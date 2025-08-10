10 августа 2025 01:12 От Гэндальфа до Бовдюга. Как Иван Краско стал символом целой эпохи РИА «Новости»: прощание с Иваном Краско состоится 13 августа 0 0 0 Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Россия

Театры

Актеры

Телевидение

Артисты

Он прошел путь от морского офицера до легенды сцены, пережил четыре брака и личную трагедию, а его голосом говорили герои любимых мультфильмов. Иван Краско — народный артист России, чей талант покорил несколько поколений. Девятого августа на 95-м году жизни его не стало, но остались десятки ролей, каждая из которых — маленький шедевр. Как сирота из ленинградской деревни стал одним из самых узнаваемых актеров страны?

От морского офицера к театральным подмосткам Иван Бахвалов (настоящая фамилия артиста) родился 23 сентября 1930 года в деревне в Ленинградской области. Детство было трудным: в пять лет он остался сиротой и воспитывался бабушкой. Фамилию Краско получил от дяди, который усыновил его, когда вернулся с войны. С отличием окончив 1-е Балтийское высшее военно-морское училище, молодой офицер стал командиром десантного корабля Дунайской флотилии. Но военная карьера оказалась короткой. Из-за сокращения флота он ушел в отставку капитан-лейтенантом. Затем были два года филфака Ленинградского университета. Только третья попытка выбора профессии оказалась верной — в 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского. В 1961 году, сразу после выпуска, он пришел в Большой драматический театр Георгия Товстоногова, а с 1965-го и до 2021 года служил в Театре имени Комиссаржевской.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Лучшие роли Ивана Краско: от Майлса Гендона до Гэндальфа В кино Краско дебютировал в 1961-м («Балтийское небо»), долго оставаясь в эпизодах. Переломным моментом для молодого артиста стала роль Майлса Гендона в «Принце и нищем». Образ благородного и доброго мужчины, который берет под опеку беспризорного мальчика, стал для него настоящим пропуском в большое кино и принес известность. В начале 80-х Краско запомнился зрителям в военной драме «Сын полка», где сыграл наводчика артиллерии Ковалева — пожилого, но бесстрашного фронтовика. Несмотря на возраст, его герой идет на войну по собственному выбору и становится для юного Вани Солнцева настоящим наставником.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Совершенно иной образ он создал в телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» — мудрого и немного озорного волшебника Гэндальфа. Этот персонаж в исполнении Краско стал одной из ярких страниц советского телевидения. В «Особенностях национальной охоты в зимний период» актер сыграл спасателя МЧС по имени Владимир Ленин. Серьезная подача в юмористическом контексте сделала героя одной из самых запоминающихся фигур фильма. А в исторической драме «Тарас Бульба» Краско воплотил казака Касьяна Бовдюга. Персонаж энергичный и деятельный, несмотря на почтенный возраст. Эта работа 2009 года познакомила с актером новое поколение. Не только кино: голос, который знают миллионы Для зрителей XXI века имя Краско часто ассоциируется с озвучиванием. Он подарил голос королю в «Карлике Носе» (2003), богатырю Святогору и Ростовскому попу в «Алеше Поповиче и Змее Тугарине» (2004).

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/Иван Краско с женой Натальей Шевель / www.globallookpress.com

Личная жизнь Ивана Краско: четыре брака и пятеро детей Иван Краско был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Первый брак с Екатериной Ивановой продлился четыре года, в нем родилась дочь Галина. Второй союз — с Кирой Петровой — длился более 40 лет и подарил актеру сына Андрея и дочь Юлию. Андрей Краско стал известным актером, снялся в таких фильмах как «Брат», «Олигарх», «Жмурки», «9 рота». Он прожил всего 48 лет — умер на съемках многосерийного фильма «Ликвидация».

Фото: Andrey Fedechko/Russian Look / www.globallookpress.com

Третьей женой Краско стала художник по костюмам Наталья Вяль, которая была младше его на 47 лет. Вскоре у них появились сыновья Иван и Федор. Брак продлился 10 лет. По слухам, семья раскалась, потому что Наталья ушла к другому мужчине. В 2015 году он женился на своей бывшей ученице 25-летней Наталье Шевель. На тот момент актеру исполнилось 85 лет. Разница в возрасте между супругами — 60 лет. Этот союз просуществовал недолго — три года. У артиста есть и внебрачная дочь Марина. Наследие актера: почему Ивана Краско называли «героем эпизода»? Ивана Краско называли «героем эпизода», но его появление в кадре всегда было значимым, а роли — живыми и убедительными. Фильмография актера насчитывает более ста ролей, десятки озвученных мультфильмов. За полвека на сцене он успел приобрести огромное уважение коллег и зрителей.