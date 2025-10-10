Сегодня 05:35 Камеры выключились — началась драма. Как живет Мэрилин Керро без Шепса и шоу 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com Знаменитости

Она пришла на «Битву экстрасенсов» без громких заявлений и скандальных выходок. Рыжие волосы и ледяной взгляд ведьмы заворожили зрителей, а ее кровавые ритуалы вызывали настоящий страх. Мэрилин Керро стала настоящей звездой телевизионного проекта, в котором ни разу не одержала победы, всегда оставаясь второй. О творческом пути медиума и том, что сейчас происходит в ее жизни — в материале 360.ru.

Дар получила от прабабушки

Будущая звезда «Битвы экстрасенсов» родилась в 1988 году и стала третьим ребенком в семье. Она выросла в небольшом городке Раквер на севере Эстонии. Мэрилин и ее сестрам Эвелин и Майлин не повезло с отцом. Он сильно пил и постоянно устраивал дома скандалы. Медиум рассказывала, что ее дар пробудился в шесть лет, когда она играла на улице с сестрами. Из-за начавшейся грозы девочки побежали в подъезд и решили пошутить над младшей, захлопнув за собой дверь. Когда Мэрилин схватилась за железную ручку, в нее попала молния. После этого она увидела фигуры родителей, которые двигались в разные стороны. Через месяц мама и папа развелись.

Родные сначала посмеивались над предсказаниями шестилетней девочки. То, что дар настоящий мать поняла, когда вспомнила, что младшая дочь за несколько месяцев до смерти дяди несколько раз называла дату его ухода из жизни «днем печали». Только тогда Мэрилин узнала, что ее прабабушка тоже обладала необычным даром и постоянно гадала всем желающим. Мать отдала дочери оставшиеся в наследство старинные книги, которые та тут же начала штудировать.

После развода мать Мэрилин вышла замуж за нового мужчину, которому родила еще одну дочь. Семья жила достаточно бедно, поэтому будущей звезде пришлось подрабатывать после школы. Сначала продавщицей, а потом фасовщицей на овощебазе. «Многие хотят вернуться в прошлое и что-то изменить, а я нет. Я ни в коем случае не хотела бы пройти через то, что видела и чувствовала», — вспоминала Мэрилин о своем детстве. После школы она окончила курсы моделей и стала очень востребованной у модельеров и глянцевых журналов. Постоянное требование держать себя в форме довело девушку до анорексии.

Как Мэрилин Керро попала на «Битву экстрасенсов»

Перед походом на шоу, чтобы помериться силами с другими экстрасенсами, Керро попросила о консультации уже принимавших участие в проекте Алексея Похабова и Виталия Гиберта, но они ей практически не помогли, поэтому свои магические возможности медиум изучила сама. В 2013 году после успешного кастинга Керро стала участницей 14-го сезона. Яркая и красивая девушка шокировала зрителей своими методами. Она проливала кровь, использовала рыбьи глаза и кукол вуду, проводила ритуалы с маятниками, свечами, зеркалами и ножами.

Многим запомнилось испытание «Багажник», на которое Керро принесла свежее бычье сердце. «Мне хотелось попробовать свои силы, ведь здесь такие сложные задания. Это интересный опыт, раньше я никогда не видела, как работают другие экстрасенсы, а тут появилась такая возможность», — так объясняла медиум свои необычные техники, которые сказывались на ее состоянии.

Во время съемок очередного выпуска шоу Керро увезли на скорой и положили в больницу под капельницу. Несмотря на недомогание, медиум осталась в проекте.

Во время съемок у нее завязались отношения с самарским магом Александром Шепсом, который в итоге стал победителем.

Сначала зрители считали их отношения прописанным сценарием, но пара не рассталась и после финала. Вместе они снова появились в программе «Экстрасенсы ведут расследование», а позднее Шепс болел за возлюбленную в 16-м и 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Но каждый из двух финалов Керро закончила на втором месте, сначала уступив ведьме Виктории Райдос, а после — мастеру восточных практик Свами Даши, которого она назвала самым сильным магом.

Как Керро влюбилась в Шепса и почему они расстались

То, что Керро и Шепс вступят в отношения зрители поняли еще во время первого сезона шоу, где появилась яркая эстонка. Молодые люди оказывали друг другу знаки внимания. После финала Керро сделала откровенное признание, что Шепс стал первым мужчиной в ее жизни, потому что остальные не могли выдержать ее сильной энергии. Пара начала жить вместе, а после выхода программы «Экстрасенсы ведут расследование» даже уехала в совместный отпуск.

Поклонники, затаив дыхание, ждали, когда же молодые медиумы сыграют свадьбу. На это намекало все: и подаренное Шепсом кольцо, и знакомство возлюбленной с братом и родителями. Но внезапно все изменилось. Во время съемок 16-го сезона Керро всяческими намеками стала показывать, что снова одинока. «Никогда не мечтала о пышном торжестве, белом платье, огромном торте и прочих атрибутах свадьбы», — отмечала она.

В итоге ведьма призналась, что из-за постоянных скандалов Шепс уехал из их совместной квартиры. Горе фанатов длилось недолго и пара снова сошлась.

В финале 17-го сезона Шепс встретил Керро с цветами и под крики «Горько» пара поцеловалась. Уверенность поклонников, что свадьба наступит вот-вот снова разбилась об откровение ведьмы. «Довожу до вашего сведения, что мы с Александром Шепсом не пара. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь еще я не имею отношения к „Мастерской Магии“ в Самаре», — объявила Керро в своих социальных сетях. Ее достаточно простое заявление сильно отличалось от сердечных терзаний Шепса, который публиковал посвященные Керро стихи и заявлял, что не может пережить расставание. В итоге фанаты атаковали аккаунт ведьмы, устроив ей волну хейта.

Керро старательно игнорировала критиков, но спустя два года ее терпение иссякло. Она объявила, что ушла от Шепса, так как к моменту их встречи он уже 10 лет состоял в серьезных отношениях.

Также ведьма заявила, что после ухода бывший возлюбленный опустился до шантажа, пообещав опубликовать их откровенное видео с еще одним мужчиной. Керро подчеркнула, что у нее тоже есть доза компромата на Шепса, которая выйдет в свет, если он не остановит своих поклонников. «Есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь», — объявила она. В конце концов Керро потребовала у Шепса вернуть ей взятые в долг на открытие бизнеса два миллиона рублей. Не получив ответа, ведьма подала на бывшего в суд, но хитрый Шепс оформил свое дело на отца.

Как Керро вышла замуж и почему развелась

Во время своих последних откровений Мэрилин Керро уже находилась в новых отношениях с норвежским плотником Марком Александром Хансеном. Она публиковала совместные фотографии и не отвечала на вопрос, вышла ли она замуж за татуированного красавца.

В 2018 году Керро заявила, что родила сына, а через два года у пары появилась дочь.

Оба ребенка получили двойные имена. Ведьма пояснила, что сделала так специально, чтобы сын и дочь могли выбрать свою судьбу из двух. В 2021 году журналисты Эстонии выяснили, что замуж Керро все же вышла. Эти сообщения появились в новостях об их разводе. Женщина пыталась все представить так, что расставание прошло на мирной ноте, но правда быстро вышла наружу. Хансен получил четыре года тюрьмы за домашнее насилие. В материалах дела говорилось, что он душил жену, регулярно ее избивал и угрожал убийством.

Чем сейчас занимается Мэрилин Керро

Бывшая звезда «Битвы экстрасенсов» воспитывает троих детей. Кто стал отцом ее младшего сына, она не раскрыла, но подчеркнула, что теперь живет одна.

«Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна», — подчеркивала Керро. Экстрасенс регулярно объявляет набор новых клиентов для проведения диагностики, пишет книги, ведет свои блоги и проводит различные семинары. Подарившее ей славу шоу «Битва экстрасенсов» она не смотрит. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.