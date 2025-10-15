Сегодня 15:28 Предательство, измены и критика СВО. Как сейчас живет лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Осудивший спецоперацию лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил начать жизнь с чистого листа — уехал в США и создал новый проект. Чем музыкант занимается сейчас за границей — в материале 360.ru.

Биография Ильи Лагутенко Лагутенко родился 16 октября 1986 года в интеллигентной и творческой московской семье. Его отец Игорь был архитектором, мать — художником-модельером. Однажды глава семейства попал в больницу с аппендицитом и скончался из-за неудачной операции. Будущему рокеру тогда было всего несколько месяцев. «Мой отец умер, когда мне не было и шести месяцев. От меня никогда не скрывали правду: я знал, где он похоронен, мы приходили его навещать. Папа, как и его отец, был архитектором, и я до сих пор с интересом читаю и перебираю его архивы», — рассказывал Лагутенко.

Воспитание мальчика занимался дедушка по материнской линии. Анатолий Савченко имел польские корни и дослужился до звания первого ректора Владивостокского госуниверситета.

Фото: РИА «Новости»

Создание группы «Мумий Тролль» Лагутенко всерьез увлекся музыкой. В 11 лет у него появился друг, который тоже разделял этот интерес. Когда Лагутенко было 13 лет, подростки создали рок-группу «Бони Пи». Через год уже полноценный коллектив получил новое название «Шок». Вопреки всем стараниям группу не признавали. Разозленный Лагутенко обозвал музыкантов мумиями за их пассивность. Едкое слово запомнилось — со временем появилось название «Мумий Тролль». Исполнители выпустили первый студийный альбом под названием «Новая луна апреля», и коллектив стали приглашать на городские дискотеки. Однако партийные деятели углядели в одной из песен скрытый смысл и признали группу «социально опасной». Концерты проводили исключительно в закрытых клубах, позже коллектив на шесть лет прекратил существование. После воссоединения музыканты выпустили сразу два альбома: «Морская» и «Икра». Они и прославили «Мумий Тролля» на всю Россию и даже за ее пределами.

Фото: РИА «Новости»

Предательство друзей Лагутенко оказался непостоянен в дружбе, причиной громких скандалов стали деньги. Первым о предательстве рассказал продюсер Леонид Бурлаков. Их сотрудничество началось еще в седьмом классе — Бурлаков стоял у истоков «Бони Пи» и сумел продвинуть группу до «Мумий Тролля». В студенческие годы продюсер застукал исполнителя целующимся с его девушкой. Когда Лагутенко стал самодостаточным, он быстро забыл заслуги продюсера и завершил с ним сотрудничество.

После разрыва с Лагутенко я еще шесть лет выплачивал наши общие долги по «Мумий Троллю». Нехорошие люди приходили их из меня выбивать. Илью это нисколько не волновало. Видимо, обиды и подозрения в отношении меня у него копились давно. Нас постоянно ставили на бабки. Леонид Бурлаков продюсер

Продюсер Виктор Дробыш тоже долго расхлебывал проблемы после дружбы с музыкантом. «Группа должна была 181 тысячу долларов, но самое главное, что 20 из них занимала моя мама — на рекламу концерта в „Олимпийском“. Такое отношение к моим близким я простить Илье не смог», — рассказал он. Мать Лагутенко заявилась к нему домой и забрала все награды «Мумий Тролля», а сам музыкант после этого перестал здороваться с продюсером. «Я ведь с ним даже контрактов никаких не заключал. Потому что воспринимал его не столько как артиста, а в первую очередь, как друга. Но что в остатке? Сухие цифры и детские обиды: кто кого кинул, кто кого подставил. Такой вот шоу-бизнес», — заключил Дробыш.

Фото: РИА «Новости»

Бегство из России и осуждение СВО На момент начала СВО у группы «Мумий Тролль» были грандиозные планы, но позже в официальных аккаунтах в соцсетях коллектива появилось сообщение о приостановке деятельности. «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась. Мир нужен немедленно. Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание», — заявили артисты.

Фото: РИА «Новости»

После этого оказалось, что Лагутенко перебрался из России в Лос-Анджелес, где живет на широкую ногу на заработанные на Родине деньги. Правда, уехал он из России еще до начала СВО, но до сих пор получает доходы из страны. На имя Лагутенко зарегистрировано ИП с шестью товарными знаками, ему принадлежит доля в компании «Лагуна». Как сейчас живет Лагутенко Главный «тролль» в США вовсе не бедствует: он живет с семьей в Лос-Анджелесе в роскошном особняке с видом на Город ангелов, собственным бассейном, частью леса и лужайкой. Рокер не забросил музыкальную карьеру, но концертов за последнее время было мало. В Штатах Лагутенко основал новый проект «Уилл Лаут» и опубликовал клипы на YouTube, но американцы не оценили труды стареющего рокера.