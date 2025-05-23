Главные роли, романы, иски и аресты. Как «Слово пацана» изменило жизнь актеров
Прошло почти полтора года с премьеры нашумевшего сериала конца 2023-го «Слово пацана. Кровь на асфальте». Судьбы актеров сложились по-разному: Минекаев и Кемстач проиграли миллионный иск, несовершеннолетняя Анна Пересильд нашла новую любовь, а Никита Кологривый успел обидеть коллег на интервью. Что интересного произошло в личной жизни и карьере артистов — в материале 360.ru.
Рузиль Минекаев (26 лет) — Марат
Популярность Минекаева после проекта выросла, и актер не ожидал этого. Он начал получать в пять раз больше сценариев, а цена его съемочного дня выросла со 100 до 250 тысяч. Кроме того, проекты приходится тщательно фильтровать.
«Не хочется застрять в роли пацанчика, нужно разнообразие», — отметил исполнитель роли Марата.
Вместе с этим Рузиль начал получать и коммерческие предложения. Он подписал контракт с ювелирным домом, а в феврале прошлого года вместе с коллегой по проекту Леоном Кемстачем запустил бизнес по производству чипсов «Эу, пацан». По словам знаменитостей, предпринимательство их не привлекает — проект создает финансовую подушку, которая снижает стресс и дает спокойно сниматься.
Интересно
Рузиль женат на Азизе Бекмановой, пара воспитывает сына, который родился в ноябре 2024 года.
Актер исполнил главную роль в сериале «Подслушано в Рыбинске», на экраны выйдут картины с его участием: «Буратино», «Руслан и Людмила», «Шурале».
Леон Кемстач (16 лет)– Пальто
Проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана» обвиняли в том, что будущих звезд набрали по знакомству. Одним из таких блатных считали и Кемстача, который исполнил роль Андрея Пальто. На то были основания, ведь отчим артиста — актер и режиссер Антон Богданов. Но Леон утверждает, что проходил пробы и на это его уговорила мама.
Сейчас подросток учится в частной школе в Дубае. Парень мечтает открыть собственную строительную компанию и параллельно заниматься актерством.
После проекта Кемстач быстро набрал внушительную фан-базу. Сейчас его часто приглашают на частные вечеринки. В прошлом году он выступил с Бастой на открытии ресторана в столице ОАЭ. Кроме того, артист записал кавер-версию песни Александра Серова «Как быть», которую в сериале исполняет его герой. Правда, в монтаже композицию спел участник шоу «Голос. Дети» Тимофей Завалинич.
Несмотря на популярность, Леона не заваливают работой в кино. В этом году ожидаются премьеры с его участием: «Иван Семенов. Первый поцелуй» и «(Не)искусственный интеллект».
Анна Пересильд (16 лет) — Айгуль
Список несовершеннолетних звезд сериала продолжает юная дочь Юлии Пересильд Анна. Девушка покорила аудиторию своей молодостью и красотой. Да так, что звездная мама обиделась: мол, я зачем в космос летала? Речь идет о съемках фильма «Вызов», которые проходили на МКС.
Пересильд-младшая активно ведет соцсети и принимает рекламные предложения. А еще крутит романы. В конце 2024 года она встречалась с коллегой по «Слову пацана» Ярославом Могильниковым, который исполнил роль Ералаша. Однако отношения продлились несколько месяцев, после чего звездные подростки публично объявили о разрыве.
Сейчас Анна влюблена в певца Ваню Дмитриенко. Пара долго не подтверждала романтическую связь, но папарацци успели сфотографировать их целующимися. Несовершеннолетняя Пересильд и 19-летний исполнитель песни «Венера Юпитер» познакомились на съемках клипа к треку «Цветаева».
Юный возраст и школа не дают девушке много сниматься. В 2024 году она исполнила все партии Забавы в фильме «Летучий корабль», а в 2025-м зрители увидят ее в главной роли в картине «Алиса в Стране чудес».
Ярослав Могильников (17 лет) — Ералаш
Для исполнителя роли Ералаша Ярослава Могильникова популярность стала настоящим испытанием. Юноша не скрывал, что известность его тяготит. На фоне этого у юного актера развилась депрессия.
Все, чего мне хочется каждую секунду, — это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей.
Ярослав Могильников
Ситуацию осложняли романтические отношения с Анной Пересильд — восходящей звездочкой и героиней новостных лент. Возможно, это стало причиной расставания пары.
После «Слова пацана» Могильников снялся в таких картинах, как «Жвачка», «Юг», «Иван Семенов: Большой поход». В 2025 году на экраны выйдут ленты с его участием: фильм «Красный шелк» и сериал «Злые люди».
Иван Янковский (34 года) — Адидас
Янковский-младший до «Слова пацана» уже имел статус звезды. Роль Вовы Адидаса стала для него еще одним ярким проектом в фильмографии.
Но на достигнутом Иван не остановился. Всего через год его имя снова гремело: он исполнил роль Раскольникова в современной интерпретации романа Достоевского «Преступление и наказание».
Также артист стал следователем в сериале о маньяке «Фишер», за что получил признание критиков и кинематографические награды. Сейчас Янковский снимается в «Битве моторов» с Юрой Борисовым, также к выходу готовят сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — современный вариант советского шедевра.
Никита Кологривый (30 лет) — Кащей
Самым скандальным актером сериала стал Никита Кологривый. Его харизму и талант на экране в образе Кощея не заметил только ленивый. Таким же ярким артист оказался и в жизни.
Сразу после премьеры «Слова пацана» Кологривый дал серию интервью, где обвинил коллег в некомпетентности и бесталанности. Впервые тему блата в проекте о казанских подростках поднял именно Никита. Его коллеги, несмотря на резкость высказываний, отнеслись к Кологривому с пониманием и сочувствуем.
На самом деле, актеру грех жаловаться — режиссеры его заметили. На Кологривого обрушился поток предложений о работе, ему даже прочат роль Владимира Жириновского.
Интересно
Тем не менее исполнитель роли Кащея активно снимается в кино. Зритель увидел его в роли Емели в фильме «По щучьему велению», «Любовь зла», «Небриллиантовой руке», «Возвращении попугая Кеши», «Затерянных» и «Царевне-лягушке». В 2025 году актер перевоплощается в героев лент: «Сокровища гномов», «Семейный призрак», «Тимур и его команда» и других.
Слава Копейкин (26 лет)– Турбо
Яркая роль Турбо принесла Копейкину девичью фан-базу, кипу предложений по работе и рост гонораров. Он уже снялся в сериалах «На автомате» и «Дети перемен». Также с его участием готовится фильм «Красавица».
Из-за плотного съемочного графика Копейкин оставил сцену РАМТа. В прошлом году Слава начал встречаться с актрисой Яной Енжаевой.
Андрей Максимов (27 лет)– Желтый
В отличие от Копейкина, у которого личная жизнь наладилась, у исполнителя роли Желтого Андрея Максимова наступила темная полоса. Летом 2024 года актер объявил о разводе. Возможно, причиной расставания стало повышенное внимание со стороны поклонниц. Бывшие супруги остаются в дружеских отношениях ради сына.
После роли в «Слове» Максимов снялся в сериале «Фишер», фильме «Где наши деньги?», а также «Дети перемен», «13-я клиническая. Начало».
В 2025-м зритель увидит звезду в проектах «Лермонтов», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Нормальный».
Лев Зулькарнаев (25 лет) — Зима
Исполнитель роли Зимы в сериале столкнулся с хейтом в сети: парня называли гопником, настолько он вжился в роль простого казанского парня без принципов.
В 2024 году Лев Зулькарнаев показал, что он профессионал. Он сыграл аутиста в сериале «Она такая классная». А еще его можно увидеть в картинах «Поехавшая», «Волшебный участок», «Подростки в космосе», фильме «Сто лет тому вперед» и мини-сериале «Путешествие на солнце и обратно».
В 2025 году выйдут ленты с участием Льва: «Самая умная улица в мире» и другие.
Елизавета Базыкина (25 лет) — Наташа
До «Слова пацана» Базыкину можно было назвать начинающей актрисой: к тому моменту она успела появиться только в сериале «Надвое». Однако сейчас артистка набирает обороты.
Она не стремится сниматься во всем подряд, а тщательно рассматривает предложения режиссеров. К тому же девушка по-прежнему играет в театре. В 2024-м Елизавета появилась в сериалах «ГДР» и «Комбинация». Впереди — фильм «Сажайте, и вырастет» с Александром Петровым.
К 2025 году Базыкина получила негласное звание одной из самых модных девушек киноиндустрии.
Анастасия Красовская (26 лет) — Ирина Сергеевна
Актриса использует повышенный градус популярности для развития карьеры. И списку ее проектов можно только позавидовать: сериалы «Актрисы», «Ячейка общества», «Дайте шоу», «Черный замок», «Внутри убийцы» и другие.
В будущем Красовскую можно будет увидеть в картинах «Несвятая Валентина» в главной роли, «Коп-звезда», «Фейк» и других.
Год назад Анастасии приписывали роман с сыном Олега Табакова Павлом, но разговоры оказались слухами.