров остался.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вдумайтесь, граждане: четверть века мы прожили с Филиппом Киркоровым! И, судя по его бодрому виду и крейсерской непотопляемости, жить нам с ним еще лет 15. Долгих лет и здравия вам, Филипп Бедросович! Сколько раз Киркоров входил не в те двери? Сколько раз осрамился в скандалах? И все с него как с болгарского гуся вода. Я все думаю, кого или что он мне напоминает? И вспомнил, как, борясь с мазутом в Черном море, мы ставили сети для того, чтобы нефть прилипала к ним. Вот так и к Киркорову все прилипает, а он только рад. И правильно делает, потому что имеет полный карт-бланш, а мы, смерды простые, ему очков-то в копилку известности подкидываем.

Фото: Соцсети

Много говорят о том, кто есть элиты, какие они. Еще больше размышляют о том, что после СВО эти самые элиты должны смениться; ведь дальше так нельзя! Но воз… А где воз? Лично для меня перемены начнутся тогда, когда Киркорова станет гораздо меньше, и завершатся они, эти перемены, когда Филипп исчезнет из медиа. Вот это будет добрый знак.

А сейчас что на него ругаться? Лучше бы он дал деньги на СВО? Безусловно! Но не он один, правда?

Мы, если начистоту, вообще существуем в раздвоенной, шизофренической реальности, где одна страна под обстрелами, а другая пляшет. И разве один он этот кулич приобрел? Так нет же! Просто у всех есть лишние 100 тысяч, а для Киркорова — это лишь сдача. Это как бы дубайский кулич. Сколько людей в России поехали кукухами на дубаях? Шоколад по-дубайски был, кофе по-дубайски — теперь вот куличи пошли. И ведь многие потащили такие пасхи на праздничный стол. Сам видел.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

Ладно, если освятили в храме их, а если так? Потому что сначала обрядоверие восторжествовало (куличи важнее подлинного смысла Пасхи), затем осталось только шоу. Дизайнерское.

Это все очень пошло, на самом деле. И очень глупо. Филипп Киркоров своим участием это только лишь подсветил. Подлинная беда и даже трагедия куда глубже: на место великой русской культуры, во многом базирующейся на православии, пришел чудовищный суррогат, густо замешанный на попсе самого плебейского разлива. Грустно. И гадко.

Впрочем, есть и хорошие новости. Я видел в социальных сетях немало сообщений о том, что на эту Пасху в храмах было достаточно много людей, в том числе молодежи. И я, и мои дочери, отстоявшие всенощную, тоже обратили внимание на это. Дай Бог!