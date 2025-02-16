«Я не могу разорваться на все». Брухунова раскрыла секрет воспитания детей от Петросяна
Брухунова рассказала, как воспитывает детей от Петросяна
Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Юморист признавался, что только с ней почувствовал, что такое настоящая семья. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, пара обзавелась двумя детьми. Как Брухуновой удается совмещать материнство с карьерой и яркими путешествиями, выяснил 360.ru.
Кто помогает Брухуновой с детьми
У Брухуновой и Петросяна подрастают сын, которому скоро пять, и двухлетняя дочь. Супруга сатрика в интервью YouTube-каналу «Юля Болдырева и Российские Бренды» заявила, что «суперматерью» себя не считает и порой ей не удается уделить детям достаточно времени. Однако жена Петросяна не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать помощников к заботе о детях.
«У нас есть няня. А с младшим ребенком мне помогает моя мама. Естественно, я уделяю детям не столько внимания, сколько хотелось бы. Особенно по утрам. Как правило, наше с ними время — это вечера. Ну и выходные», — сказала Брухунова.
Она подчеркнула, что не считает правильным жертвовать собственными интересами и лишать себя личных радостей, посвящая всю себя исключительно материнству. Важно принимать себя такой, какая есть, и не ругать за то, что чего-то сделать не успела.
«Я не могу разорваться на все ипостаси моей жизни: материнство, работа, личная история, особенно театры — моя отдушина, а также походы в музеи, с подружками на завтрак. Это все важно и нужно мне», — призналась жена Петросяна.
Сначала наденьте маску на себя
Брухунова старается находить время для себя практически каждый день. Она просыпается в семь утра, потом, как правило, провожает сына на хоккей или в английскую школу. Затем отправляется на любимые процедуры — к косметологу, остеопату или на массаж. В 11 или 12 часов дня Татьяна приступает к работе.
Супруга Петросяна порекомендовала всем женщинам, по возможности, не задвигать себя на задний план. Она напомнила известную фразу, которую говорят при инструктаже на борту самолета.
«Наденьте кислородную маску на себя, а уже затем — на ребенка. Счастлива и спокойна мама, значит, счастлив и спокоен ее ребенок», — сказала Татьяна.
Какими растут дети Петросяна и Брухуновой
Подход Брухуновой к воспитанию уже начал приносить свои плоды. По ее словам, дети растут спокойными и самостоятельными. Сын требовал мало внимания с самого рождения: мальчик умеет развлекать себя самостоятельно, находит для себя игры и ему не бывает скучно с самим собой. Схожие черты Татьяна уже заметила и у дочери.
«Младшая тоже растет самостоятельной. Видимо, так как сейчас сложно судить. У нее сложный возраст, растут зубы, у нас часто бессонные ночи», — пояснила она.
Петросян, несмотря на насыщенный рабочий график, всегда находит время для детей. У юмориста даже есть своя традиция — каждое воскресенье отец и сын вдвоем ходят в храм рядом с домом.