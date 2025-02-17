17 февраля 2025 20:37 «Как любовная ведьма вам говорю». На площадке второй «Битвы сильнейших» становится горячее? 0 0 0 Знаменитости

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Пятая серия «Битвы сильнейших» стала одной из самых напряженных и, пожалуй, горячих в новом сезоне шоу. И это неудивительно: в суперсложном испытании участвовали знаменитая любовная ведьма Ольга Якубович и братья Александр и Олег Шепс. Правда, на итоговом собрании в готическом зале некоторые участники высмеяли работу любовной ведьмы, но она все равно верит, что сможет дойти до финала. И помешать ей не смогут ни амбициозные соперники, ни страсти, которые закипают все сильнее.

Турнирная таблица «Битвы сильнейших — 2» Сейчас Ольга занимает шестое место в турнирной таблице с 40 баллами. Опережают ее братья Шепс (Александр — 42,8, Олег — 43,2), Соня Егорова (43,9), Артем Краснов (48,3) и Влад Череватый (52,2). Отстают от Якубович Максим Левин (24,9), Ангелина Изосимова (23,5) и Виктория Райдос (23,7).

Фото: bitva-silnejshih.tnt-online.ru

Несмотря на не самые высокие результаты, Якубович смело можно считать одной из самых ярких участниц проектов. И конечно, ошибкой было бы преуменьшать ее популярность у телезрителей. Ведь в том числе благодаря их симпатии любовная ведьма завоевала право участвовать в шоу, за которым сейчас следят миллионы.

Интересно Ольга Якубович — финалистка шоу «Битва экстрасенсов» 2022 года, участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», победительница зрительского голосования «Реванш». Ольга Якубович — финалистка шоу «Битва экстрасенсов» 2022 года, участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», победительница зрительского голосования «Реванш».

Бизнес ведьмы Ольги Якубович На своем личном сайте Ольга позиционирует себя в качестве магического практика с 26-летним опытом в Таро, предсказаниях и гадании на кофейной гуще. За время карьеры, как утверждает Якубович, она успела провести свыше 5000 консультаций и обучила более 600 человек искусству Таро.

Помимо этого, любовная ведьма занимается созданием алхимических свечей и кукол-оберегов, также развивает свой бренд одежды и собственную магическую школу. Вот такие успехи всего в 41 год.

Фото: скриншот/личный сайт Ольги Якубович olgayakubowitch.com

К слову, наряды Якубович всегда становятся отдельной темой для обсуждения у коллег-медиумов. На испытания в деревню она тоже отправилась в элегантном образе и на каблуках, потому что одежда для нее имеет огромное значение. Ведьма сравнивает ее со своими латами. «Я так одевалась всю свою сознательную жизнь, и мне так удобно. Одежда для меня <…> моя униформа», — пояснила она в беседе со StarHit.

Мне кажется, большинству зрителей это тоже нравится, потому как красиво, стильно и элегантно. Очень многих девочек, которые смотрят проект, это вдохновляет, является ориентиром в формировании стиля. Я не собираюсь менять гардероб в угоду испытаниям, потому что на каблуках на кладбищах или в деревнях якобы неудобно.

В первых выпусках шоу Ольга заявляла, что на проекте есть дедовщина, но постепенно это сошло на нет, и теперь все вроде как на равных. Более того, по словам ведьмы, ей удалось адаптироваться под съемки, и она чувствует себя все более уверенной, хотя был момент, когда ей пришлось вызывать скорую помощь.

«Может быть, со стороны не так очевидно, что всем участникам приходится испытывать большое давление. Я его тоже испытываю. И от этого появились очень сильные головные боли», — пояснила она.

Фото: соцсети Ольги Якубович

Боролась с недугом Якубович вполне простыми и понятными способами: стала заниматься спортом, организовала сон и полностью поменяла тип питания. Все это в комплексе в итоге сработало. Говоря о возможности использовать какие-то запрещенные приемы против конкурентов, Ольга уверяет, что на подобное не способна и считает подобное «поганеньким способом».

Можно воздействовать на конкурента, создав определенный негатив, но я этим не занимаюсь, не вижу необходимости. Это подло — втихаря мутить воду и оказаться первой из-за того, что соперник упал из-за твоей подножки. Это нечестно.

Как опытная любовная ведьма, Ольга прокомментировала и слухи о взаимных симпатиях Ангелины Изосимовой и Максима Левина. На это часто намекает и ведущий Марат Башаров. Однако, по мнению эксперта, никакого огня между ними на самом деле нет. «Это забавно выглядит в готзале. Ангелина очень смущается. Максим не любит говорить на эту тему. Это выглядит очаровательно и забавно, но не серьезно. Поэтому, как любовная ведьма, могу вам сказать, что там огонь потух и даже уже не дымится», — отрезала Якубович. У любовной ведьмы есть муж и дети Любовная ведьма замужем. Ее муж, дочь и сын болеют за нее и очень поддерживают. Следят за выпусками и родители. С супругом Ольга обсуждает все детали съемочного процесса.

Фото: соцсети Ольги Якубович

«Папа мной очень гордится, что очень ценно для меня. Мама отправляет эсэмэски своим подругам, чтобы они тоже смотрели, и тоже с ними это обсуждает. В общем, моя семья меня поддерживает, и это всегда очень укрепляет дух», — делилась ведьма в беседе с Voice.

Дочь тоже всегда смотрит и потом комментирует, какие все дураки вокруг и какая я молодец. Она за меня очень болеет. Сын, мне кажется, еще не очень понимает, что это такое, но он знает название проекта «Битва экстрасенсов». Но его это пока очень сильно пугает.

В браке Ольга уже восемь лет. Причем несколько лет назад она говорила, что смогла наколдовать себе идеального мужчину. И хотя между ними бывают ссоры, примирения потом бывают такими же страстными.

Фото: соцсети Ольги Якубович

«Мы очень важны друг для друга. Секрет [счастливого брака] заключается в том, чтобы разговаривать с близким человеком. Разговаривать, объяснять, делиться, быть честным, быть открытым. И хотеть быть друг с другом, всегда делать шаг навстречу. Даже когда неприятно, больно», — убеждена она. Это, по ее мнению, работает всегда, и по-настоящему кризисные периоды — не исключение. Но сейчас пара сознательно старается удерживать баланс и всегда чувствовать друг друга.