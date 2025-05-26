Кандидат в иноагенты: сбежавший из России «рэпер в носке» Vacio попал в скандал из-за пошлого трека

Движение «Зов народа» обратилось с официальным запросом о проведении проверки в отношении российского рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio. Подробности — в материале 360.ru.

Заявление общественников есть в распоряжении редакции 360.ru. В документе отмечается, что после административного наказания за нарушение закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды и получения повестки в военкомат, Васильев покинул Россию и в данный момент проживает во Франции.

Скандал с новым треком Vacio

Уже находясь за рубежом, артист выпустил песню с нецензурным названием, в которой, по мнению авторов обращения, содержатся фрагменты, дискредитирующие Вооруженные силы России и выражающие неуважение к государственному строю.

Как утверждают представители движения, строки из композиции Vacio открыто демонстрируют отказ защищать родину и пренебрежение к системе государственных ценностей.

В «Зове народа» считают, что действия Васильева могут подпадать под критерии иностранного агента согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Организация требует провести проверку на предмет получения поддержки из-за рубежа, а также оценить текст песни на наличие признаков преступлений по российскому законодательству, в том числе дискредитации армии.

Пришел в носке на половом органе

Рэпер Vacio пришел на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой в одном носке на половом органе. Он тут же получил 15 суток за мелкое хулиганство, а затем и крупный штраф по статье о пропаганде ЛГБТ*. После освобождения его задержали повторно и дали еще 10 суток ареста, позднее ему вручили повестку в военкомат.

В конце января 2024 года стало известно, что Vacio прошел медкомиссию для армии. Его адвокат заявил, что артиста призовут служить.

Получил повестку и сбежал

Служить музыкант не стал. Уже 14 мая 2024 года выяснилось, что Васильев сбежал из России. Бывший менеджер артиста рассказывала в прессе о его поездке в США. Повестка в военкомат для Vacio была датирована 14 мая.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.