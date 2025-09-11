Исполнитель лирической песни «Венера — Юпитер» Ваня Дмитриенко резко изменил стиль: из трогательного подростка он превратился в рокового красавца. Обновился и репертуар артиста: композиции и музыкальные клипы стали более откровенными. Кто он такой, когда приобрел популярность, как стал крашем 30-летних и какие слухи ходят о романе с 16-летней Анной Пересильд — в материале 360.ru.

Кто такой Ваня Дмитриенко Иван Викторович Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске в семье музыканта и психиатра-нарколога. Родители развелись в 2014-м. У Вани есть старшая сестра Валерия и сводная Варвара. В детстве мальчик занимался вокалом с педагогом и в театре «Этти Дети», увлекался плаванием, теннисом, баскетболом, хоккеем. Однако ставку сделал на творчество и вместе с мамой ездил по кастингам — пробовался в различные проекты.

В 2017 году он выступил на фестивале «Поколение Next» в Сочи, где произвел фурор. Там его заметил продюсер Евгений Орлов и посоветовал перебраться в Москву.

«Мои родители, посчитав, что это знак судьбы, все бросили, и мы переехали в столицу. Буквально на произвол судьбы», — вспоминал певец. Это произошло в 2018-м. Почти сразу же Дмитриенко стал участником продюсерского центра «Республика KIDS». Орлов подарил парню на 13-й день рождения гитару.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / www.globallookpress.com

Сначала мальчик делал каверы, записывал их на видео и публиковал в TikTok. Они были успешными — и к 2020-му ролики набирали по несколько миллионов просмотров. В этом же году Дмитриенко вошел в состав лейбла Zion Music. Проблем с учебой у певца не было: Ваня сменил три школы и везде ему шли на уступки.

Когда я занимался творчеством, гонял по съемкам или выступал с концертами, то мне всегда разрешали сдавать какие-то контрольные на неделю позже и очень уважительно относились к моему выбору профессии. Ваня Дмитриенко

После девятого класса он поступил в училище имени Гнесиных и в колледж при Московском финансово-юридическом университете. Позднее продолжил получать образование только во втором учебном заведении. В том же 2020-м участвовал в проекте «Хочу в Open Kids», где исполнил песню с одноименной группой и стал одним из трех победителей. После этого они вместе выпустили четыре сольные композиции и фит.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Когда Ваня Дмитриенко стал популярным Всероссийский успех пришел к юному артисту в 2021 году, когда он исполнил песню «Венера — Юпитер». Немаловажным фактором стал развитый аккаунт в TikTok — в соцсети песня стала настоящим хитом. За нее 15-летний Ваня получил «Золотой граммофон» и другие музыкальные премии.

Дмитриенко не писал песню. Лейбл купил ее задолго до начала сотрудничества с Ваней. До него композицию предлагали спеть Юлианне Карауловой.

«Я совсем не хотел петь „Венеру — Юпитер“. Продюсер Ира Щербинская меня уговаривала две недели. А я сказал, что не могу петь чужую песню. Она сказала: переделай ее музыкально — тебе нужно ее спеть, это твоя песня. Если бы Ира не настояла, бог знает, где бы я был», — рассказал в интервью Ксении Собчак Дмитриенко. После фурора многие посчитали, что Дмитриенко не сможет закрепиться к шоу-бизнесе и останется исполнителем одной композиции. Но сам Ваня с ними не согласился.

Он начал выпускать синглы, и многие из них понравились публике: «Стерва», «36,6», «Пускай». В его карьере случились дуэты с Григорием Лепсом, Анет Сай, Хабибом, Lina Lee и другими. В 2022 году публике зашла композиция «Лего». Параллельно артист снимался в фильмах. На его счету такие проекты, как «Ваня, спасай», «Олег», мюзикл «Небриллиантовая рука», «Родком», Плакса» и другие. Его активно приглашают на телевизионные проекты: в «Маске» он выступал в образе Ворона, а в «Битве поколений» соревновался с Дианой Арбениной. Результатом стала его кавер-версия «31-я весна». Пока артист выпустил всего один сольный альбом — это «Параноик» 2023 года. Почему Дмитриенко полюбили 30-летние Осенью 2024-го Ваня Дмитриенко кардинально изменил внешность. Он перекрасился из блондина в брюнета, а волосы начал зачесывать назад, из-за чего стал выглядеть взрослее.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

По словам самого артиста, перемены произошли незапланированно после сотрудничества со стилистом Гошей Рубчинским. Они познакомились через общего знакомого, а затем дизайнер пригласил артиста сняться для рекламы бренда Ye. «Он предложил сделать волосы назад. Гоша сказал, что это будет 100% круто. И от этого пошла смена имиджа», — отметил Дмитриенко. Однако и репертуар Вани тоже трансформировался. Песни стали смелее и осмысленнее. Начиная с конца 2024 года мир увидел четыре трека: «Вишневый», «Цветаева», «Настоящая» и «Шелк». По словам Дмитриенко, продюсеры не хотели выпускать последние композиции из-за их лиричности.

Фото: РИА «Новости»

«По поводу „Вишневого“ продюсер Денис Саттаров сказал: это шаффл (ритмический рисунок, основанный на восьми триолях на долю такта, создающий характерное „скользящее“ или „качающееся“ звучание — прим. ред.). Песня очень крутая, но шаффл вряд ли зайдет. Я сказал, что надо попробовать. И зашло», — рассказал о сомнениях наставников Ваня. У «Цветаевой» ситуация практически повторилась: Саттаров и Сергей Жуков убеждали артиста не выпускать композицию, так как она исполнена в мажоре. К «Настоящей» продюсеры предложили добавить припев. Все последние треки зашли фанаткам. Причем не только несовершеннолетним, но теперь еще и девушкам за 30. Они снимают видео, где признаются юноше в любви, несмотря на мужей и детей. Поклонницы постарше называют себя «пенсионным фондом» или «пенсионерками».

Фото: РИА «Новости»

В его соцсетях встречаются такие комментарии: «Пенсионный фонд, вы тут? Все послушали уже?»;

«Ваня, если что, уже знает, что его настоящие фанаты — девушки +30. И да, мы все так же молоды и красивы. Какой пенсионный?»;

«Хм-м-м, 30+, вы 40+ со счетов-то не списывайте»;

«Ваня! Ты наш краш. Подпись: Девочки 30+»;

«Не все пенсионерки успели купить билеты»;

«У нас после этого концерта вторая молодость наступит! Ваня!»;

«Ванечка! Пенсионный фонд твоего имени купил вчера билет на концерт в Москве, огромное спасибо за возможность». Дмитриенко предпочитает на них не отвечать. Что случилось на концерте в Бауманке В конце августа Ваня Дмитриенко выступил в МГТУ Баумана. Концерт был бесплатным, и пускали на мероприятие преимущественно студентов вуза. Несмотря на это, пришла вся Москва. Людей было настолько много, что организаторам пришлось перекрыть территорию площадки заборами. Но даже они не остановили фанаток певца. Ограждения пробили дважды, благодаря чему часть безумных поклонниц, в том числе тех, кому за 30, смогли увидеть кумира.

Слухи о романе с 16-летней актрисой Анной Пересильд Несмотря на юный возраст Дмитриенко, его личная жизнь очень интересует публику. Достоверно известно о трехмесячных отношениях с Лизой Костякиной, с которой Ваня познакомился на «Хочу в Open Kids». В финале подростки поцеловались. Еще один заметный роман певца был с блогером Сашей Айс. Они вместе снимались в телевизионных передачах, выкладывали ролики и в целом не скрывали трепетных чувств. Познакомились примерно в 2021 году, а начали встречаться, потому что Дмитриенко отбил Сашу у другого парня. В ноябре 2024-го пара рассталась, что оба восприняли болезненно. В интервью Ваня сказал, что инициатором был он и обид на бывшую не держит. В разные годы артиста подозревали в романах с героинями своих клипов: Валерией Локтионовой, Софьей Плотниковой и Камилой Валиевой. Из-за последней Ваня даже ненадолго расставался с Сашей Айс, однако утверждал, что романтических отношений с Камилой не было. Зато в 2025 году он не торопится что-либо отрицать. В клипе «Цветаева» и «Шелк» снялась 16-летняя звезда «Слова пацана» Анна Пересильд, с которой Ваню уже поспешили свести все журналисты.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Возможно, в этот раз пресса близка к истине. На вопросы об отношениях с Пересильд певец отвечает уклончиво, не отрицая и не подтверждая их, однако молодые люди появляются на публике вместе. Кроме того, корреспондентам удалось снять их поцелуй возле одного из ресторанов в Москве. А летом пара уже открыто ходила за руку на VK Fest в Санкт-Петербурге. Как сейчас живет Ваня Дмитриенко Певец готовится к двум большим концертам в Москве в ноябре, параллельно выступая в других городах. В начале сентября артист открыл ресторан-особняк на Яузе под названием «Орбита». Дмитриенко активно ведет соцсети. В мае 2025 года записал акустический альбом, который стал частью проекта «VK Акустика». Он состоит из семи песен с новыми аранжировками.