Сегодня 23:24 Депрессия, любовница и стыд за Россию. Как сейчас живет осудивший СВО Леонид Барац 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Основатель и участник «Квартета И» Леонид Барац стал известен в том числе благодаря российскому кинематографу. И оказался таким же неоднозначным, как и его персонажи: погряз в любовных интригах, осудил спецоперацию, но не отказался от заработка в России и даже успел насолить Владимиру Зеленскому. Чем артист живет последние годы — в материале 360.ru.

Где родился Леонид Барац: краткая биография Будущий актер родился 18 июля 1971 года в Одессе в интеллигентной семье: отец работал журналистом, мать — воспитательницей в детском саду. Школу Барац окончил в родном городе. В конце 80-х родители собрались было перебираться в США, но Леонид в итоге остался. «Как говорил папа Ростислава Хаита, „оставаться надо при малейшей возможности“. Я остался и очень доволен», — признавался он потом журналистам.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Барац переехал в Москву, в 1988 году поступил в ГИТИС на эстрадный факультет. После выпуска из вуза вместе с Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым, Камилем Лариным и сценаристом Сергеем Петрейковым образовал комический театр «Квартет И».

Коллектив выступал на сцене, хорошо зарекомендовал себя на телевидении, четверка артистов стала узнаваемой. Потом были главные роли в фильмах «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики» — и публика в «Квартет И» влюбилась по-настоящему.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь Леонида Бараца Во время учебы в ГИТИСе Леонид познакомился с Анной Касаткиной. В 1991-м пара сыграла свадьбу, в браке родились две дочери — Елизавета и Ева, которые пошли по стопам родителей. Близкое окружение считало Бараца и Касаткину примерными мужем и женой, поэтому известие о разводе актеров в 2015 году, проживших вместе почти четверть века, всех буквально шокировало.

Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com

А позже выяснилось, что семейное счастье давно превратилось в нечто шаткое и пронизанное обманом. Хотя сам Барац уже потом заявлял, что расставание с женой далось нелегко.

Я очень тяжело переживал развод, это событие всегда будет на моей совести. Но я очень люблю Аню до сих пор как друга. Леонид Барац

Разлучницей стала землячка актера, одесситка Анна Моисеева. И хотя на момент начала романа с Барацем она была замужем и растила сына, их отношения из разряда курортных быстро переросли в нечто более серьезное.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

С Моисеевой артист встречался около 13 лет, почти половину официального брака. В 2018 году они поженились, в 2020-м у Леонида и Анны родился сын Марк. Вскоре после этого пара рассталась.

«Со временем мы поняли, что больше не можем жить вместе. Мы поженились, потом развелись, я отвез Аню с сыном в Одессу», — рассказывал артист. Одиночество плохо сказалось на Бараце. Он страдал депрессией и даже обратился к психотерапевту. Терапия была недолгой: подписчикам в соцсетях актер признавался, что фактически сбежал от врача.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как Барац перешел дорогу Зеленскому Лично с нынешним президентом Украины Барац не знаком. Но однажды «Квартет И» решил пойти наперекор просьбе Владимира Зеленского и в итоге проиграл. Перед выходом в прокат фильма «Быстрее, чем кролики», чьи даты совпали с премьерой картины «Квартала 95» «Любовь в большом городе — 3», у артистов состоялась телефонная беседа с комиком. Зеленский сам позвонил Вячеславу Хаиту и попросил разойтись по датам. «Сказал: „Ребята, уйдите с нашей даты“. На что ему Слава ответил: „Знаете, что? Уйдите сами с нашей даты“. И как же мы проиграли им! Зеленский нас победил в этом абсолютно», — вспоминал Барац.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Отношение Леонида Бараца к спецоперации Барац, который несколько лет назад до СВО получил звание заслуженного артиста России, не поддержал решение президента Владимира Путина о начале спецоперации. В соцсетях он разместил публикацию, где просил остановить безумие и говорил, что ему «стыдно и страшно». «Определять, что происходит, называть это тоже уже не хочется, и нет уже ни сил, ни желания. Есть одно желание: попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди. Наши люди. Там живут мои дети. Живут мои родители», — писал Барац.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Пост актер позже удалил, но внимание на него обратила не только аудитория. Писатель Захар Прилепин тогда вспомнил, что весь «Квартет И» в свое время отказался от поездок в Крым и Донбасс, причем демонстративно.

Леонид Барац, которому «стыдно и страшно», Максим Виторган, у которого «позор». Но это еще хоть честные в своей позиции артисты. А участвует, собственно, весь «Квартет И», <…> сейчас стыдливо хранящий молчание, видно, не желая тревожить чувства укронацистов и ожидая, чья возьмет. Захар Прилепин

Украинские СМИ, впрочем, ни Бараца, ни Хаита — они оба родом из Одессы — тоже не жаловали: и решительного осуждения СВО, мол, не высказали, и от доходов в России не отказались. Репутация «Квартета И» пострадала как в России, так и на Украине.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как живет Леонид Барац сейчас Несмотря на это Леонид Барац актерскую деятельность не оставил, театр не бросил и даже пишет сценарии, давно причисляя себя к драматургам. «Если спросить, кто я, отвечу так: человек, рождающий тексты, фразы, смыслы, формулировки…» — делился артист. В интервью по случаю выхода в 2024 году фильма «Один день в Стамбуле» он рассказывал, как относится к старению и смерти и уместности шуток на эту тему.

Мне кажется, чем глубже тема, — а смерть уж насколько глубокая! — тем ярче шутка, тем ярче ирония. Это же про осваивание: так проще понять, если ты с иронией к этому относишься. Ну и страх унять какой-то. Люди часто шутят для того, чтобы освоить тему — так проще к ней подобраться. Леонид Барац

У каждого возраста, говорил Барац, есть свои преимущества, но признавался, что некоторые вещи стали его раздражать. «Я чего-то перестал мочь. А так как я — человек, долго принимающий неприятности, я за это цепляюсь. <…> Да, скорость ног уже не та, но есть скорость мозгов и накопленный опыт. Я получаю от этого удовольствие», — говорил он. Сравнивая себя в годы депрессии и нынешнего, Барац добавлял, что некоторые решение с годами стали даваться ему проще.