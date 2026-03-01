Сегодня 05:31 Казнь по доносу и роковая роль царя. Какие тайны хранит династия Боярских 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Ровно 50 лет назад, 1 марта 1976 года, не стало театрального актера Сергея Боярского — отца российского Д`Артаньяна и Теодоро Михаила Боярского. В их семейной династии было немало талантливых и творческих людей, которые связали жизни с театром и кино, но были и представители других профессий. Подробнее — в материале 360.ru.

Далекие предки Боярского: банкир, псаломщик и дворянка

Первый представитель династии, информация о котором дошла до наших дней, — преуспевающий прапрадед Михаила Боярского, начальник банка. Известно, что он знал несколько языков и имел огромную библиотеку, которая, к сожалению, не сохранилась — после войны семье пришлось распродать книги. Прадедом главного российского мушкетера был псаломщик Иван Сегенюк, родившийся на территории современной Польши. Став совершеннолетним, он женился на юной Феликсе из знатного дворянского рода Боярских и, по некоторым данным, взял ее фамилию.

Сколько у них было детей, точно неизвестно, до взрослого возраста дожили двое — Иван и Александр. Иван стал военным, Александр — священником. Последний, получив сан протоиерея, сменил фамилию Сегенюк на более звучную материнскую.

Дед Михаила Боярского: активная жизнь и трагическая смерть

Об Александре Боярском информации довольно много. Это был активный человек, не согласный с идеями официальной церкви и продвигавший обновление религии. Он считал, что ее нужно сделать более социальной, близкой к трудовому народу.

Фото: РИА «Новости»

Боярский пытался сохранить духовную жизнь в СССР, много занимался благотворительностью. Его идеи не находили поддержки у властей, его не раз арестовывали, но народ его любил. Один раз за него вступились почти полторы тысячи рабочих и писатель Максим Горький. К сожалению, жизнь священника (с 1933 года — архиепископа) все-таки оборвалась трагически. В 1936-м один из его коллег написал донос об «антисоветской агитации», и Боярского решили расстрелять. Семья не получила официальных уведомлений, и жена — дочь директора Госбанка Екатерина Боярская, в девичестве Бояновская, — целых 20 лет надеялась на то, что он выжил. Личное дело попало к семье много лет спустя, в нем было указано имя доносчика.

Фото: РИА «Новости»

Человек, подставивший Боярского, занял его место, но судьба отомстила ему. Из-за неподобающего поведения, в том числе пьянства, его быстро сместили. Во время войны он сотрудничал с фашистами, а после их разгрома много лет мыкался по миру, нигде надолго не оставаясь. Потеряв мужа, Екатерина Боярская одна подняла четверых сыновей. Трое из них стали актерами, четвертый — Павел — инженером.

Три брата-актера. Какая роль сгубила Сергея Боярского

Любовь к театру мальчики переняли от матери — очень образованной женщины, знавшей шесть языков и преподававшей английский и французский в духовной семинарии. В здании до сих пор висит ее портрет. Ее младший сын, Николай, в 1977 году даже удостоился звания Народного артиста РСФСР. Он окончил Ленинградский театральный институт и стал артистом Театра имени Комиссаржевской.

Снимался как в комедиях (постановках «Женитьба» и «Мертвые души» по произведениям Николая Гоголя), так и в психологической драме (пьесе Самуила Алешина «Тема с вариациями»). Сыграл Кису Воробьянинова в телеспектакле «12 стульев» в 1966 году и Адама Козлевича в «Золотом теленке» двумя годами позже. Алексей Боярский работал в Ленинградском Новом ТЮЗе и в Ленконцерте. Участвовал в постановках «День живых» (1941), «Бессмертный», «Домик в Черкизове» (1943). Сергей Боярский, отец Михаила, служил в Ворошиловградском русском драмтеатре, затем — в Ленинградском Новом ТЮЗе и драмтеатре имени Комиссаржевской, давал концерты на фронте. Его можно увидеть более чем в 10 фильмах, среди которых «Человек-амфибия» 1962 года (Сергей исполнил роль начальника охраны тюрьмы) и «Соломенная шляпка» 1975 года (сыграл капрала Труибера).

Фото: Скриншот видео «Человек-амфибия». Сергей Боярский — справа / «ВКонтакте»

От первой жены, актрисы Эльги Крустинсоне, у Сергея Боярского родился сын Александр, от второй — Екатерины Мелентьевой — Михаил. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, братья очень дружили. Сергей и Екатерина вместе трудились в театре Комиссаржевской. Последний спектакль Сергея Боярского, по злой иронии судьбы, назывался «Смерть Иоанна Грозного», и он играл царя. У Сергея случился сердечный приступ вскоре после генерального прогона. Ему было всего 59 лет. Роль Ивана Грозного стала роковой не для него одного. Артист Николай Хмелев в 1945 году умер на генеральной репетиции, а актер Александр Михайлов 10 лет спустя прямо на сцене пережил клиническую смерть.

Михаил Боярский, его рано ушедший брат, жена и дети

Оба сына Сергея Боярского пошли по стопам родителей. Красивый и харизматичный Александр в кино снимался нечасто, работал главным образом в театрах — имени Ленсовета, имени Пушкина и Рижском. Он сыграл герцога Корнуэльского в «Короле Лире», Актера в «На дне», Родиона Раскольникова в спектакле «Убийца» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». В 1980 году на гастролях в Болгарии Александру стало плохо в штормящем море, и он не смог выбраться. Михаил Боярский тяжело переживал смерть брата и признавался, что его жизнь опустела.

Фото: РИА «Новости»

Михаил Боярский— самый известный представитель династии интеллигентов и актеров. Пожалуй, каждый, кто знаком с советским кино, видел его на экране. В его фильмографии более 80 проектов — помимо «Трех мушкетеров» и «Собаки на сене», среди них «Гардемарины, вперед!», «Отпуск за свой счет», «Человек с бульвара Капуцинов». Боярский озвучил около десятка мультфильмов, участвовал в мюзиклах, записывал сольные альбомы и почти 20 лет руководил созданным им театром «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

Единственная жена Боярского — Лариса Луппиан — тоже актриса. Их сын Сергей актерством не интересуется — увлекался музыкой, получил экономическое образование, стал депутатом Госдумы и специализируется на вопросах информационной политики. В 18 лет женился на однокласснице Екатерине. У них две дочери.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

А вот дочь Михаила Боярского Елизавета пошла по его стопам — отучилась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, стала работать в Театре Европы и активно сниматься в кино. Многие знают ее по лентам «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмирал» и «Пять невест».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Замуж Елизавета тоже вышла за актера — Максима Матвеева, известного по фильмам «Стиляги» и «Август. Восьмого». Они даже вместе сыграли в сериале «Анна Каренина. История Вронского».

Станут ли двое сыновей звездной пары продолжателями дела родителей, покажет время. Почему-то кажется, что прославленная актерская династия не прервется.