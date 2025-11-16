Сегодня 19:53 Собирал бутылки, танцевал с Ельциным и умер в одиночестве. Как жил кумир 90-х Евгений Осин 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Концерты

Песни

Отношения

Алкоголь

Артисты

Исполнителя культового хита «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина нет уже семь лет. Его песни «Не верю», «Таня плюс Володя» напевала вся страна, но умирал кумир 90-х в одиночестве. Как жил российский певец и почему от него ушли обе жены — в материале 360.ru.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Его отец, водитель троллейбуса, встретил красивую девушку, которую часто подвозил на работу. Он осмелился с ней познакомиться, и она ответила взаимностью. Вскоре они поженились, и в семье появились дети: сначала сын Женя, а через пять лет — дочь Альбина. Но когда будущему кумиру было девять лет, его отец ушел из семьи. В одном из интервью певец говорил, что тот попал в религиозную секту и связал свою жизнь с женщиной, разделявшей его убеждения. Евгений увлекся музыкой в 14 лет. Он играл на барабанах в школьном ансамбле и мечтал о собственной установке. Несколько лет он усердно копил деньги: собирал и сдавал бутылки, экономил на обедах, ездил на метро зайцем и выпрашивал мелочь у близких. Его настойчивость принесла плоды: Женя купил барабанную установку, потратив 916 рублей — огромную сумму по тем временам, когда средняя зарплата составляла около 150 рублей. Интересно, что дядя Евгения Осина тоже был барабанщиком. Он играл в ансамбле Леонида Утесова.

Заменил Агузарову и сплясал с Ельциным В 24 года Осин основал группу «Дед Мороз». Через два года он успешно прошел прослушивание в «Браво», заменив Жанну Агузарову, которая неожиданно покинула коллектив перед туром с новым альбомом. Их сотрудничество продлилось чуть больше года. По словам основателя «Браво» Евгения Хавтана, Осин был идеальным фронтменом. Если бы не его пристрастие к алкоголю, их совместная работа могла бы продлиться дольше. Евгения Осина заменил Валерий Сюткин, а сам певец начал сольную карьеру. В Ростове-на-Дону 10 июня 1996 года проходил предвыборный концерт, на котором выступал Евгений Осин. Тогда он был на пике популярности. Певец уже стоял на сцене, когда вышел Леонид Ярмольник с Борисом Ельциным. Президент произнес речь, а затем присоединился к танцу, повторяя движения под песню «Ялта», которую исполняли Осин и танцоры.

Для меня то, что Ельцин вышел на сцену, действительно стало шоком. Никто не ожидал, что Борис Николаевич поднимется и начнет танцевать. Это его спонтанное желание — ни с кем из его помощников не обговаривалось. Евгений Осин

На мероприятии был фотограф из агентства «Ассошиэйтед Пресс». Он запечатлел танцующего Ельцина. Позже это фото принесло автору Пулитцеровскую премию. Осин остался в тени.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Продал «Оку» ради «Девушки в автомате» Осин особенно прославился после выхода альбома «70-я широта», и его визитной карточкой стала песня «Плачет девушка в автомате». Многие думают, что слова написал сам Осин, но на самом деле это перефразированное стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед». Для клипа на эту песню Евгений продал свой любимый автомобиль «Ока», и ролик имел огромный успех. После этого он выпустил еще несколько популярных песен, таких как «Не верю», «Студентка-практикантка» и «Ялта».

Личная жизнь Евгения Осина Первой любовью Осина стала девушка по имени Валерия. Они начали встречаться, а вскоре стали жить вместе в квартире матери Евгения. Однако отношения разрушили друзья, которые смеялись над Валерией, считая, что она хочет женить на себе Евгения. В итоге 20-летнего юношу напугала ответственность, и он расстался с девушкой. Позже он пожалел о своем решении. Всего музыкант был женат дважды. Его первой супругой стала бэк-вокалистка группы Елена Куштанина. Но брак продлился всего полгода: совместное проживание не выдержало испытания временем. «Причина оказалась банальной — быт съел любовь: „Не разбрасывай вещи, вымой посуду…“ — и так далее. Но разошлись мы цивилизованно, без взаимных претензий», — цитировало Евгения издание Starhit. Осин не был из тех артистов, кто увлекается краткосрочными романами. Он грезил о семье и доме. Эту мечту он смог воплотить в жизнь благодаря Наталье Черемисиной. Однако на пути к счастью возникло серьезное препятствие: Наталья была замужем и долго не соглашалась на встречи с Осиным. Осин нашел ее номер телефона и настойчиво звонил, пока она наконец не уступила и не согласилась на прогулку.

И постепенно у нас возникли взаимные чувства. Наталья рассказала об этом своей маме. Та ее отговаривала: «С артистом не связывайся — поматросит и бросит». Но Наталья со своими чувствами бороться уже не могла и в итоге все рассказала мужу — тот сразу оделся и ушел с концами. Человек он был серьезный — учитель испанского языка. А артист, видимо, оказался престижнее. Евгений Осин

Через несколько месяцев влюбленные сыграли свадьбу. Когда Наталья сообщила, что ждет ребенка, Осин был вне себя от радости. Он тут же начал ремонт в новой квартире на Полежаевской, чтобы создать для дочери лучшие условия. Казалось, с появлением Агнии их отношения станут еще крепче. Но этого не произошло. По мнению Евгения, они изначально не были предназначены друг для друга. В это время карьера певца пошла на спад. Он начал выпивать, а в нетрезвом виде становился агрессивным и мог поднять руку на близких: жену и дочь. Наталья пыталась убедить мужа бросить пить, но безуспешно. «Наталье многое пришлось принимать: например, то, что я не ем мяса и дочку свою им кормить не позволял. Наверное, когда я обзавелся семьей, успокоился, начал расслабляться. Стал выпивать на корпоративах, не отказывался, если предлагали. Наталье это, конечно, не нравилось. Но и я стал замечать, что не всегда она со мной искренна. Возникло недоверие. Когда мои обеспеченные знакомые ей оказывали внимание, я выяснял отношения. В результате и друзей потерял, и жену», — рассуждал Осин. Второй брак Осина закончился разводом, и он начал пить еще больше. Чтобы чаще видеться с дочкой, артист даже устроился в ее школу преподавателем музыки.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Умирал в одиночестве В мае 2018 года ситуация усложнилась: музыкант получил перелом руки во время съемок экстремального шоу. Ему пришлось обратиться в клинику для лечения. После выписки Евгений негодовал. Травма лишила его возможности работать, и он оказался на грани нищеты. «Стоит мне выпить рюмочку коньяка, как настроение улучшается, все проблемы сразу забываются. Без этого уже сложно. Я не пью пиво или вино. А вот коньяк — да, выпиваю. Сейчас очень хочу вернуть себе семью, жену и ребенка», — рассказывал артист в программе «Выход в люди». Осин пытался избавиться от алкогольной зависимости, но безуспешно. Его здоровье серьезно пострадало: к концу жизни у него возникли проблемы с почками, печенью и поджелудочной железой. Он выглядел очень плохо: сильно постарел, опустился. Осин умер 17 ноября 2018 года в возрасте 55 лет от остановки сердца у себя дома. Его родная сестра нашла его мертвым после того, как целый день не могла до него дозвониться. На похоронах певца, кумира 90-х, прозвучал его знаменитый хит «Плачет девочка в автомате».