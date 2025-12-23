Сегодня 11:08 Как связаны Ходорковский и Пугачева? Вассерман не пощадил певицу в прямом эфире 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман вывел певицу Аллу Пугачеву на чистую воду — он рассказал, кто и зачем обеспечивает артистке роскошную жизнь. Также звездный участник интеллектуальных шоу объяснил, что на самом деле произошло с Примадонной за последние годы, проведенные вдали от родины.

Сидит на шее у олигарха В новом выпуске подкаста «Бородин в эфире» эрудит Вассерман жестко прошелся по Пугачевой и прокомментировал слухи о том, что артистка «полностью находится на обеспечении Михаила Ходорковского*». Депутат объяснил, что беглый олигарх мог инвестировать деньги в Пугачеву из-за былого влияния певицы на россиян. «Это делается в надежде, что она до сих пор популярна и может влиять на мнение. Другое дело, что это давно не так… Она сошла со сцены не только из-за здоровья, а потому что ее влияния не хватало, чтобы давить конкурентов», — подчеркнул Вассерман. Он не только раскрыл грязный секрет Примадонны, но и уличил ее в утрате связей с Россией. По его мнению, у певицы возникла так называемая «слепота эмигранта» — явление, когда покинувший родину человек ориентируется на уже устаревшие представления и воспоминания, полностью игнорируя нынешние реалии.

Фото: РИА «Новости»

Почему стала хрипеть Помимо оторванности от действительности Пугачеву явно мучают проблемы с голосом. В соцсетях уже разгорелась бурная дискуссия насчет сильной хрипоты некогда блиставшей на всю страну певицы. Анонс Пугачевой о новом треке к новогодним праздникам сильно удивил пользователей, потому что звезда в таком состоянии явно не сможет вытянуть сольные партии. Друг и многолетний соавтор артистки, композитор Андрей Мисин попытался оправдаться за нее и обвинил в порче голоса Примадонны резко меняющийся климат. «Все зависит от состояния здоровья. Ей климат неважен для вокала. Днем жарко, а ночью холодно и сыро. Подхрипывает голос», — объяснил музыкант. Он добавил, что хотел записать с Пугачевой новую песню, но продолжать работу она может только при хорошем самочувствии.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандальное интервью После бегства из России и скандальных выпадов в адрес соотечественников былая слава артистки померкла. Против певицы даже подали иск с требованием лишить ее почетного звания народной артистки СССР — инициатором судебного разбирательства стал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он напомнил об интервью Пугачевой, в котором можно найти «целый ряд нарушений статей Уголовного кодекса России». Она не только раскритиковала Россию и спецоперацию на камеру, но и позволила себе похвалить экстремиста Джохара Дудаева, назвав его «порядочным и красивым человеком». Руководитель ФПБК также обвинил Пугачеву в многолетнем продвижении на отечественной эстраде извращенного движения, признанного в России экстремистским. По его словам, деятельность Примадонны нанесла «осознанный вред русскому обществу» и артистка должна ответить за свои слова и поступки. «Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России», — подчеркнул Бородин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Продолжает обирать россиян Чтобы продолжать вести роскошный образ жизни, Пугачевой и ее семье нужно много денег. Сейчас артистка вместе с супругом Максимом Галкиным** и детьми курсирует между Израилем и Кипром, но задумывается о новом доме — на этот раз об особняке в Болгарии. Риелтор Алина Правоторина сообщила, что звездная семья уже приобрела недвижимость в республике примерно за 48 миллионов рублей. Новая роскошная вилла площадью 229 квадратных метров располагается под Софией в закрытом комплексе, где строятся 45 домов. Первые 20 зданий риелторы надеются сдать к лету 2026 года. Такие серьезные траты Пугачевой вызвали в Сети закономерный вопрос: откуда она берет столько денег? Пользователи припомнили, что артистка уже сильно тратилась на дачу в Юрмале и постоянные путешествия по странам Европы. Пенсия Примадонны составляет порядка 67 тысяч рублей, но основной доход ей приносят авторские отчисления. За свою творческую жизнь певица успела создать 166 композиций, за публичное исполнение которых ей приходят внушительные суммы. Минимальный годовой доход от этих отчислений составляет порядка 28 миллионов рублей. Многих россиян уже возмутил тот факт, что певица критикует сограждан, но продолжает шиковать на их деньги.

* Признан в России иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов. ** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.