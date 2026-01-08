Сегодня 05:55 Один поет вместо отца, другой полюбил роскошь. Как живут и кем стали дети Николая Расторгуева 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Его голос стал символом эпохи, а песни — частью национального кода. Николай Расторгуев, легендарный «батяня-комбат», навсегда вписал свое имя в историю российской культуры и завоевал всенародную любовь. Но что известно о наследниках самого узнаваемого голоса страны? Почему они выбрали жизнь вне вспышек фотокамер и оваций зала?

Ровесник «Любэ» Павел Расторгуев родился 29 ноября 1977 года, в тот самый период, когда его отец создавал группу «Любэ». Мать Павла, первая жена музыканта — Валентина Расторгуева, сыграла ключевую роль в становлении группы. Она не просто была женой артиста, а стала одним из первых продюсеров и настоящим «двигателем» «Любэ». Валентина активно занималась организацией концертов, решала административные вопросы и была надежной опорой в сложном мире шоу-бизнеса. Детство Павла проходило в особой, творческой атмосфере — под аккомпанемент репетиций и за кулисами гастролей. Несмотря на погруженность в музыкальную среду, Павел сознательно выбрал для себя более приватный путь. Он получил гуманитарное образование, окончив Государственный университет гуманитарных наук, и долгое время работал в сфере организации концертов. Его профессиональные достижения редко становились достоянием общественности, и это полностью соответствовало его желанию оставаться в тени. Музыка, однако, всегда оставалась частью его жизни.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Николай Расторгуев с сыном Павлом (второй слева) / www.globallookpress.com

В прошлом Павел профессионально занимался игрой на ударных инструментах и даже входил в состав «Любэ» в качестве барабанщика, выступая на концертах и участвуя в записях. Этот опыт стал важной, но не афишируемой гранью его биографии. Семейная жизнь Павла сложилась тихо и счастливо. Он много лет женат на одной женщине, и в 2005 году у пары родилась дочь София, которая учится на дизайнера в Санкт-Петербурге и недавно вышла замуж. Казалось, его жизненный путь окончательно определился в сторону частной, деловой и семейной жизни, далекой от сценических огней. Однако лето 2025 года преподнесло неожиданный поворот, который ошеломил публику и вновь заставил говорить о силе генов Расторгуевых. «Культурологический шок» Игоря Матвиенко История началась с того, что Николай Расторгуев из-за плотного гастрольного графика группы «Любэ» вынужден был покинуть постановку «Князь Владимир», где он играл роль воеводы Федора. Продюсер Игорь Матвиенко, музыкальный соратник и друг Николая, искал достойную замену на роль воеводы Федора и оказался в непростой ситуации.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Павел Расторгуев в роли воеводы Федора / www.globallookpress.com

Николай Расторгуев дал Матвиенко послушать запись, где пел его сын Павел. Продюсер, будучи абсолютно уверен, что слышит голос самого Расторгуева-старшего, испытал настоящий «культурологический шок» настолько его поразило сходство тембра, манеры исполнения и даже интонаций. Но в этой семейной истории есть еще один главный персонаж. Младший наследник Если история Павла неожиданно вышла на всеобщее обозрение, то жизнь его младшего брата до сих пор остается почти полностью скрытой от посторонних глаз. Николай Расторгуев-младший родился в 1994 году, когда слава его отца уже достигла всенародного масштаба. Его мать Наталья — вторая жена музыканта, работавшая костюмером коллектива «Зодчие», который часто выступал на разогреве у «Любэ». Родители сознательно ограждали сына от внимания прессы, стараясь дать ему максимально спокойное и обычное детство вдали от папарацци. В отличие от Павла, чье детство прошло на репетициях и гастролях, Николай рос в более уединенной и защищенной семейной обстановке. Тем не менее, общие гены не могли не проявиться самым очевидным образом.

Фото: РИА «Новости»

Николай-младший с юных лет демонстрировал интерес к музыке и унаследовал отцовский талант. В подростковом возрасте он освоил гитару и даже пробовал свои силы в пении, однако никогда не стремился афишировать эти увлечения. Впервые широкой публике он показался лишь в 2013 году, сопровождая отца на Московском международном кинофестивале. Их совместное появление тогда вызвало настоящий ажиотаж, так как поклонники отметили поразительное внешнее сходство младшего Николая с отцом в молодости. Несмотря на очевидные музыкальные способности и фамилию, которая, казалось бы, предопределяла сценическую судьбу, он не стал идти по стопам родителя в шоу-бизнесе. Вместо сцены младший сын выбрал для себя деловую сферу, пробуя силы в различных проектах. Николай стал бизнесменом в сфере сетевого маркетинга и открыл интернет-магазин, продающий продукцию для поддержания веса. По слухам, младший сын Расторгуева любит дорогую брендовую одежду, рестораны, автомобили и путешествия. На все старается зарабатывать сам. Однако в итоге его путь все же привел его в орбиту отца, но не как артиста, а как часть команды. Сейчас он работает вместе с Николаем-старшим, занимаясь организационной и деловой стороной его деятельности.

Фото: Николай расторгуев с женой Натальей / РИА «Новости»

Личная жизнь Николая-младшего — это воплощение принципа абсолютной приватности, который исповедует вся семья Расторгуевых. Он тщательно оберегает свой частный мир от любых посягательств, известно лишь, что он не женат и живет в Москве. Итак, перед нами два портрета, две разные судьбы с одной фамилией. Как же Николай Расторгуев — старший, известный своей принципиальностью, сумел воспитать таких разных сыновей, чтобы они не стали «мажорами»? Воспитание именем Расторгуев рассказывал, что никогда не мечтал о создании звездной династии и признавал, что сыновьям «достаточно тяжело, они носят известную фамилию, слишком много внимания». Главным напутствием для них стали простые и ясные слова: «Веди себя достойно, вот и все». Их нынешние взаимоотношения, выстроенные на уважении и правде, развеивают многие слухи, годами окружавшие семью. Так, Павел опроверг домыслы о длительной ссоре с отцом после развода с его матерью.

Отец не прекратил со мной общение, у нас с ним все хорошо складывалось. И с отцом всегда общались, и с младшим братом. Павел Расторгуев

Оба сына Расторгуева сделали осознанный выбор — не эксплуатировать громкое имя, а искать свой путь, оставаясь при этом неотъемлемой частью семьи.

Фото: РИА «Новости»

Знаменитый «Батяня» может быть спокоен: его настоящая династия воплощена не в афишах, а в прочности семейных устоев, которые он смог построить и передать. История сыновей Расторгуева — это история о том, как остаться собой под ослепительным светом чужой, пусть и отцовской, славы.