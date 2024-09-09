Сегодня 23:28 КВН останется в семье. Как родные Маслякова распорядятся наследством? Наследство Маслякова поделят его вдова, сын и внучка 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Телеведущий Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Про его уход из жизни стало известно вечером 8 сентября. Кроме огромного вклада в развитие отечественного телевидения, Масляков оставил после себя бренд КВН и ставшее по-настоящему международным одноименное движение, которое он превратил в личную бизнес-империю. Претендентами на его наследство стали супруга Светлана, сын Александр и внучка Таисия. Кто встанет у руля «Планеты КВН» и кому достанутся активы легенды российского ТВ, разбирался 360.ru.

Что было в собственности у Александра Маслякова

Главным и крупнейшим активом ушедшего из жизни ведущего КВН является компания «АМиК». Масляков зарегистрировал ее вместе со своей супругой Светланой в 1997 году.

Фото: РИА «Новости»

Пост генерального директора последние несколько лет занимает сын супругов Александр Масляков — младший, которому родители передали свои доли в уставном капитале компании. По данным сайта kp.ru, сын телеведущего сейчас является единственным владельцем «АМиК».

Кроме производства выпусков КВН для Первого канала, фирме также принадлежат права на торговую марку «КВН Клуб Веселых и находчивых». На такой шаг создатели проекта пошли после того, как рижская фирма Sonar на два года раньше оформила на себя бренд «КВН Балтии» с правом использования на территории России.

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Сейчас бренд КВН находится под полным контролем «АМиК» как в России, так и в странах СНГ и Германии после регистрации во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Использование бренда вне мероприятий, которые организует фирма, строго запрещено.

Чтобы не допустить подобных нарушений Александр Масляков выстроил систему лиг. В России это были региональные отделения, где могли играть команды, переходя из одной лиги в другую, достигая Первой и Высшей, трансляции которых шли по Первому каналу. Отдельные лиги действовали в странах бывшего Советского Союза и других государствах.

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В материале журнала Forbes от 2013 года говорилось, что за выступление в каждой лиге команды платили специальные взносы. Часть средств отходила «АмИК», а остальное тратили на работу сценаристов, которых предлагала компания, а также аренду залов для репетиций. С 2022 года это правило отменили. Но добившиеся определенного успеха в телевизионных эфирах команды отдавали полученные средства от выступлений на гастролях или корпоративах — от 10 до 20% своего гонорара. Вся организация проходила только через «АмИК».

Продажа готовой программы на Первый канал, взносы и доходы от выступлений, продажа билетов на игры — все это приносило компании доход в размере 3,5 миллиона долларов (по курсу на 2013 год это около одного миллиарда рублей).

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, «АМиК» владеет 50% долей концертного зала «Планета КВН», который появился на месте бывшего московского кинотеатра «Гавана». Здание площадью в 8,7 тысячи квадратных метров с мультимедийным залом в районе станции метро «Рижская» — это тоже доходный актив. Съемки КВН проходят нерегулярно, и помещения сдают в аренду съемочным группам Первого канала, СТС, «Карусель» и других, также там проводят конференции и концерты, показывает спектакли театр «Сатирикон», идут кинопоказы.

Личная недвижимость Александра Маслякова

Кроме главного актива, в собственности Александра Маслякова есть двухэтажный особняк на Рублево-Успенском шоссе площадью в 654 квадратных метра на участке в 36 соток за 388 миллионов рублей, а также квартира в центре Москвы в 200 квадратных метров. По неподтвержденным данным, семья Маслякова владела квартирой в комплексе

Marienbad в Юрмале. Стоимость этой недвижимости начинается от 230 тысяч евро, но все зависит от ее площади. По данным сайта kp.ru Масляков-младший вместе с мамой унаследует всю недвижимость в равных долях.

Есть ли споры и разногласия в семье Масляковых

О дележе наследства в семье Александра Маслякова пока ничего не известно. Но вряд ли родные люди, имеющие общий бизнес и недвижимость, станут вести судебные тяжбы. Оставил ведущий КВН завещание или нет, непонятно. Но фирма «АМиК» уже находится под полным контролем его сына, а также супруги, которая управляет концертным залом «Планета КВН», а их дочь работает ведущей «Детской лиги». Без работы не останется и вдова телеведущего, за которой сохранился пост режиссера всех телевизионных выпусков программы.