Казанова сталинского кинематографа: как сердцеед Иван Переверзев смог найти любовь в 50
Иван Переверзев — главный сердцеед-неудачник сталинского кинематографа, чьи романы заканчивались абортами, скандалами и разбитыми судьбами. Как артист сводил с ума первых красавиц советских экранов и почему не смог их подарить им счастье — в материале 360.ru.
Семья, алкогольная зависимость и первые ссоры
До 32 лет Иван ни разу не был женат, хотя уже тогда был известным любимцем женщин. Во время съемок фильма «Первая перчатка» в 1946 году на Переверзева обратила внимание Надежда Чередниченко: она назвала его слишком самоуверенным человеком с глупыми шутками.
«Терпеть не могу таких людей», — заявила девушка.
Но Иван проявил настойчивый интерес к Надежде, и она сдалась. В августе того же года пара объявила о свадьбе.
«Мы объявляем себя женихом и невестой! Ждем всех на свадьбу!» — сказали Иван и Надежда.
Вскоре у молодых родился сын Сергей. Муж щедро одаривал супругу дорогими подарками, но за счастливой картинкой скрывались частые скандалы и ссоры. В 1951 году пара разошлась.
Любовный треугольник
После расставания с Чередниченко Переверзев оказался между двумя женщинами. Одной из них оказалась Алла Ларионова. Та забеременела от Ивана в уверенности, что он на ней женится. Но актер не смог забыть Надежду и сбежал от артистки, умоляя Чередниченко принять его обратно в семью.
Одновременно с этим еще одна актриса — Кира Канаева — тоже ждала от Переверзева ребенка.Она находилась в больнице на сохранении. Надежда не смогла простить бывшего возлюбленного. По ее словам, в душе поселились злость и обида.
Молодая жена и смерть в кругу семьи
Иван казался ловеласом, который легко влюблял в себя женщин. Но, несмотря на это, удержать возлюбленных не удавалось из-за характера и пристрастия к спиртному. Однако актеру все же повезло.
В 1967 году 53-летний Переверзев влюбился в 26-летнюю Ольгу Соловьеву. Через год пара сыграла свадьбу, вскоре у них родился сын Федор. Душевные метания Ивана прекратились, он стал ценить простые радости и спокойствие семейной жизни.
Ольга и Иван прожили вместе до самой смерти актера, которого не стало в апреле 1978 года в возрасте 63 лет.