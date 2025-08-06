Казанова сталинского кинематографа: как сердцеед Иван Переверзев смог найти любовь в 50

Иван Переверзев — главный сердцеед-неудачник сталинского кинематографа, чьи романы заканчивались абортами, скандалами и разбитыми судьбами. Как артист сводил с ума первых красавиц советских экранов и почему не смог их подарить им счастье — в материале 360.ru.

Семья, алкогольная зависимость и первые ссоры

До 32 лет Иван ни разу не был женат, хотя уже тогда был известным любимцем женщин. Во время съемок фильма «Первая перчатка» в 1946 году на Переверзева обратила внимание Надежда Чередниченко: она назвала его слишком самоуверенным человеком с глупыми шутками.

«Терпеть не могу таких людей», — заявила девушка.

Но Иван проявил настойчивый интерес к Надежде, и она сдалась. В августе того же года пара объявила о свадьбе.

«Мы объявляем себя женихом и невестой! Ждем всех на свадьбу!» — сказали Иван и Надежда.

Вскоре у молодых родился сын Сергей. Муж щедро одаривал супругу дорогими подарками, но за счастливой картинкой скрывались частые скандалы и ссоры. В 1951 году пара разошлась.