Из Бердянска в Голливуд. Как Ольга Куриленко покорила Голливуд и почему в свои 45 не замужем

История Ольги Куриленко похожа на сюжет из сказки: уроженка маленького городка в Запорожской области из бедной семьи стала девушкой Джеймса Бонда и теперь блистает на экране в голливудских фильмах. Рассказываем, как у обычной жительницы Бердянска получилось стать знаменитой моделью, а затем и актрисой мирового уровня.

Путь Куриленко был непростым. Она не раз подумывала бросить карьеру и вернуться домой. Но каждый раз находила в себе силы двигаться дальше. Сегодня звезда успешна как в Америке, так и в Европе.

Из Бердянска в Париж: биография Ольги Куриленко Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске, Украинская ССР. Ее отец, Константин Куриленко, был известным танцором города. Мать, Марина Алябышева, работала учительницей рисования. Родители разошлись вскоре после рождения дочери, и Ольга познакомилась с отцом только в школе. Примечательно, что актриса всегда говорила, что по отцу она наполовину украинка, а по матери — русская и белоруска. Но в 2020 году в соцсетях она неожиданно заявила, что украинской крови в ней нет, так как отец оказался не украинцем. Актриса уточнила, что среди ее предков есть русские, белорусы и поляки.

Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась. Ольга Куриленко

Мать растила дочку одна, денег не хватало. Чтобы сэкономить, они переехали к родственникам в маленькую квартиру, где, помимо них, жили еще пять человек. Девочка рано осознала, что образование — ключ к лучшей жизни. Поэтому она училась на отлично, занималась музыкой и балетом после школы. Марина Алябышева стала репетитором, но вскоре начала часто уезжать на заработки, чтобы содержать себя и дочь. В ее отсутствие Ольга оставалась под присмотром родственников. Когда девочке исполнилось 13 лет, семья переехала в Россию. В московском метро будущая звезда случайно встретила менеджера модельного агентства. Он предложил ей попробовать себя на кастинге. Но школьнице на тот момент было всего 13 лет, и ее не взяли. Однако эта встреча сильно повлияла на девушку. Тогда она поняла, что хочет стать моделью. Понимая, что балетная и музыкальная школы дали ей только часть опыта, Ольга записалась на курсы моделей. Спустя два года она создала портфолио и обратилась в международное модельное агентство с представительством в Москве. Куриленко успешно прошла отбор и в 16 лет переехала в Париж для работы по контракту.

Пик карьеры Переживания ушли на второй план, когда Куриленко впервые ощутила вкус успеха: ее снимки украсили обложки Vogue, ELLE и Marie Claire. После этого она наняла менеджера и записалась на курсы актерского мастерства. Вскоре эти навыки пригодились: в 1998 году модель пригласили в музыкальный клип Raï Faudel, а через три года она дебютировала в кино. Талант красавицы быстро заметили режиссеры и начали приглашать ее в свои проекты, часто на главные роли. Кульминацией стала роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Позже режиссеры признались, что еще на первом этапе кастинга Ольга выделялась среди других претенденток. Она единственная из четырехсот актрис не волновалась и оставалась спокойной во время разговора с голливудскими профессионалами. Съемки с Дэниелом Крейгом прошли успешно, и на следующее утро после премьеры Ольга проснулась знаменитой. Ее прозвали «девушкой Бонда», хотя в фильме «Квант милосердия» не было постельных сцен, а романтические отношения ограничились поцелуем. После этого Куриленко начали приглашать в другие голливудские фильмы. Среди ее партнеров по съемкам были Майкл Фассбендер, Бен Аффлек, Том Круз и Хавьер Ботет.

Личная жизнь Ольги Куриленко В 1999 году модель вышла замуж за французского фотографа Седрика Ван Моля и получила гражданство Франции. Однако их брак продлился всего четыре года. Вторым мужем Куриленко стал американский бизнесмен Демиан Габриэль, но их союз продлился всего полгода. Детей в обоих браках она не имела. После двух неудачных браков актриса полностью посвятила себя работе. Но в перерывах между съемками она закрутила новый роман. Ее избранником стал миллиардер Дэнни Хьюстон. Они встречались три года и даже объявили о помолвке, но так и не поженились. В 2015 году таблоиды сообщили, что звезда начала встречаться с актером и журналистом Максом Беницем. Куриленко старалась скрыть свои новые отношения, но публика все равно узнала о них. В том же году у пары появился сын Александр Макс Горацио. Ольга не сразу показывала его поклонникам — только в 2017-м она впервые поделилась фото в соцсетях. Но, несмотря на рождение ребенка, их отношения с Максом ухудшились, и пара рассталась. Папарацци вскоре заметили Куриленко с актером Беном Купером. Однако их роман продлился недолго, и пара рассталась в 2020 году.

Как сейчас живет Ольга Куриленко Сегодня Ольга Куриленко — одна из самых востребованных актрис в кино. Ее роли в разнообразных проектах стали более частыми, но качество работы не снизилось. В 2026 и 2027 годах она появится в фильмах «Мстители. Судный день» и «Мстители. Секретные войны». Куриленко живет в Лондоне с сыном и матерью. В свободное время она путешествует, следит за здоровьем и внешним видом, часто появляясь на публике без макияжа. Она активно занимается благотворительностью и планирует построить крупный медицинский центр в Бердянске. Актриса частично воплотила свою мечту: она помогла оснастить больницу в родном городе современным оборудованием. Когда ее спросили, кем бы она стала, если бы осталась в Бердянске, Куриленко без колебаний ответила: врачом, как бабушка.