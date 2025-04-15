«Я тебя люблю, всегда любил». Гогунский обратился к дочери, с которой не общался пять лет

Актер Виталий Гогунский, прославившийся благодаря роли Кузи в сериале «Универ», неожиданно обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. В новом интервью артист неожиданно признался, что очень ее любит и всегда готов к общению.

В подкасте Натальи Чаплюн он рассказал, что всегда помнит о своей дочке.

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», — обратился актер к дочери во время интервью.

Чем занимается дочь Гогунского

По словам артиста, он старается продвигать ее в мире шоу-бизнеса. Милана — начинающая певица и блогер, поэтому Гогунский старается почаще упоминать ее в беседах с продюсерами. Он совсем не против, если наследница добьется карьерных высот и раскроет свой творческий потенциал.