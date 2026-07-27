Сегодня 13:54 Кроксы, Пухля и никакого дресс-кода: как прошла свадьба Олеси Иванченко Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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В минувшие выходные ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Зайца. Как ребята познакомились и полюбили друг друга и насколько пышным было торжество одной из самых завидных невест России — в материале 360.ru.

Кто такая Олеся Иванченко Олеся Иванченко родилась в Краснодарском крае и всегда подчеркивала это в шоу «Натальная карта». Краснодарский говор выдавал девушку с головой, но она не открещивается от него, а даже гордится. Окончив школу в 2012 году, она поступила в Кубанский государственный университет на исторический факультет. Тогда в ее жизнь прочно вошел КВН, благодаря чему Олеся смогла переехать в Москву.

Интересно С 2015 по 2017 год Иванченко с командой «Планета Сочи» выступала в телевизионной Премьер-лиге КВН. Состав смог попасть в ¼ финала Международной лиги в Минске и в финал Центральной Краснодарской лиги.

В 2020 году Олеся пробовала себя как комикесса в Comedy Баттл, но выбыла из проекта почти сразу. Параллельно она участвовала в YouTube-проектах в составе «Женской сборной». Всеобщую популярность Иванченко приобрела благодаря своему увлечению астрологией: в 2023 году она стала ведущей «Натальной карты» вместе с бывшим кавээнщиком Дмитрием Журавлевым. Шоу выигрывало благодаря непосредственности Олеси, юмору Дмитрия и химии между ведущими и гостями. С самого начала в проект приходили комики и друзья ведущих, но за время существования шоу в нем успели поучаствовать артисты не только юмористической сцены, но и российской эстрады — например, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Анна Асти. А также актеры Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, спортсмены Артем Дзюба, Матвей Сафонов и другие.

Фото: РИА «Новости»

В 2025 году благодаря популярности и краснодарскому говору Олесю утвердили на роль няни Оксаны в новом сериале, который многие посчитали ремейком всем известного ситкома «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. «Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще. И я глубоко уважаю труд профессиональных актеров. Что касается параллелей с „Моей прекрасной няней“, то хочу заверить: наш проект позиционируется не как ремейк. Если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно. Но, безусловно, он вдохновлен проектами-предшественниками», — высказалась девушка. Как Олеся встретила Максима Зайца По словам Олеси, контакт случился в Новый год: тогда Иванченко первая написала будущему мужу. «Я сидела и плакала в Новый год. Был год Зайца, и я ему отправила (просто так решила, такое было настроение) смайлик зайчика», — рассказала в одном из шоу Олеся.

Фото: Соцсети Олеси Иванченко

«Я был одинок в тот Новый год. Я праздновал в богатом доме», — вспоминал Максим, отметив, что на смайлик зайчика в ответ он послал фото находившихся рядом с ним двух собак. По его словам, это был 2023 год.

Интересно Максим Заяц — белорусский комик, который тоже начинал с КВН. Успел поучаствовал в Stand Up на ТНТ. Настоящая фамилия Максима — Загайский.

В «Натальной карте» Олеся рассказала и про свою первую ночь с Максимом. По ее словам, она буквально выгнала будущего избранника, решив, что ему не понравилась. Но позднее кубанская дива признала свою ошибку. Тем не менее Олеся осталась верна себе: она попросила у Максима данные о его рождении и посмотрела их совместимость по звездам. В одном из интервью Олеся рассказала, что понимает, что Максим не так популярен и успешен, как она, однако ее это нисколько не смущает. Она добавила, что не смогла бы связать свою жизнь с мужчиной выше по статусу: в таком союзе ей пришлось бы жертвовать своей свободой. Надо признать, что пара Максима и Олеси необычная: про таких говорят «на своей волне». В одном из выпусков «Наталки» Иванченко призналась, что у них с Максимом есть «домашний питомец». По описаниям девушки можно было догадаться, что это маленький поросенок, однако спустя несколько минут стало понятно: Олеся имеет в виду плюшевую свинью.

Фото: Соцсети шоу «Натальная карта»

Как прошла свадьба Олеси Иванченко На днях Иванченко без предисловий поделилась фото в белом платье. «Мы сегодня женимся, а вы че?» — подписала комикесса пост. Судя по всему, свадьба готовилась несколько недель, потому что вместо продуманных декораций, дресс-кода, выездной регистрации и напомаженных лиц Олеся и Максим выбрали камерное торжество для себя: его устроили на веранде столичного ресторана. Они так и написали в своих соцсетях. «И вчера главным для нас было, чтобы все чувствовали себя как дома, были вкусно накормлены без дресс-кода и прочих эстетских санкций, которые нам несвойственны. Люблю смотреть на такое в соцсетях, восхищаться со стороны, но в своей жизни нам хотелось простого человеческого погулять, как говорят на Кубани. И как я счастлива, что все осуществилось именно так! Наплясались, наплакались, насмеялись! Все кроксы оттоптала!» — отметила Иванченко.

Фото: Скриншот видео пользователя @lika_zalesskaya

Она отметила, что просила гостей не делиться кадрами с их свадьбы, чтобы она смогла объявить об этом событии постфактум и после всех поблагодарить за поздравления. «Мы тихушники. И, если честно, мне это очень понравилось. Потому что бывают такие этапы в жизни, которые ты оберегаешь, хочешь прожить тихонечко для себя», — рассказала Олеся.

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