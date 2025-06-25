Сегодня 05:53 Пес, человек, легенда. Как Толоконников превратился в Шарикова и чем заплатил за это 0 0 0 Фото: Viktor Chernov_Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Казахстан

СССР

Сериалы

Семья

Кино

Художники

Фильмы

Театры

Актеры

Роль Шарикова в «Собачьем сердце» стала для Владимира Толоконникова не только триумфом, но и испытанием, навсегда изменив его жизнь. Как актер с «нестандартной внешностью» покорил советский кинематограф и почему его судьба оказалась неразрывно связана с этим культовым образом — в материале 360.ru.

Настоящий Шариков Роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в экранизации «Собачьего сердца» стала для Владимира Толоконникова тем редким случаем, когда актер и персонаж будто созданы друг для друга. Этот образ не просто принес ему всесоюзную славу — он навсегда изменил его жизнь, став одновременно триумфом и испытанием. Как искали самого некрасивого актера Когда режиссер Владимир Бортко приступил к подбору актеров на роль Шарикова, он искал исполнителя с особой, почти гротескной внешностью — того, кто мог бы убедительно сыграть существо на грани между собакой и человеком. Ассистенты разослали запросы в театры по всему СССР с необычной просьбой: прислать фотографии «самых уродливых актеров». Среди десятков снимков внимание режиссера привлекло фото Алма-Атинского актера Толоконникова в гриме клоуна, и он пригласил актера на пробы. «Я зашел в свой кабинет и увидел сидящую за столом собаку в галстуке!» — вспоминал Бортко первую встречу с актером. Однако утверждение Толоконникова проходило непросто. Художественный совет «Ленфильма» настаивал на кандидатуре Николая Караченцова — любимца публики.

Караченцов талантливо изображал пса, но его актерское амплуа — герой-любовник, а мне нужен был в одном образе пес и алкоголик. Владимир Бортко режиссер

Режиссер пошел на принцип, заявив, что-либо снимает Толоконникова, либо отказывается от проекта вовсе. Этот рискованный шаг полностью оправдался — уже на пробах стало ясно, что актер идеально воплощает замысел. Мучительный грим Работа над образом далась Толоконникову нелегко. Грим, создававший эффект «недочеловека», был мучительным: лицо покрывали слоями клея, а съемки иногда длились по 12 часов. А снятие грима приносило еще больше мучений актеру, которые он стойко терпел. Также сложности возникли в сцене в буфете, где Шариков разбивает стекло. Толоконников по неосторожности глубоко порезал руку, и съемки пришлось прервать. Не менее тяжелым стал эпизод потопа — актеру и Нине Руслановой (исполнительнице роли кухарки) часами приходилось стоять в ледяной воде. Фильм, вышедший в 1988 году, мгновенно стал культовым. Толоконников получил Государственную премию РСФСР, а цитаты его героя разошлись на афоризмы. Но успех имел и обратную сторону — актера буквально заточили в образе Шарикова.

Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце»

Его узнавали на каждом углу, но при этом окликали чаще всего фамильярно: «Эй, Шариков!» — настолько актер слился для зрителя с неотесанным персонажем фильма. Парадоксально, но в жизни Толоконников был полной противоположностью своему герою — интеллигентным, тактичным человеком, страстным садоводом. Несмотря на массу предложений, он всегда отказывался сниматься в рекламе в образе Шарикова, считая это профанацией искусства. «Раз в столетие» Несмотря на сложности, актер всегда благодарил судьбу за эту роль.

Ну, посудите сами, такая роль, как у меня в «Собачьем сердце», она же раз в жизни выпадает, а то и реже, может, раз в столетие! Мне просто несказанно, невероятно повезло. Владимир Толоконников

К этому моменту он шел 45 лет — через унизительные отказы театральных вузов, службу в армии и долгие годы в провинциальных театрах. Его упорство доказало, что талант пробьет себе дорогу, даже если весь мир сомневается в нем. От летчика до отвергнутого абитуриента Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате, в разгар Великой Отечественной войны. Его мать, одинокая женщина, познакомилась с его будущим отцом, раненым солдатом Алексеем Антонцевым, когда тот проходил реабилитацию в их доме, но после возвращения на фронт исчез из их жизни навсегда. Маленький Володя рос, окруженный материнской заботой, но без отцовского внимания. С детства мальчик проявлял артистические способности, участвуя в школьных спектаклях и декламируя стихи. Однако о карьере актера он задумался не сразу — сначала мечтал стать летчиком, а потом художником, но когда решился, то отступать уже не планировал.

Фото: РИА «Новости»

Три попытки поступления в московские театральные училища закончились провалом — приемные комиссии не видели перспектив в юноше с «нестандартной внешностью». После этого молодой человек отслужил три года в армии и предпринял еще одну попытку в столице. После четвертой неудачи Толоконников работал в провинциальных театрах, пока наконец не поступил в Ярославское театральное училище. Как провинциальный актер покорял СССР Окончив учебу в 30 лет, он вернулся в Алма-Ату, где начал службу в местном ТЮЗе. Через год талантливого актера пригласили в главный драматический театр Казахстана — Академический театр русской драмы имени Лермонтова. На сцене Толоконников раскрылся как многогранный актер, играя в спектаклях «На дне», «Вишневый сад» и «Собор Парижской Богоматери». Особенно тепло зрители принимали его в детских постановках, где он одновременно исполнял роли Старика и Лешего в «Василисе Прекрасной». Дебют в кино состоялся в 1981 году с небольшой роли в фильме «Последний переход». А настоящий переворот в карьере произошел в 1988 году, когда Владимир Бортко пригласил его на роль в экранизацию «Собачьего сердца». Парадоксально, но фильм был принят критиками прохладно — многие не оценили новаторский подход Бортко. Однако зрительская любовь превратила картину в культовую.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

В последующие годы Толоконников снялся в картинах «Облако-рай» и «Хоттабыч», за которую получил премию MTV. Он вел авторские телепрограммы и продолжал играть в родном театре. Жена, сыновья и розы Знакомство с учительницей физики Надеждой Березовской стало поворотным моментом в жизни актера. Именно она помогла ему справиться с периодом творческих неудач и избавиться от вредных привычек — актер любил выпить.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Этот союз подарил ему двух сыновей — Иннокентия в 1983 и Родиона в 1991, ставших главной гордостью его жизни. Старший сын Иннокентий, получив географическое образование, неожиданно для всех стал правой рукой отца, сопровождая его на съемках и занимаясь организацией творческих проектов. Младший Родион пошел по стопам отца, окончив ВГИК и начав актерскую карьеру, хотя сам Толоконников сначала пытался отговорить сына от этого непростого пути.

Папа готовил меня к поступлению, у меня не шло, и однажды он сказал: «Ты чего, с этим в Москву собрался ехать?» И я так на себя разозлился, что начал читать, и у меня слезы пошли — не от актерского мастерства, а от обиды. Родион Толоконников

Семья всегда оставалась для Толоконникова надежным тылом, особенно их уютный дом в Алма-Ате с розарием, где актер любил проводить свободное время. После смерти Надежды в 2013 году он полностью погрузился в работу, словно пытаясь заполнить творчеством пустоту, оставшуюся после ухода любимой жены. Работа до самого конца Даже в последние годы жизни Толоконников продолжал активно сниматься, несмотря на проблемы со здоровьем. Его последними работами стали комедия «Бабушка легкого поведения» и драма «Пес рыжий», где он сыграл вместе с сыном Родионом. Владимир Толоконников ушел из жизни 15 июля 2017 года в возрасте 74 лет, за несколько часов до выезда на съемочную площадку сериала «СуперБобровы-2». Причиной смерти стала остановка сердца, наступившая после продолжительного периода напряженной работы, в которую актер погрузился после смерти жены.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Местом упокоения актера стало Троекуровское кладбище в Москве. В памяти зрителей он навсегда остался не только гениальным Шариковым, но и примером преданности своему делу, пронесенной через всю жизнь. Удивительная история актера Толоконникова и гражданина Шарикова Владимир Толоконников навсегда вошел в историю российского кино как гениальный исполнитель роли Шарикова, хотя в жизни был полной его противоположностью — интеллигентным, тонким и глубоким человеком. Его творческое наследие продолжает жить не только в культовых фильмах, но и в сердцах благодарных зрителей.