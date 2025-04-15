На зоне его прозвали Бешеным. Как за Аллой Пугачевой охотился серийный маньяк

Убийца шести женщин Анатолий Нагиев охотился на певицу Аллу Пугачеву в начале 80-х годов. Только по чистой случайности молодой, но уже популярной певице удалось уцелеть. Звезда эстрады и не подозревала, как близка была к смерти.

Маньяк Бешеный

Нагиев попал в колонию в 17 лет после того, как изнасиловал трех девушек. Последняя отважилась свидетельствовать против него. На зоне молодой преступник получил кличку Бешеный: зэки попытались «опустить» новичка, но получили столь свирепый отпор, что больше не рисковали с ним связываться.

За решеткой парень часто слушал песни Пугачевой. Со временем он начал бредить певицей — все мысли Анатолия крутились вокруг восходящей звезды. Мужчина решил, что как только выйдет, обязательно найдет артистку.

Серийный убийца

За примерное поведение Анатолия перевели в колонию-поселение, откуда он иногда ездил в город Печору. Там маньяк встретил свою первую жертву. Он убил девушку, не менее 30 раз ударив ее ножом.

Через четыре месяца преступник снова совершил убийство — жертвой стала попутчица по поезду. За несколько месяцев Нагиев около 30 раз насиловал девушек. В 1980 году его освободили по УДО. Тогда же Анатолий расправился с двумя проводницами.