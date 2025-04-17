«Был нормальный и вдруг стал звездой». Как семья Марка Эйдельштейна восприняла его успех
После премьеры фильма Шона Бэйкера «Анора» 23-летний российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль, проснулся мировой звездой. Теперь его называют «русским Тимоти Шаламе» и прочат карьеру в Голливуде. Как слава изменила жизнь молодого артиста, выяснил 360.ru.
Марк родился и вырос в Нижнем Новгороде, там же по-прежнему живут его близкие. Несмотря на плотный график съемок и светских мероприятий, Эйдельштейн не забывает наведываться в родной город. С ним актера связывает не только семья, но и получение высшего образования — он учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета. Сессию знаменитость закрывает с опозданием, но бросать вуз не собирается.
Родным Марка теперь нечасто удается увидеть его вживую. В основном они общаются по перепискам и звонкам. Однако семья Эйдельштейна считает его успех большим счастьем. Бабушка артиста, работавшая театральным режиссером, не могла сдержать слез радости, узнав о достижениях внука. Об этом она рассказала на съемках выпуска YouTube-шоу «Вписка».
«Ты звезда! Был нормальный мальчик и вдруг стал звездой. Это произошло, а дальше как Бог даст. <… > То, что происходит, это что-то невероятное. Ты прославил весь наш род. <… > Я никого так не любила. Добрый, добрый…», — сказала она, заключив Марка в крепкие объятия.
По словам Эйдельштейна, во время съемок в «Аноре» он скучал по родным местам, несмотря на то, что с Нижним Новгородом для него связаны не только теплые воспоминания, но и весьма болезненные моменты. В школе он пережил травлю. Старшеклассники издевались над Марком из-за якобы еврейской фамилии. Никакие его попытки объяснить, что фамилия имеет латинские корни, не помогли.
Сбежал из школы, потому что было невыносимо. Часто получал по лицу, по животу, по ребрам
Марк Эйдельштейн
Буллинг остался для Марка в далеком прошлом. Теперь у Эйдельштейна не только тысячи поклонников по всему миру, но и завидные перспективы. Недавно контракт с ним заключило американское агентство WME, среди клиентов которого — Анджелина Джоли, Кристофер Нолан и даже экс-президент США Барак Обама. Актер успевает сниматься и в России. В следующем году на экраны выйдет фильм «Буратино», в котором Марк сыграл верного друга Мальвины Артемона.