17 мая 2025 19:03 Известная актриса — глава ОПГ? Как на самом деле погибла Зоя Федорова 0 0 0 Фото: Mosfilm/Instagram.com / www.globallookpress.com Знаменитости

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Советский кинематограф подарил миру множество прекрасных актеров, большинство из них радовали поклонников своим творчеством до глубокой старости. Но некоторым повезло куда меньше. Например — заслуженной артистке РСФСР и лауреату двух Сталинских премий II степени Зое Федоровой, которая погибла от пули в собственной квартире.

Детство и карьера Зоя Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге в семье обычного рабочего и его жены домохозяйки. Через два года после революции девочка вместе с родителями перебралась в Москву, там она впервые попробовала себя в творчестве, став актрисой школьного театрального кружка. В 1930 году поступила в училище при Театре Революции. Вскоре на девушку стали обращать внимание кинорежиссеры — уже через два года она впервые примерила на себя амплуа актрисы. Ее дебютом стала роль в фильме «Гармонь».

Фото: РИА «Новости»

Черная полоса В 1936 году мама Зои заболела раком. Тогда недуг был плохо изучен и с трудом поддавался лечению. В попытках спасти жену отец артистки обратился к немецкому врачу. Но мать вскоре умерла, а на вдовца кто-то написал донос за связь с иностранцем. Отца Федоровой приговорили к 10 годам трудовых лагерей. Актрисе удалось добиться досрочного освобождения единственного родителя благодаря связям. Большим поклонником ее творчества был народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Всего через три месяца после освобождения отца девушка стала сиротой.

Фото: РИА «Новости»

Роковое знакомство — из грязи в князи В 1945 году уже довольно известная актриса познакомилась с американским дипломатом и бывшим военным Джексоном Тейтом. Через год после этого у пары родилась девочка Виктория. Интимная связь с высокопоставленным военным из США не могла не вызвать подозрений спецслужб — сотрудники КГБ арестовали Федорову за шпионаж. В 1955 году ее реабилитировали и выпустили на свободу. Несмотря на такое прошлое, Зое удалось вернуться в кино. Она снялась в таких картинах, как «Москва слезам не верит», «Дайте жалобную книгу», «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы». Уже к 70-м годам артистка снова стала богатой и успешной. Федорова сдружилась с дочкой генсека ЦК КПСС и женой главы МВД. Будучи в возрасте, актриса пошла по скользкой дорожке. Она занялась спекуляцией драгоценностями: камни, золото и произведения искусства, напомнил Пятый канал.

Фото: РИА «Новости»

По некоторым данным, даже сформировалась небольшая ОПГ. К незаконной деятельности пришлось привлечь подруг. В 1981 году Федорова решила бежать за границу, а именно — в США, где жила ее дочь. Но незадолго до отъезда Зоя стала жаловаться на загадочные письма с угрозами и снимками изуродованных глаз. Она постоянно чего-то боялась и говорила, что ее скоро убьют. Так и случилось. В декабре 1981-го нашли тело пожилой актрисы — ее убили выстрелом в затылок, а пуля вышла через глаз. Сыщики сошлись во мнении, что Федорова стала жертвой бриллиантовой мафии, которой она слишком нагло перешла дорогу.