Целовался с Ковальчук и путался в именах: карьера и личная жизнь секс-символа «Тайн следствия» Алексея Комашко
Алексей Комашко давно стал главным секс-символом сериала «Тайны следствия». Его отношения с героиней, которую играет Анна Ковальчук, развиваются стремительно, и за ними, затаив дыхание, наблюдает вся страна. Но как на самом деле обстоят дела в личной жизни актера?
«Отношения» Комашко и Ковальчук
Даже Мария Швецова, которую сыграла Анна Ковальчук, не смогла устоять перед обаянием майора Платонова, воплощенного на экране Алексеем Комашко. Зрители были уверены, что экранные чувства перерастут в настоящую любовь. Но Комашко уже давно женат и воспитывает шестерых детей, поэтому его сердце принадлежит семье.
Майор Платонов впервые появился в 19-м сезоне сериала. Как признался Комашко, он ничего не знал о «Тайнах следствия», пока ему не позвонил кастинг-директор. Тот предложил ему роль.
Артиста взяли на роль без проб, что он считает удачным. По его словам, если бы он посмотрел сериал или знал, кого играют Ковальчук и Николаев, то подготовиться было бы сложнее.
«А так я безответственно подошел к делу», — шутил Алексей в студии программы «Малахов».
У майора Платонова и Марии Швецовой отношения полны страсти, но в реальности это не так.
Комашко давно женат и счастлив в браке. С будущей женой он познакомился еще в детстве, когда попал в танцевальную группу. Его теща, руководитель коллектива, решила поставить его в пару со своей дочерью. Галина, на два года младше, стала его партнершей.
Роман у них начался не сразу. Долгое время они тайно любили друг друга. Но затем не смогли противостоять своим чувствам и поженились.
Жена Комашко
Жена Алексея Комашко долгое время посвящала себя дому и семье. Но сейчас, когда дети стали старше, она начала уделять внимание и другим делам. С удовольствием помогает мужу в работе, но избегает смотреть проекты с его участием, особенно те, где есть сцены любви.
«Поцелуи с Ковальчук я стараюсь не смотреть, я же живой человек. У него это хорошо получается, я понимаю, что это работа», — пошутила Галина.
Пара переехала из шумной Москвы в Анапу и называет это лучшим решением. Раньше они летом приезжали сюда с детьми, но потом осознали, что жизнь здесь спокойнее и лучше.
Как Комашко справляется с шестью детьми?
Актер Алексей Комашко рассказал в программе «Привет, Андрей!», как ему удается совмещать работу в кино с ролью многодетного отца. По его словам, в суете дней он иногда забывает даже о днях рождения своих детей.
Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал, что у него в семье шестеро детей. Старший сын сейчас служит в армии.
«Недавно сын неожиданно позвонил, а я в то время был на съемках в „Тайнах следствия“ как раз. Он тогда говорит мне: „Пап, вы с мамой такие классные родители. Тут так сурово, я все переосмыслил. Теперь понимаю, что жизнь с вами — это просто подарок“, это то, ради чего стоит жить», — рассказал актер.
Артист также рассказал, что часто забывал дни рождения своих детей.
Иногда путаюсь в днях рождения детей. А у всех разница в возрасте в основном два года. Было так, что вместе приходим куда-нибудь, а я вхожу в ступор от вопроса о том, когда они родились. Как-то даже спросили: «А вы вообще отец детей?». Я в ответ говорю: «Понимаете, тут такая ситуация…». Потом вспоминается, конечно, все, но тем не менее.
Алексей Комашко
Алексей Комашко: биография
Александр Комашко родился 29 апреля 1981 года в Запорожье. Рядом с его домом находился цирк. Неудивительно, что с детства он мечтал стать клоуном.
Когда мальчику исполнилось пять, родители развелись, и он остался жить с мамой. Она растила его одна, стремясь стать ему не только матерью, но и близким другом, писало издание 24СМИ. По словам самого артиста, творческая натура его матери во многом определила его будущую профессию. Несмотря на основную работу фельдшера скорой помощи, Натали Васильевна успевала выступать в ансамбле «Чумацкий шлях».
По совету мамы Алексей записался в студию бального танца. Иногда там ставили любительские спектакли, и юноша понял, что актерство станет его главным призванием. Творческая биография Алексея Комашко началась с маленькой роли глашатая на новогоднем утреннике. После этого он перешел в театральную студию, но хореографию не оставил. В старших классах он подрабатывал танцором в ресторане «Хортица».
После школы Комашко стал художником-оформителем в Запорожском техническом училище. Потом он поступил в Саратовскую консерваторию имени Собинова на актерский факультет. Его наставником стал Александр Галко. Этот мастер не ошибся в своем подопечном: уже на третьем курсе Алексей получил премию, которую учредил Евгений Миронов. Именно Миронов посоветовал Олегу Табакову обратить внимание на молодого актера.
Молодой запорожец познакомился с Табаковым и получил приглашение в его театр «Табакерка». На московской сцене он сыграл в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Старший сын» и «Под небом голубым».
Фильмы с Алексеем Комашко
Переехав в Москву, Алексей быстро нашел свое место. Его первой заметной работой стал сериал «Алмазы на десерт».
Актер сыграл множество ролей в театре и кино. Но самые популярные фильмы, которые принесли ему известность, — это «Ковбои», «Апостол» и «Тульский Токарев». В 2010 году на экраны вышла драма «Жить», мгновенно ставшая хитом. Там Алексей Комашко сыграл роль Сергея.
В 2019 году на экраны вышел четырехсерийный боевик Мурада Алиева «Пустыня». Алексей Комашко сыграл в нем вместе с Павлом Трубинером. Премьере фильма приурочили ко Дню защитника Отечества.
В том же году Комашко стал частью актерского состава многосерийного детектива «Тайны следствия». Хотя его роль была второстепенной, он сыграл майора полиции Олега Платонова.
В 2023 году артист снялся в лирической драме «Между нами глубокое море». Его партнерами по проекту стали Светлана Смирнова-Марцинкевич и Арина Постникова. Съемки проходили в Турции, что позволило создать не только увлекательный сюжет, но и впечатляющие морские пейзажи.
Комашко активно снимается и сейчас. В 2025 году он появится в драме «ПИН-код» на НТВ в роли Максима Захарова. Также актер играет Дроздова во втором сезоне боевика «Хозяин».