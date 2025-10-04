Сегодня 14:48 Как умер Брюс Ли? Тайны жизни и смерти культовой фигуры боевых искусств и кино 0 0 0 Фото: Concord Productions Inc./ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

Знаменитый актер и мастер боевых искусств Брюс Ли ушел из жизни 52 года назад, но обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры и догадки. За годы исследований ученые и медики выдвинули множество версий: одни считали, что его убили гангстеры, другие — что он скончался от теплового удара или сердечного приступа. Однако ни одна из этих теорий так и не получила подтверждения.

Брюс Ли: биография Брюс Ли был китайцем, а со стороны матери — еще и немцем. Но родился он в Америке. Его отец, известный певец и комик гонконгской кантонской оперы, в начале сороковых годов отправился с семьей на гастроли по США. В Сан-Франциско у них родился сын, которого при рождении нарекли женским именем, означавшим «Маленький Феникс». Мать была очень суеверной и пыталась обмануть злых духов, представив ребенка девочкой. В сложной системе китайской домашней магии это казалось ей наиболее безопасным вариантом. Английское имя Брюс мальчику дала врач в роддоме. Она не очень хорошо разбиралась в тонкостях народных верований. Мать была счастлива, ведь ребенок родился в год и час Дракона. Это считалось хорошим знаком. С детства Брюс Ли верил, что ему предначертано совершить что-то великое. Брюс рос слабым мальчиком, писало издание kp.ru. Семья переехала в Гонконг, и, по мнению автора его биографии, Брюса Томаса, местный климат с высокой влажностью и жарой ухудшил его здоровье. Однако он был очень активным и непоседливым, часто пропускал школу, убегая, и постоянно дрался. Поступив в школу, он возглавил банду хулиганов и устраивал драки с британскими мальчишками из соседней школы. Удивительно, но это сочеталось в нем с любовью к чтению: он мог либо драться, либо лежать с книгой на диване. В подростковом возрасте Брюс увлекся боевым искусством вин-чунь. Его наставником стал известный китайский мастер Ип Ман, бежавший в Гонконг от режима Мао Цзэдуна. Помимо этого, Брюс занимался боксом и танцами ча-ча-ча.

Карьера Брюса Ли Когда мать спросила его в детстве, кем он станет, когда вырастет, Брюс без раздумий ответил: «Знаменитым киноактером!» Благодаря связям отца, он начал сниматься в кино еще в младенчестве. В возрасте двух месяцев он дебютировал в роли девочки в фильме «Девушка из золотой клетки». В дальнейшем, уже и мальчиком, участвовал в двадцати кинопроектах в Гонконге. Однако из-за частых драк у него возникли проблемы с законом, и мать, опасаясь его тюремного заключения, отправила его в Америку, чтобы уберечь от неприятностей. Он родился в США, поэтому мог претендовать на гражданство. В Сиэтле окончил Высшую техническую школу Эдисона, параллельно работая официантом. Он был, вероятно, одним из худших официантов в стране: работу ненавидел, и клиенты каждый день жаловались на него. Куда интереснее ему было преподавать кун-фу и тренироваться самому по сорок часов в неделю. Позже он совмещал это с учебой в университете Сиэтла, где основным предметом (по официальным документам) была «драма», то есть актерское мастерство. Его приятель потом рассказывал, что сила Брюса заключалась не только в мускулах. «Я был с Брюсом, когда он превращался в демона и сбивал с ног здоровенных парней. Но его сила заключалась не только в мускулах.

Его сила шла от огромной внутренней энергии, которой он умел управлять… Он был необычайным юношей: минуту назад он рассказывал скабрезный анекдот, а сейчас с упоением говорил о дзэн и даосизме. Он был очень гибок и мог меняться в зависимости от того, с кем говорил. приятель Брюса Ли

На очередном спортивном турнире Брюса Ли увидели телепродюсеры. Они были впечатлены его мастерством и предложили ему роль в телесериале «Зеленый шершень». Это история о супергерое, который по ночам сражается со злом. Ли играл его шофера и лучшего друга. Сериал стал популярным, и когда Брюс вернулся в Гонконг, он обнаружил, что стал там звездой. Ему сразу предложили сниматься в боевиках. По иронии судьбы, знаменитый актер успел сыграть главные роли всего в четырех фильмах — «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь Дракона» и «Входит Дракон». Съемки пятого фильма, «Игра смерти», он не завершил. Было отснято около 100 минут сцен с его участием, но большинство из них оказались неудачными дублями. Тем не менее их использовали. Фильм вышел через несколько лет после смерти Брюса Ли, но его самого на экране можно было увидеть лишь на протяжении 15 минут. В остальных сценах его заменял дублер, снятый со спины. Критики назвали этот фильм катастрофой.

Загадочная смерть Брюса Ли Брюс Ли внезапно ушел из жизни 20 июля 1973 года. Это известие вызвало шок и недоверие. В прошлом уже появлялись фейковые новости о его смерти, и некоторые решили, что это рекламный трюк для нового фильма. Они думали, что Ли вот-вот вернется, чтобы порадовать поклонников и репортеров. Однако это была реальность: «самый тренированный человек на свете», который всегда стремился к здоровому образу жизни, действительно скончался в возрасте 32 лет. В Гонконге проститься с ним пришли 30 тысяч поклонников. Брюс Ли лежал в гробу, над которым развевался транспарант с надписью: «Звезда опустилась в Море Искусства». Рядом сидела его американская жена Линда Ли, убитая горем. Толпа фанатов пыталась прорваться к гробу, многие теряли сознание из-за давки. Ли умер не дома, а в квартире своей близкой подруги, актрисы Бетти Тинпей. Он пришел к ней в гости, почувствовал себя плохо и, сказав: «Голова болит», выпил таблетку. Затем он лег на диван и уже не встал.

Губит людей вода? Причины внезапной смерти Брюса Ли По официальной версии, он принял обезболивающий препарат экваджезик, в состав которого входит аспирин. У него оказалась индивидуальная непереносимость одного из компонентов, что привело к отеку мозга. При вскрытии выяснилось, что мозг значительно увеличился в размерах — его масса выросла на 175 граммов по неизвестной причине. В отчете экспертов говорится, что в черепной коробке обнаружено 200 миллилитров лишней жидкости. В желудке также были найдены следы употребления марихуаны. Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида поставили под сомнение официальную версию причины смерти Брюса Ли. Они заметили, что актер принял препарат уже после появления симптомов, которые могли указывать на отек мозга. К тому же Брюс Ли использовал это болеутоляющее и раньше. Исследование было опубликовано в Clinical Kidney Journal.

Отек мозга был бы не единственным свидетельством по итогам вскрытия, если гиперчувствительность к препарату действительно оказалась причиной смерти. ученые из Автономного университета Мадрида

В 2018 году американский писатель Мэттью Полли в книге «Брюс Ли. Я никогда не сдамся» выдвинул гипотезу, что причиной смерти актера мог стать тепловой удар. По его мнению, за несколько месяцев до трагедии Брюс Ли удалил подмышечные потовые железы. Это, вероятно, привело к перегреву организма и сильному стрессу для сердца. Однако убедительных доказательств этой теории так и не было найдено. Изучив все доступные данные о жизни Брюса Ли, исследователи выяснили, что отек мозга у него возник из-за гипонатриемии — состояния, при котором уровень натрия в крови падает ниже 135 миллимолей на литр. Натрий — это электролит, который помогает регулировать баланс воды в клетках и за их пределами. Гипонатриемия, то есть снижение уровня натрия в крови, может быть вызвана болезнью или, как это часто бывает, избыточным потреблением воды. Из-за этого клетки начинают деформироваться и отекать, не могут эффективно выводить продукты обмена. Это может привести к различным состояниям и симптомам, включая те, которые угрожают жизни. Брюс Ли не мог умереть от того, что выпил слишком много воды за один раз. Однако он действительно часто пил много жидкости, как и отмечали его жена и врачи. Кроме того, он нередко отказывался от твердой пищи, что также было одним из факторов, упомянутых в статье.

По словам Линды, в последние месяцы муж перестал есть твердую пищу и жил исключительно на моркови и яблочном соке. Такая картина питания только жидкой пищей может объяснить потерю веса, которая ускорилась в период с мая по июль 1973 года. ученые из Автономного университета Мадрида

Кроме того, повышенный риск гипонатриемии мог быть связан с чрезмерным употреблением алкоголя. Друзья актера отмечали, что в последние месяцы он часто выпивал по 10-12 бутылочек саке за вечер. Возможно, актер много пил воды и из-за жажды, вызванной употреблением каннабиса. Люди, находившиеся рядом с ним, отмечали, что в день смерти он пил воду в больших количествах, в том числе незадолго до ухудшения своего состояния.

Кроме того, у Ли впервые диагностировали отек мозга за два месяца до его смерти, 10 мая. В тот день он употреблял каннабис, принимал ванну и внезапно почувствовал головокружение. Актер упал лицом на пол и попал в больницу. «Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы дисфункции почек: неспособности выводить достаточно воды для поддержания водного гомеостаза. <…> Это могло привести к гипонатриемии, отеку мозга и смерти в течение нескольких часов, если повышенное потребление воды не уравновешивалось выводом ее через мочу, что соответствует событиям, предшествующим смерти», — заключили авторы работы. Хотя наше тело на 60% состоит из воды, это не защищает от опасных последствий, если пить больше, чем способны вывести почки.

По иронии судьбы, Ли прославил цитату «Будь водой, мой друг», но избыток воды, похоже, в конечном итоге убил его. ученые из Автономного университета Мадрида

Прошло несколько лет с момента исследования испанских ученых, но оно по-прежнему остается самым убедительным. Было и множество других версий смерти легендарного актера: заказное убийство, отравление конкурентов и даже проклятие. Одной из самых странных теорий стала идея, что он вовсе не умер, а погрузился в летаргический сон. И когда он очнулся, то оказался на борту самолета, который перевозил его «труп» в США. С тех пор Ли скрывался в горах, а вместо него похоронили неизвестного человека из американского морга.