Измена как контент. Почему на самом деле расстались Лиза Барашик и Саша Теслонд

Первые дни наступившего 2026 года ознаменовались громким скандалом в российском шоу-бизнесе. Неожиданно для тысяч поклонников грянул развод кумиров поколения Z — блогеров Лизы Барашик и Саши Теслонда. Что происходит, когда любовь становится контентом, и почему разрыв знаменитостей расколол цифровое пространство на два лагеря — в материале 360.ru.

Крах цифровой идиллии Их история начиналась как идеальный зумерский роман: знакомство в подростковом возрасте, совместный путь от первых TikТok-скетчей до статуса самой обсуждаемой пары российского интернета. Подписчики, наблюдавшие за их отношениями с самого начала, чувствовали себя не просто зрителями, а соучастниками этой истории. Поэтому сообщение Лизы 3 января о том, что Саша изменил ей в новогоднюю ночь, стало не просто новостью, а едва ли не предательством для всех фанатов. Детали, которыми Барашик поделилась в своем телеграм-канале, оказались еще более шокирующими. По словам девушки, в последних числах декабря возлюбленный оставил ее в Нью-Йорке и улетел в Москву, сказав, что хочет разобраться в себе и побыть в одиночестве. «В новогоднюю ночь я написала Саше, что очень люблю его и верю, что он справится со всеми трудностями. На что Саша сказал мне, что он меня тоже очень сильно любит и дышать без меня не может», — поделилась Лиза.

Однако уже вскоре блогерша узнала, что спустя всего три часа после столь проникновенной переписки Теслонд развлекался с другой, причем привел ее в их общую с Барашик квартиру. Его поступок стал таким большим ударом для Лизы, что она не сдержалась и обо всем рассказала подписчикам. Девушка подчеркнула, что в свете произошедшего не смогла бы обойтись стандартной формулировкой в духе «не сошлись характерами». Интервью как ответный удар Ответ Саши Теслонда не заставил себя ждать. Вот только его многочасовое интервью у Ксюши Хоффман стало не попыткой извинений, а переводом конфликта на новый уровень. Вместо раскаявшегося изменника публика увидела человека, который перешел в контрнаступление и вдруг превратился из виноватого в жертву сложных отношений. Вместо «прости» — язык психотерапии: «гиперконтроль», «биохимические процессы», «токсичные паттерны». По словам молодого человека, на момент связи с другой он уже дал понять супруге, что их отношения закончены. Мол, речь шла не о паузе, а о бесповоротном разрыве.

Я был свободным человеком и я таковым себя считал. И я знал, что секс с другим человеком может мне в этом помочь. Саша Теслонд

Судя по всему, позиция блогера не нашла отклика в сердцах тысяч подписчиков, считавших пару эталоном отношений. В соцсетях Саши начался настоящий хаос. Под его публикациями появились сотни гневных комментариев, а некоторые пользователи даже стали угрожать его близким.

На этом фоне Теслонд сравнил себя с Джонни Деппом, которого несправедливо отменили. «Вы выключите это видео и пойдете по своим делам, а мне все это разгребать, это моя жизнь», — заявил блогер. Позже у себя в соцсети Саша добавил, что предпочел бы вовсе никогда не знать бывшую возлюбленную, которая якобы подавляла его и эмоционально душила, когда они были вместе. Что творилось за кулисами Следующий ход вновь оказался за Лизой. Барашик призналась, что заявления Теслонда, прозвучавшие на подкасте, ее добили. «Мне просто очень больно, вы даже не представляете, какого мне. И все что ему нужно было — просто извиниться. <…> Я не собиралась ничего рассказывать дальше, но мне пришлось, потому что он коверкал на подкасте реальность», — написала блогерша. Девушку явно задели высказывания экс-избранника. Она напомнила, что отношения продлились пять лет, а брак они заключили два года назад, поскольку по-настоящему любили друг друга.

Но еще минувшим летом поступки Саши оказались далеки от порядочных. В телефоне у Теслонда Лиза обнаружила признания в любви другой, но тогда еще верила, что брак можно спасти. Пара даже обратилась за помощью к семейному психологу, но в итоге это так и не помогло сохранить союз. Несмотря на боль, Барашик призвала фолловеров остановить травлю.

Мне реально страшно за Сашу и близких, пожалуйста, остановитесь и не творите бред, хотя бы уважая мои чувства. Лиза Барашик

Больше, чем скандал История разрыва Лизы и Саши — тревожное зеркало для цифровой эпохи. Она стала живой иллюстрацией того, как грань между личным и публичным стирается окончательно. Пара, построившая бренд на искренности, в итоге перешла к перепалке в соцсетях, а фанаты мгновенно разделилась на два лагеря, вынося вердикты на основе отрывочных постов и интервью. И за всей это внешней мишурой стало забываться, что за любым вирусным скандалом стоят реальные люди. Возможно, главный урок развода Теслонда и Барашик заключается в том, что иногда даже знаменитостям стоит отключить камеру и оставить за кадром пространство для боли, которую не нужно монетизировать.