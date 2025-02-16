«Я не могу разорваться на все». Брухунова раскрыла секрет воспитания детей от Петросяна

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Юморист признавался, что только с ней почувствовал, что такое настоящая семья. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, пара обзавелась двумя детьми. Как Брухуновой удается совмещать материнство с карьерой и яркими путешествиями, выяснил 360.ru.

Кто помогает Брухуновой с детьми

У Брухуновой и Петросяна подрастают сын, которому скоро пять, и двухлетняя дочь. Супруга сатрика в интервью YouTube-каналу «Юля Болдырева и Российские Бренды» заявила, что «суперматерью» себя не считает и порой ей не удается уделить детям достаточно времени. Однако жена Петросяна не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать помощников к заботе о детях.

«У нас есть няня. А с младшим ребенком мне помогает моя мама. Естественно, я уделяю детям не столько внимания, сколько хотелось бы. Особенно по утрам. Как правило, наше с ними время — это вечера. Ну и выходные», — сказала Брухунова.

Она подчеркнула, что не считает правильным жертвовать собственными интересами и лишать себя личных радостей, посвящая всю себя исключительно материнству. Важно принимать себя такой, какая есть, и не ругать за то, что чего-то сделать не успела.

«Я не могу разорваться на все ипостаси моей жизни: материнство, работа, личная история, особенно театры — моя отдушина, а также походы в музеи, с подружками на завтрак. Это все важно и нужно мне», — призналась жена Петросяна.