Сегодня 04:04 Из ведущего в грузчики? Как Дмитрий Комаров из «Мира наизнанку» продался Зеленскому и сломал себе жизнь 0 0 0 Фото: Дмитро Комаров / Telegram Знаменитости

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Жизнь украинского блогера и телеведущего Дмитрия Комарова, известного в России по тревэл-шоу «Мир наизнанку», пошла под откос. Резкие высказывания и работа на пропаганду лишили его заработка, а потом жены. Что случилось с путешественником и где он теперь, разобрался 360.ru.

Как Комаров стал ведущим шоу «Мир наизнанку» Комаров родился в Киеве, в школе увлекся журналистикой, фотографией и путешествиями. К 25-летнему возрасту успел объехать 20 экзотических стран, поучаствовать в фотовыставках и попасть в Книгу рекордов Украины за экспедицию по Индии. Однажды он предложил другу, оператору Александру Дмитриеву, запустить телешоу об экстремальных путешествиях. Но денег почти не было, первый выпуск в Камбодже пришлось снять на собственные средства.

Фото: Дмитро Комаров / Telegram

В декабре 2010 года «Мир наизнанку» успешно вышел на украинском телеканале «1+1», появились спонсоры и заявка на следующий сезон. Так Комаров стал популярным, на его блог в Instagram* подписались 1,5 миллиона человека. Вслед за известностью пришло богатство — Forbes отдал ему 23-е место в топ-30 инфлюенсеров, а Travel247 оценил ежегодный доход в 110 миллионов рублей. В России программу транслировала «Пятница», она вошла в рейтинг самых популярных. Но в 2022 году телеканал прекратил сотрудничество с Комаровым — в соцсетях он критиковал решение российских властей начать спецоперацию.

Фото: Дмитро Комаров / Telegram

«Мир наизнанку. Мой тоже. „Мир наизнанку“ больше не выходит на „Пятнице“ и где-либо на ТВ в России. <…> Грустно. И очень обидно. До этого дня сомневался. Звонок [Тины Канделаки] добил меня окончательно», — заявил он в соцсетях. Отношение Дмитрия Комарова к СВО На пятый день после начала СВО телеведущий опубликовал на YouTube-канале видеообращение к российской публике, в котором призвал не верить властям, уклоняться от воинской службы и выходить на протесты. В соцсетях Комаров объявил, что отдал элитный Chrysler на нужны армии — один из двух на всю Украину.

Фото: Дмитро Комаров / Telegram

В последующие месяцы его работа на украинскую пропаганду продолжилась. Вместе с западной прессой Комаров снял фейк о Буче и документальный фильм о первом годе конфликта. Новый сезон «Мира наизнанку» он посвятил Украине, 11 выпусков вышли в эфир в 2024 году. Их названия говорили сами за себя: «Самый большой в мире герб», «Самая опасная профессия — сапер», «Древние обычаи украинцев». Почему Комаров развелся с женой Личная жизнь журналиста тоже пошла под откос. Комаров гордился женой, обладательницей титула «Мисс Украина 2016» Александрой Кучеренко. Они познакомились на конкурсе красоты, недоброжелатели модели даже связывали ее победу с этим романом. Через год они вместе выступили в украинской версии шоу «Танцы со звездами», а еще через два сыграли свадьбу в Израиле. Кучеренко поддерживала супруга, несмотря на разные взгляды на жизнь. Комаров в соцсетях признавался жене в любви и хвастал дорогими подарками, но она, по слухам, мечтала о детях. Ведущий же не горел желанием расширять семью.

Фото: www.globallookpress.com

Из-за того, что с 2021 года пара не публиковала совместных фотографий, появились предположения о разводе. В марте 2025 года ведущий их подтвердил. Он утверждал, что расставание с Кучеренко прошло по обоюдному согласию. «А вообще вопрос: а правда ли, что в наше время, в масштабе вопросов Украины, частная жизнь двух людей действительно столь важна? Вопрос риторический. Я уверен — нет», — заявил он. Где теперь ведущий «Мира наизнанку» Работа на киевский режим полностью поглотила журналиста. Он ездит на передовую, берет интервью у высокопоставленных украинских чиновников, снимает ролики со старушками и детьми, посещает с первой леди Еленой Зеленской приюты. Для одного из видео Комаров провел неделю на металлургическом комбинате «Запорожсталь», работая грузчиком и горновым доменной печи.

Фото: Дмитро Комаров / Telegram

В какой-то момент в поисковиках стал популярным запрос «жив ли Дмитрий Комаров», породивший слухи о его гибели. На самом деле, бывший путешественник цел. Во время украинских экспедиций он даже не получал ранений. Правда, финансовое благополучие Комарова пошатнулось, ведь он потерял один из источников дохода — ротацию на российском ТВ. Репутационное тоже, так как публика не простила ему антироссийские высказывания, а власти закрыли въезд до 2072 года. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.