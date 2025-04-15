«Я тебя люблю, всегда любил». Гогунский обратился к дочери, с которой не общался пять лет

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Актер Виталий Гогунский, прославившийся благодаря роли Кузи в сериале «Универ», неожиданно обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. В новом интервью артист неожиданно признался, что очень ее любит и всегда готов к общению.

В подкасте Натальи Чаплюн он рассказал, что всегда помнит о своей дочке.

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», — обратился актер к дочери во время интервью.

Чем занимается дочь Гогунского

По словам артиста, он старается продвигать ее в мире шоу-бизнеса. Милана — начинающая певица и блогер, поэтому Гогунский старается почаще упоминать ее в беседах с продюсерами. Он совсем не против, если наследница добьется карьерных высот и раскроет свой творческий потенциал.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Сейчас пришел один сценарий, меня хотели видеть в одной роли. Я говорю: «Слушайте, не знаю насчет себя, но знаю, кому предложить главную роль 16-летней девочки, которая поет. И все. Я даю продюсерам телефон ее мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: „Вот, пожалуйста“. Я везде ее, конечно, буду продвигать

Актер

Виталий Гогунский

Впервые Милана вышла на сцену уже в четыре года. Юная звезда исполнила с отцом песню «Зеркала» Ани Лорак и Григория Лепса в шоу «Один в один». Свой первый клип она записала в 2017 году, и видео набрало на Youtube почти два миллиона просмотров за первые три недели.

Сейчас 15-летняя исполнительница выступает под псевдонимом Milana Star и успешно гастролирует по стране, собирая полные залы поклонников.

Фото: РИА «Новости»

Отношения Гогунского с моделью Маирко

Гогунский развелся с моделью Ириной Маирко в 2019 году и с тех пор практически не участвует в жизни дочери. Девушка даже не упоминает отца в соцсетях, а за успехи она благодарит исключительно маму.

Экс-жена Гогунского заверяла, что тот не желает общаться с дочерью, но сам актер утверждает прямо противоположное. Он считает, что встречам препятствует именно мать девочки.

Его отношения с Маирко сложно назвать простыми. В 2010 году у пары родилась дочь, но через несколько лет союз распался, несмотря на общего ребенка. В 2017 году супруги воссоединились и официально зарегистрировали брак, однако через два года они окончательно рассорились и оформили развод.

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