Сегодня 02:26 Русские, мы сделали это. Как Овечкин стал своим в США, что говорил об СВО и почему Трамп им гордится Овечкин после рекордной шайбы заявил, что счастлив за Россию 0 0 0 Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

НХЛ

Драки

Спортсмены

Хоккей

Рекорды

Россия

Александр Овечкин

Евгений Малкин

Пока весь западный мир пытался «отменять русских», в самом центре США российский ураган Александр Овечкин буквально переписал североамериканскую историю спорта. Как спортсмену удалось стать своим по обе стороны океана, что он говорил о Владимире Путине и об СВО, почему искал «только русскую» невесту и что пытался скрывать — в материале 360.ru.

Трагедия Александра Овечкина Александр Овечкин появился на свет 17 сентября 1985 года в Москве, в семье, где спорт был не просто увлечением, а образом жизни. Его мать, Татьяна Овечкина, была звездой баскетбола — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР, женщина с железным характером, которая воспитывала сына с верой в победу. Отец, Михаил Овечкин, профессиональный футболист, тоже внес свою лепту в спортивный дух семьи. Маленький Саша с детства был окружен атмосферой конкуренции и успеха. Но именно старший брат Сергей зажег в нем искру любви к хоккею — он водил младшего на каток и учил держать клюшку. Трагедия случилась, когда Овечкину было всего 10: Сергей погиб в автокатастрофе, оставив в сердце Александра неизлечимую рану. Родился с клюшкой Овечкин словно родился с клюшкой и уже на коньках. Всего в восемь лет он начал тренировки в молодежке «Динамо Москва», а к 12 годам тренеры стали все больше обращать внимание на его невероятную силу и точность броска. Москва стала его первой ареной, где он доказал, что рожден быть звездой. Как Овечкина приметили за океаном Хоккейная карьера Овечкина началась стремительно. В 16 лет он дебютировал в российской Суперлиге за «Динамо Москва», став самым молодым игроком в истории лиги на тот момент, юный спортсмен уже поражал всех своей мощью и скоростью. За три сезона в «Динамо» он забил 36 голов и сделал 20 передач в 133 играх, что для подростка было феноменальным результатом.

Его талант заметили за океаном, и в 2004 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрали его под первым номером на драфте НХЛ. Но переход в Америку чуть не сорвался: «Динамо Москва» пыталось удержать свою звезду, ссылаясь на действующий контракт, а «Авангард Омск» сделал ему заманчивое предложение остаться в России.

Судебные разбирательства тянулись месяцами, и только в 2005 году он наконец ступил на американский лед. Его дебют 5 октября 2005 года против «Коламбус Блю Джекетс» стал сенсацией: он забил два гола, один из которых — после того, как его сбили с ног, но он поднялся и отправил шайбу в ворота. За первый сезон он наколотил 52 гола и сделал 54 передачи, выиграв «Колдер Трофи» как лучший новичок года. Овечкин не просто приехал в НХЛ — он ворвался туда как ураган. Русский значит сильный С первого же сезона в НХЛ он показал, что он не просто игрок, а явление международного масштаба. В 2005–2006 годах спортсмен стал лидером «Вашингтон Кэпиталз», клуба, который до его прихода был середнячком лиги. Его стиль — агрессивный, физический, с убийственным броском — сделал его кошмаром для вратарей. За карьеру он девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного сезона, что является абсолютным рекордом лиги. Трижды получал «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, а потом добавил к этому «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество очков. Но главный триумф пришел в 2018 году: после 13 лет борьбы Овечкин привел «Кэпиталз» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. В финале против «Вегас Голден Найтс» он забил 15 голов в плей-офф и получил «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф. Патриот на мировой арене Приглашения в состав российской сборной Овечкин, уже состоявшаяся звезда НХЛ, не игнорировал. За сборную он выступает с 2002 года, когда в 16 лет дебютировал на юниорском чемпионате мира. С тех пор он трижды становился чемпионом мира, каждый раз принося домой золото с широкой улыбкой.

Фото: РИА «Новости»

На Олимпиадах ему везло меньше: в 2006 году в Турине, 2010 в Ванкувере и 2014 в Сочи он оставался без медалей, хотя в Сочи был капитаном команды. Козырной туз в команде Путина Александр Овечкин никогда не скрывал своего отношения к Владимиру Путину. Впервые игрок и президент встретились в 2007 году после бронзы на домашнем чемпионате мира. В 2017 году Овечкин запустил движение «Putin Team» в поддержку главы государства перед президентскими выборами, спортсмен высказывался в поддержку Путина и задолго до этого. В «Команду Путина» вошли также Илья Ковальчук и Евгений Малкин — оба в статусе суперзвезд НХЛ. Поддержал Донбасс? Западная пресса взяла Овечкина в прицел после его снимка 2014 года. Спортсмен разместил в социальных сетях фото, на котором держит табличку «Спасем детей от фашизма!». Тогда против хоккеиста ополчились и североамериканские болельщики — снимок восприняли как поддержку ополченцев ДНР и ЛНР. Овечкин свой поступок разъяснил чуть позднее. В беседе с ESPN он заявил, что никакого заявления делать не пытался. «Я не пытался сделать какое-то заявление. Я — русский, и у меня на Украине много друзей. <….> Тяжело смотреть, как гибнут люди», — говорил он. Как Александр Овечкин относится к СВО Российский спорт оказался под серьезной атакой после начала специальной военной операции на Украине. При этом НХЛ буря обошла стороной, комиссионер лиги старается избегать политики, если она мешает бизнесу. Руководство НХЛ прекрасно понимает, что звезды из России блистают на каждом чемпионате, а значит привлекают болельщиков. В феврале 2022 года Овечкин все же сделал официальное заявление. Его отказ четко выступить против СВО вызвал бурю в Северной Америке: некоторые фанаты призывали бойкотировать его матчи. «Сложная ситуация. Моя семья в России. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро все закончится, и что все будет хорошо. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире и в прекрасном мире», — сказал спортсмен. В том же интервью хоккеиста попросили высказаться и о Владимире Путине.

Это мой президент. Но, как уже говорил, я не политик. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что все это скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять. Александр Овечкин

Фото: РИА «Новости»

Впрочем, уже долгое время американские журналисты спрашивают Овечкина только про хоккей. Спортсмен при этом держит в одной из социальных сетей аватар с совместной фотографией с президентом России. Хотел только русскую девушку Личная жизнь Овечкина всегда была под прицелом. Хоккеист успел закрутить несколько громких романов, хотя в одном из интервью признался, что женится только на россиянке. В 2008 году его видели с певицей Ферги из Black Eyed Peas — они появлялись вместе на вечеринках в Лос-Анджелесе, и таблоиды тут же раздули историю. Ходили слухи и о романе Овечкина с Жанной Фриске. В 2011 году, когда Александр Овечкин встретил теннисистку Марию Кириленко. Они обручились в 2012-м, и казалось, что это любовь навсегда. Но в 2014 году Кириленко разорвала помолвку, намекнув на «определенный образ жизни» Овечкина — слухи о его вечеринках и возможных изменах ходили давно.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Женился на топ-модели Настоящую любовь он нашел в 2015 году, встретив Анастасию Шубскую — модель, дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Их роман развивался стремительно: в 2016 году они объявили о помолвке, а в августе 2017-го сыграли роскошную свадьбу в Москве. На церемонии гуляли сотни гостей, включая звезд спорта и шоу-бизнеса. В 2018 году у пары родился сын Сергей, названный в честь погибшего брата Овечкина, а в 2020-м — второй сын, Илья. «Она и похвалить, и покритиковать, и напихать может, конечно», — рассказывал спортсмен о жене. Сломал челюсть агенту Малкина Овечкин давно известен как неуступчивый и жесткий игрок. Он готов в любой момент провести силовой прием, не чурался спортсмен и драк прямо на льду, выступая в роли тафгая. В 2010 русский танк за малым не отправил в нокаут Яромира Ягра, легенду мирового хоккея. Такое поведение на льду считается вполне конвенциональным в хоккее. Однако в 2007 году он поступил грубо и вне игры — сломал челюсть агенту Малкина, Геннадию Ушакову. Ссору спортсмены замяли только в 2014 году.

Фото: РИА «Новости»

Любитель пива и спортбаров Вне льда Овечкин — человек простых радостей. Он коллекционирует клюшки с автографами легенд — у него есть экземпляры от Гретцки, Лемье и Ягра. Любит пить пиво, о чем рассказывал в интервью.

Мне вот, допустим, нравится пиво. Я люблю пиво пить. Все хоккеисты любят пить пиво. <…> Оно придает тебе расслабленности, снимает напряжение. Александр Овечкин

Как-то Брукс Лайх, бывший одноклубник русской ракеты, опубликовал в соцсетях фото овощей и заявил, что собирается сделать смузи. В ответ Овечкин посоветовал хоккеисту добавить в напиток русской водки. Спокойное отношение к славе импонирует и фанатам Ови. Американцам нравится видеть его в спортбарах в Вашингтоне. Свободное время хоккеист проводит и за компьютерными играми.

Фото: РИА «Новости»

Встретил Рождество с Трампом В свой первый президентский срок Дональд Трамп лично пригласил Овечкина к себе на виллу — отметить Рождество. «Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них хорошие отношения», — рассказывала жена спортсмена Анастасия. В январе 2024 года президент США Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью на стадионе «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena назвал Овечкина «великим игроком». Погоня за Гретцки: Овечкин пришел к бессмертию Рекорд Уэйна Гретцки в 894 гола казался неприступным, пока Овечкин не начал свою охоту. К апрелю 2025 года он забил 890 голов, после чего следить за ним стал чуть ли не весь мир. И 6 апреля рекорд, казавшийся недосягаемым 26 лет, был побит. Свой 895 гол в НХЛ Овечкин забил мощным броском. Матч сразу же прервали для торжественной церемонии, хоккеиста поздравила семья и сам Гретцки. «Хочу сказать всем вам, фанаты по всему миру: русские, мы сделали это», — с гордостью обратился игрок к трибунам.