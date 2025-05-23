23 мая 2025 13:06 Главные роли, романы, иски и аресты. Как «Слово пацана» изменило жизнь актеров 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Прошло почти полтора года с премьеры нашумевшего сериала конца 2023-го «Слово пацана. Кровь на асфальте». Судьбы актеров сложились по-разному: Минекаев и Кемстач проиграли миллионный иск, несовершеннолетняя Анна Пересильд нашла новую любовь, а Никита Кологривый успел обидеть коллег на интервью. Что интересного произошло в личной жизни и карьере артистов — в материале 360.ru.

Рузиль Минекаев (26 лет) — Марат Популярность Минекаева после проекта выросла, и актер не ожидал этого. Он начал получать в пять раз больше сценариев, а цена его съемочного дня выросла со 100 до 250 тысяч. Кроме того, проекты приходится тщательно фильтровать. «Не хочется застрять в роли пацанчика, нужно разнообразие», — отметил исполнитель роли Марата. Вместе с этим Рузиль начал получать и коммерческие предложения. Он подписал контракт с ювелирным домом, а в феврале прошлого года вместе с коллегой по проекту Леоном Кемстачем запустил бизнес по производству чипсов «Эу, пацан». По словам знаменитостей, предпринимательство их не привлекает — проект создает финансовую подушку, которая снижает стресс и дает спокойно сниматься.

Интересно Cовсем без волнений не обошлось. На днях ребята проиграли иск логистической компании на миллион рублей. Оказалось, что нерадивые бизнесмены забыли оплатить счета. Cовсем без волнений не обошлось. На днях ребята проиграли иск логистической компании на миллион рублей. Оказалось, что нерадивые бизнесмены забыли оплатить счета.

Рузиль женат на Азизе Бекмановой, пара воспитывает сына, который родился в ноябре 2024 года. Актер исполнил главную роль в сериале «Подслушано в Рыбинске», на экраны выйдут картины с его участием: «Буратино», «Руслан и Людмила», «Шурале».

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Леон Кемстач (16 лет)– Пальто Проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана» обвиняли в том, что будущих звезд набрали по знакомству. Одним из таких блатных считали и Кемстача, который исполнил роль Андрея Пальто. На то были основания, ведь отчим артиста — актер и режиссер Антон Богданов. Но Леон утверждает, что проходил пробы и на это его уговорила мама. Сейчас подросток учится в частной школе в Дубае. Парень мечтает открыть собственную строительную компанию и параллельно заниматься актерством. После проекта Кемстач быстро набрал внушительную фан-базу. Сейчас его часто приглашают на частные вечеринки. В прошлом году он выступил с Бастой на открытии ресторана в столице ОАЭ. Кроме того, артист записал кавер-версию песни Александра Серова «Как быть», которую в сериале исполняет его герой. Правда, в монтаже композицию спел участник шоу «Голос. Дети» Тимофей Завалинич. Несмотря на популярность, Леона не заваливают работой в кино. В этом году ожидаются премьеры с его участием: «Иван Семенов. Первый поцелуй» и «(Не)искусственный интеллект».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Анна Пересильд (16 лет) — Айгуль Список несовершеннолетних звезд сериала продолжает юная дочь Юлии Пересильд Анна. Девушка покорила аудиторию своей молодостью и красотой. Да так, что звездная мама обиделась: мол, я зачем в космос летала? Речь идет о съемках фильма «Вызов», которые проходили на МКС. Пересильд-младшая активно ведет соцсети и принимает рекламные предложения. А еще крутит романы. В конце 2024 года она встречалась с коллегой по «Слову пацана» Ярославом Могильниковым, который исполнил роль Ералаша. Однако отношения продлились несколько месяцев, после чего звездные подростки публично объявили о разрыве. Сейчас Анна влюблена в певца Ваню Дмитриенко. Пара долго не подтверждала романтическую связь, но папарацци успели сфотографировать их целующимися. Несовершеннолетняя Пересильд и 19-летний исполнитель песни «Венера Юпитер» познакомились на съемках клипа к треку «Цветаева». Юный возраст и школа не дают девушке много сниматься. В 2024 году она исполнила все партии Забавы в фильме «Летучий корабль», а в 2025-м зрители увидят ее в главной роли в картине «Алиса в Стране чудес».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Ярослав Могильников (17 лет) — Ералаш Для исполнителя роли Ералаша Ярослава Могильникова популярность стала настоящим испытанием. Юноша не скрывал, что известность его тяготит. На фоне этого у юного актера развилась депрессия.

Все, чего мне хочется каждую секунду, — это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей. Ярослав Могильников

Ситуацию осложняли романтические отношения с Анной Пересильд — восходящей звездочкой и героиней новостных лент. Возможно, это стало причиной расставания пары. После «Слова пацана» Могильников снялся в таких картинах, как «Жвачка», «Юг», «Иван Семенов: Большой поход». В 2025 году на экраны выйдут ленты с его участием: фильм «Красный шелк» и сериал «Злые люди».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Иван Янковский (34 года) — Адидас Янковский-младший до «Слова пацана» уже имел статус звезды. Роль Вовы Адидаса стала для него еще одним ярким проектом в фильмографии. Но на достигнутом Иван не остановился. Всего через год его имя снова гремело: он исполнил роль Раскольникова в современной интерпретации романа Достоевского «Преступление и наказание». Также артист стал следователем в сериале о маньяке «Фишер», за что получил признание критиков и кинематографические награды. Сейчас Янковский снимается в «Битве моторов» с Юрой Борисовым, также к выходу готовят сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — современный вариант советского шедевра.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Никита Кологривый (30 лет) — Кащей Самым скандальным актером сериала стал Никита Кологривый. Его харизму и талант на экране в образе Кощея не заметил только ленивый. Таким же ярким артист оказался и в жизни. Сразу после премьеры «Слова пацана» Кологривый дал серию интервью, где обвинил коллег в некомпетентности и бесталанности. Впервые тему блата в проекте о казанских подростках поднял именно Никита. Его коллеги, несмотря на резкость высказываний, отнеслись к Кологривому с пониманием и сочувствуем. На самом деле, актеру грех жаловаться — режиссеры его заметили. На Кологривого обрушился поток предложений о работе, ему даже прочат роль Владимира Жириновского.

Интересно Однако артист вляпался в скандал, устроив в Новосибирске пьяный дебош. Он покусал официантку, за что получил арест на 15 суток. Однако артист вляпался в скандал, устроив в Новосибирске пьяный дебош. Он покусал официантку, за что получил арест на 15 суток.

Тем не менее исполнитель роли Кащея активно снимается в кино. Зритель увидел его в роли Емели в фильме «По щучьему велению», «Любовь зла», «Небриллиантовой руке», «Возвращении попугая Кеши», «Затерянных» и «Царевне-лягушке». В 2025 году актер перевоплощается в героев лент: «Сокровища гномов», «Семейный призрак», «Тимур и его команда» и других.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Слава Копейкин (26 лет)– Турбо Яркая роль Турбо принесла Копейкину девичью фан-базу, кипу предложений по работе и рост гонораров. Он уже снялся в сериалах «На автомате» и «Дети перемен». Также с его участием готовится фильм «Красавица». Из-за плотного съемочного графика Копейкин оставил сцену РАМТа. В прошлом году Слава начал встречаться с актрисой Яной Енжаевой.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Андрей Максимов (27 лет)– Желтый В отличие от Копейкина, у которого личная жизнь наладилась, у исполнителя роли Желтого Андрея Максимова наступила темная полоса. Летом 2024 года актер объявил о разводе. Возможно, причиной расставания стало повышенное внимание со стороны поклонниц. Бывшие супруги остаются в дружеских отношениях ради сына. После роли в «Слове» Максимов снялся в сериале «Фишер», фильме «Где наши деньги?», а также «Дети перемен», «13-я клиническая. Начало». В 2025-м зритель увидит звезду в проектах «Лермонтов», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Нормальный».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ / www.globallookpress.com

Лев Зулькарнаев (25 лет) — Зима Исполнитель роли Зимы в сериале столкнулся с хейтом в сети: парня называли гопником, настолько он вжился в роль простого казанского парня без принципов. В 2024 году Лев Зулькарнаев показал, что он профессионал. Он сыграл аутиста в сериале «Она такая классная». А еще его можно увидеть в картинах «Поехавшая», «Волшебный участок», «Подростки в космосе», фильме «Сто лет тому вперед» и мини-сериале «Путешествие на солнце и обратно». В 2025 году выйдут ленты с участием Льва: «Самая умная улица в мире» и другие.

Фото: Muscovite Ilya/URA.RU / www.globallookpress.com

Елизавета Базыкина (25 лет) — Наташа До «Слова пацана» Базыкину можно было назвать начинающей актрисой: к тому моменту она успела появиться только в сериале «Надвое». Однако сейчас артистка набирает обороты. Она не стремится сниматься во всем подряд, а тщательно рассматривает предложения режиссеров. К тому же девушка по-прежнему играет в театре. В 2024-м Елизавета появилась в сериалах «ГДР» и «Комбинация». Впереди — фильм «Сажайте, и вырастет» с Александром Петровым. К 2025 году Базыкина получила негласное звание одной из самых модных девушек киноиндустрии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Анастасия Красовская (26 лет) — Ирина Сергеевна Актриса использует повышенный градус популярности для развития карьеры. И списку ее проектов можно только позавидовать: сериалы «Актрисы», «Ячейка общества», «Дайте шоу», «Черный замок», «Внутри убийцы» и другие. В будущем Красовскую можно будет увидеть в картинах «Несвятая Валентина» в главной роли, «Коп-звезда», «Фейк» и других. Год назад Анастасии приписывали роман с сыном Олега Табакова Павлом, но разговоры оказались слухами.