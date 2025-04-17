«Был нормальный и вдруг стал звездой». Как семья Марка Эйдельштейна восприняла его успех

После премьеры фильма Шона Бэйкера «Анора» 23-летний российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль, проснулся мировой звездой. Теперь его называют «русским Тимоти Шаламе» и прочат карьеру в Голливуде. Как слава изменила жизнь молодого артиста, выяснил 360.ru.

Марк родился и вырос в Нижнем Новгороде, там же по-прежнему живут его близкие. Несмотря на плотный график съемок и светских мероприятий, Эйдельштейн не забывает наведываться в родной город. С ним актера связывает не только семья, но и получение высшего образования — он учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета. Сессию знаменитость закрывает с опозданием, но бросать вуз не собирается.

Родным Марка теперь нечасто удается увидеть его вживую. В основном они общаются по перепискам и звонкам. Однако семья Эйдельштейна считает его успех большим счастьем. Бабушка артиста, работавшая театральным режиссером, не могла сдержать слез радости, узнав о достижениях внука. Об этом она рассказала на съемках выпуска YouTube-шоу «Вписка».

«Ты звезда! Был нормальный мальчик и вдруг стал звездой. Это произошло, а дальше как Бог даст. <… > То, что происходит, это что-то невероятное. Ты прославил весь наш род. <… > Я никого так не любила. Добрый, добрый…», — сказала она, заключив Марка в крепкие объятия.