Израиль и Кипр не заменят Москву. Как дети Пугачевой подают тайные знаки о тоске по родине

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* Лиза неожиданно для всех опубликовала видеообзор по новогодним локациям Москвы. Поклонники задались вопросом: звездная семья находится в России или девочка просто соскучилась по родине?

В Россию даже не заезжают

Лиза Галкина живет с братом-близнецом Гарри и родителями либо в Израиле, либо на Кипре. Иногда семья также посещает Латвию, а вот Россию игнорирует.

Уже с двух лет Лизу и Гарри начали обучать иностранным языкам. Дети отлично знают английский и французский, с рождения занимаются плаванием, физкультурой и играют на фортепиано. Дочь Пугачевой также интересуется модными веяниями — весной 2018 года она даже участвовала в модном показе детской коллекции Валентина Юдашкина и дефилировала по подиуму в свадебном платье.

Несмотря на то что родители старательно погружают детей в западную культуру, Лиза явно скучает по России.

После отъезда близнецы учились в одной из самых дорогих школ Израиля, которая находится к северу от Тель-Авива. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке семья отправилась на Кипр. Учебное заведение детям снова пришлось сменить.

«Они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, они не знают, что такое ссоры, они не слышали никогда, чтобы кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие счастливые и веселые», — рассказывал Максим Галкин* про своих детей.