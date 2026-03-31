«Юность, на которую больно смотреть»: как сложилась судьба Гоши из «Школьного вальса»

Сергей Насибов стал воплощением первой любви советских старшеклассниц благодаря роли Гоши из «Школьного вальса». Но за кадром скрывалась настоящая драма, достойная романа.

Биография Сергея Насибова

Будущий актер родился в июне 1958 года в городе Сухуме в образцово-интеллигентной семье. Отец был физиком-ядерщиком, мать — искусствоведом. Насибов вспоминал, что родители никогда на него не давили, не настаивали, чтобы он выбрал тот или иной путь.

«Они просто наблюдали за тем, куда тянется моя душа», — говорил он.

Карьера и личная жизнь Сергея Насибова

После школы Насибов поступил в ГИТИС и сразу же выделился на курсе Ирины Судаковой. Там он встретил свою первую жену — дочь Льва Дурова Екатерину.

Между студентами закрутился роман. Екатерина забеременела, едва ей исполнилось 20 лет. Пара ютилась в общежитии, но была счастлива. Дурова играла дипломные спектакли на последних сроках, и в 1979 году на свет появилась дочь, которую тоже назвали Катей.

Молодая мать признавалась, что этот брак обречен из-за юности и импульсивности, но он подарил обоим бесценный опыт.

В 1977 году Насибова выбрали на роль главного героя для картины «Школьный вальс». Режиссер Павел Любимов прекратил поиски актера, как только увидел 19-летнего первокурсника.

На съемочной площадке он робел перед Еленой Цыплаковой, но та старалась ему помогать — опекала молодого артиста: учила правильно смотреть в камеру, не прятать руки.

Зрители были уверены, что между ними есть нечто большее, чем просто рабочие отношения, однако это было не так. После премьеры Насибов проснулся знаменитостью, но фильм так и не полюбил.

Там слишком много моей неприкрытой юности, на которую мне больно смотреть.

Сергей Насибов

Попав в Театр имени Маяковского, Насибов сначала столкнулся с холодным отношением со стороны главной примы Натальи Гундаревой. Она считала, что его взяли в культурное учреждение «за красивые глаза». Но, как известно, от ненависти до любви один шаг.

Их роман начался на гастролях в Болгарии и стал настоящим испытанием для актера. Гундарева была на 10 лет старше, опытнее и сильнее характером. В порыве гнева она могла собрать вещи Сергея в его махровый халат и выставить за дверь.

Он уходил, но возвращался через несколько дней с тем же узелком в руках. И так три года.

«Она была моей самой большой и болезненной любовью. Я был слишком глуп и ветрен, чтобы удержать такую женщину», — говорил Насибов.

Бегство в США и возвращение в Россию

Смерть любимого учителя Анатолия Эфроса в 1987 году надломила Насибова, и уже в 1988 году он решил улететь в США.

Там, впрочем, советского артиста не ждали с распростертыми объятиями. Чтобы выжить, он продавал машины, работал в спортклубе и занимался недвижимостью.

Позже встал у истоков создания сети фитнес-клубов в России, используя опыт, полученный за рубежом.

Там же в Штатах актер снова женился, на этот раз на эмигрантке Ветте.

В браке у них родилась дочь В 2010 году Насибов пережил второй развод и вернулся в Россию. В Америку он все еще периодически летает, чтобы навестить дочку, но своим домом считает Москву.

В последние годы играл эпизодические роли, занимался преподаванием актерского мастерства, но большую часть времени посвящает хобби. Его новым увлечением стала живопись.

