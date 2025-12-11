Сегодня 20:22 Целовался с Ковальчук и путался в именах: карьера и личная жизнь секс-символа «Тайн следствия» Алексея Комашко 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Дети

Сериалы

Кино

Отношения

Фильмы

Театры

Актеры

Алексей Комашко давно стал главным секс-символом сериала «Тайны следствия». Его отношения с героиней, которую играет Анна Ковальчук, развиваются стремительно, и за ними, затаив дыхание, наблюдает вся страна. Но как на самом деле обстоят дела в личной жизни актера?

«Отношения» Комашко и Ковальчук Даже Мария Швецова, которую сыграла Анна Ковальчук, не смогла устоять перед обаянием майора Платонова, воплощенного на экране Алексеем Комашко. Зрители были уверены, что экранные чувства перерастут в настоящую любовь. Но Комашко уже давно женат и воспитывает шестерых детей, поэтому его сердце принадлежит семье. Майор Платонов впервые появился в 19-м сезоне сериала. Как признался Комашко, он ничего не знал о «Тайнах следствия», пока ему не позвонил кастинг-директор. Тот предложил ему роль. Артиста взяли на роль без проб, что он считает удачным. По его словам, если бы он посмотрел сериал или знал, кого играют Ковальчук и Николаев, то подготовиться было бы сложнее. «А так я безответственно подошел к делу», — шутил Алексей в студии программы «Малахов». У майора Платонова и Марии Швецовой отношения полны страсти, но в реальности это не так. Комашко давно женат и счастлив в браке. С будущей женой он познакомился еще в детстве, когда попал в танцевальную группу. Его теща, руководитель коллектива, решила поставить его в пару со своей дочерью. Галина, на два года младше, стала его партнершей. Роман у них начался не сразу. Долгое время они тайно любили друг друга. Но затем не смогли противостоять своим чувствам и поженились.

Фото: РИА «Новости»

Жена Комашко Жена Алексея Комашко долгое время посвящала себя дому и семье. Но сейчас, когда дети стали старше, она начала уделять внимание и другим делам. С удовольствием помогает мужу в работе, но избегает смотреть проекты с его участием, особенно те, где есть сцены любви. «Поцелуи с Ковальчук я стараюсь не смотреть, я же живой человек. У него это хорошо получается, я понимаю, что это работа», — пошутила Галина. Пара переехала из шумной Москвы в Анапу и называет это лучшим решением. Раньше они летом приезжали сюда с детьми, но потом осознали, что жизнь здесь спокойнее и лучше.

Фото: РИА «Новости»

Как Комашко справляется с шестью детьми? Актер Алексей Комашко рассказал в программе «Привет, Андрей!», как ему удается совмещать работу в кино с ролью многодетного отца. По его словам, в суете дней он иногда забывает даже о днях рождения своих детей. Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал, что у него в семье шестеро детей. Старший сын сейчас служит в армии. «Недавно сын неожиданно позвонил, а я в то время был на съемках в „Тайнах следствия“ как раз. Он тогда говорит мне: „Пап, вы с мамой такие классные родители. Тут так сурово, я все переосмыслил. Теперь понимаю, что жизнь с вами — это просто подарок“, это то, ради чего стоит жить», — рассказал актер. Артист также рассказал, что часто забывал дни рождения своих детей.

Иногда путаюсь в днях рождения детей. А у всех разница в возрасте в основном два года. Было так, что вместе приходим куда-нибудь, а я вхожу в ступор от вопроса о том, когда они родились. Как-то даже спросили: «А вы вообще отец детей?». Я в ответ говорю: «Понимаете, тут такая ситуация…». Потом вспоминается, конечно, все, но тем не менее. Алексей Комашко

Алексей Комашко: биография Александр Комашко родился 29 апреля 1981 года в Запорожье. Рядом с его домом находился цирк. Неудивительно, что с детства он мечтал стать клоуном. Когда мальчику исполнилось пять, родители развелись, и он остался жить с мамой. Она растила его одна, стремясь стать ему не только матерью, но и близким другом, писало издание 24СМИ. По словам самого артиста, творческая натура его матери во многом определила его будущую профессию. Несмотря на основную работу фельдшера скорой помощи, Натали Васильевна успевала выступать в ансамбле «Чумацкий шлях». По совету мамы Алексей записался в студию бального танца. Иногда там ставили любительские спектакли, и юноша понял, что актерство станет его главным призванием. Творческая биография Алексея Комашко началась с маленькой роли глашатая на новогоднем утреннике. После этого он перешел в театральную студию, но хореографию не оставил. В старших классах он подрабатывал танцором в ресторане «Хортица». После школы Комашко стал художником-оформителем в Запорожском техническом училище. Потом он поступил в Саратовскую консерваторию имени Собинова на актерский факультет. Его наставником стал Александр Галко. Этот мастер не ошибся в своем подопечном: уже на третьем курсе Алексей получил премию, которую учредил Евгений Миронов. Именно Миронов посоветовал Олегу Табакову обратить внимание на молодого актера. Молодой запорожец познакомился с Табаковым и получил приглашение в его театр «Табакерка». На московской сцене он сыграл в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Старший сын» и «Под небом голубым».

Фото: РИА «Новости»

Фильмы с Алексеем Комашко Переехав в Москву, Алексей быстро нашел свое место. Его первой заметной работой стал сериал «Алмазы на десерт». Актер сыграл множество ролей в театре и кино. Но самые популярные фильмы, которые принесли ему известность, — это «Ковбои», «Апостол» и «Тульский Токарев». В 2010 году на экраны вышла драма «Жить», мгновенно ставшая хитом. Там Алексей Комашко сыграл роль Сергея. В 2019 году на экраны вышел четырехсерийный боевик Мурада Алиева «Пустыня». Алексей Комашко сыграл в нем вместе с Павлом Трубинером. Премьере фильма приурочили ко Дню защитника Отечества. В том же году Комашко стал частью актерского состава многосерийного детектива «Тайны следствия». Хотя его роль была второстепенной, он сыграл майора полиции Олега Платонова. В 2023 году артист снялся в лирической драме «Между нами глубокое море». Его партнерами по проекту стали Светлана Смирнова-Марцинкевич и Арина Постникова. Съемки проходили в Турции, что позволило создать не только увлекательный сюжет, но и впечатляющие морские пейзажи. Комашко активно снимается и сейчас. В 2025 году он появится в драме «ПИН-код» на НТВ в роли Максима Захарова. Также актер играет Дроздова во втором сезоне боевика «Хозяин».