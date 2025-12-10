Израиль и Кипр не заменят Москву. Как дети Пугачевой подают тайные знаки о тоске по родине
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* Лиза неожиданно для всех опубликовала видеообзор по новогодним локациям Москвы. Поклонники задались вопросом: звездная семья находится в России или девочка просто соскучилась по родине?
В Россию даже не заезжают
Лиза Галкина живет с братом-близнецом Гарри и родителями либо в Израиле, либо на Кипре. Иногда семья также посещает Латвию, а вот Россию игнорирует.
Уже с двух лет Лизу и Гарри начали обучать иностранным языкам. Дети отлично знают английский и французский, с рождения занимаются плаванием, физкультурой и играют на фортепиано. Дочь Пугачевой также интересуется модными веяниями — весной 2018 года она даже участвовала в модном показе детской коллекции Валентина Юдашкина и дефилировала по подиуму в свадебном платье.
Несмотря на то что родители старательно погружают детей в западную культуру, Лиза явно скучает по России.
После отъезда близнецы учились в одной из самых дорогих школ Израиля, которая находится к северу от Тель-Авива. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке семья отправилась на Кипр. Учебное заведение детям снова пришлось сменить.
«Они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, они не знают, что такое ссоры, они не слышали никогда, чтобы кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие счастливые и веселые», — рассказывал Максим Галкин* про своих детей.
Сейчас семья в основном проводит время в доме стоимостью около 350 миллионов рублей с видом на Средиземное море.
Недавно шоумен совершил небольшое турне и выступил с программой в разных городах Израиля. После череды концертов он показал публике, как отдыхает и наслаждается теплом на кипрской набережной. К снимку он сделал подпись: «Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями».
Сама Пугачева редко публикует информацию о себе и только комментирует посты близких. Ее старшая наследница Кристина Орбакайте находится сейчас в Майами вместе с дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым.
В отличие от Примадонны, она часто рассказывает о своей насыщенной жизни. Например, недавно чета посетила премьеру фильма, режиссером которого стала звезда «Титаника» Кейт Уинслет. Под одним из видео Пугачева написала: «Душой и сердцем с вами».
Судьба внуков Примадонны
Разбрелись по миру и другие родственники Примадонны. Сын Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова Никита переехал в Соединенные Штаты. Там он вырос, получил образование и заключил жесткий контракт с музыкальной компанией, сильно омрачивший его жизнь. Серьезным ударом для артиста стал развод с женой Аленой Красновой, с которой он провел в браке восемь лет.
Отношения распались из-за категорического отказа жены жить за границей. Несмотря на разбитое сердце, Никита Пресняков продолжает заниматься музыкой и недавно в Telegram-канале анонсировал возрождение своей рок-группы.
Сын Орбакайте от Руслана Байсарова жил в России. Когда в 2022 году пошли слухи о побеге всех родственников Пугачевой из страны, он опубликовал фотографии прогулки по Москве.
Сейчас Дени Байсаров занимается арт-терапией и руководит компанией, которая организует различные мероприятия. В 2024 году она помогла Третьяковской галерее осуществить регату «Парад парусов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Именно компания внука Пугачевой создала паруса для яхт с изображениями картин знаменитых отечественных авангардистов от Малевича до Кандинского.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.