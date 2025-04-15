На зоне его прозвали Бешеным. Как за Аллой Пугачевой охотился серийный маньяк
Убийца шести женщин Анатолий Нагиев охотился на певицу Аллу Пугачеву в начале 80-х годов. Только по чистой случайности молодой, но уже популярной певице удалось уцелеть. Звезда эстрады и не подозревала, как близка была к смерти.
Маньяк Бешеный
Нагиев попал в колонию в 17 лет после того, как изнасиловал трех девушек. Последняя отважилась свидетельствовать против него. На зоне молодой преступник получил кличку Бешеный: зэки попытались «опустить» новичка, но получили столь свирепый отпор, что больше не рисковали с ним связываться.
За решеткой парень часто слушал песни Пугачевой. Со временем он начал бредить певицей — все мысли Анатолия крутились вокруг восходящей звезды. Мужчина решил, что как только выйдет, обязательно найдет артистку.
Серийный убийца
За примерное поведение Анатолия перевели в колонию-поселение, откуда он иногда ездил в город Печору. Там маньяк встретил свою первую жертву. Он убил девушку, не менее 30 раз ударив ее ножом.
Через четыре месяца преступник снова совершил убийство — жертвой стала попутчица по поезду. За несколько месяцев Нагиев около 30 раз насиловал девушек. В 1980 году его освободили по УДО. Тогда же Анатолий расправился с двумя проводницами.
Нашел Аллу — пришел к ней с роскошным букетом
Нагиев добрался до Москвы, узнал расписание гастролей и концертов певицы и выяснил, с кем она общается. Анатолию удалось проникнуть в гримерку Пугачевой: он явился в хорошем костюме и с роскошным букетом. За несколько минут солидный на вид мужчина обаял артистку и выпросил ее домашний адрес.
Однажды вечером Бешеный подкараулил Аллу у подъезда и проскользнул на лестничную клетку. Певицу спасла консьержка.
«Кто вы? К кому идете? Зачем?» — спросила она.
Растерявшийся Нагиев убежал. Позже его задержала милиция — это случилось практически случайно. Приятель Бешеного пытался сдать в ломбард кольцо одной из его жертв. Ювелир узнал украшение по ориентировке. Так Анатолий снова оказался в тюрьме. Ему удалось бежать, но правоохранители опять его поймали.
При задержании в Бешеного попало около 15 пуль, но все равно скрутить его удалось лишь общими усилиями нескольких оперативников. Анатолий выжил и получил новую кличку. В октябре 1981 года охотника на Пугачеву расстреляли.