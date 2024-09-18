Сегодня 16:58 Лед и пламень. История любви Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Знаменитости

Фигурное катание

Дети

Семья

Отношения

Актеры

Илья Авербух

У 50-летнего фигуриста Ильи Авербуха и его 29-летней жены, актрисы Лизы Арзамасовой, в августе родился второй ребенок: дочь, которую назвали Лией. Однако до счастливой супружеской жизни влюбленным пришлось пройти через непростой этап пересудов и скандальных заявлений, ведь разница в возрасте у них — почти 22 года. Как познакомились Авербух и Арзамасова и как они живут сейчас — в материале 360.ru.

Личная жизнь Авербуха и Арзамасовой до отношений Звезде «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой до встречи с чемпионом мира, Европы и России Ильи Авербухом приписывали романы с разными мужчинами. Например, поклонники подозревали ее в романтической связи с актером Филиппом Бледным. Они познакомились на съемках «Папиных дочек», а в 2010 году сыграли Ромео и Джульетту в театре. Арзамасова заверяла СМИ и фанатов, что с Бледным ее связывает лишь дружба. Затем пошли слухи, что актриса состоит в отношениях с актером Максимом Колосовым, потом — с певцом Родионом Газмановым. Арзамасова все опровергала.

Фото: Актриса Лиза Арзамасова и фигурист и тренер Илья Авербух / РИА «Новости»

Первой супругой Авербуха была его партнерша на льду Ирина Лобачева. Фигуристы поженились в 1995 году, а развелись спустя 12 лет. В браке родился сын Мартин. Позднее спортсмену приписывали романы с актрисами Валерией Ланской и Алисой Гребенщиковой. Авербух не подтверждал слухи.

Фото: Илья Авербух в 2005 году. Viktor Chernov/Russian Look / Global Look Press

Как познакомились Илья Авербух и Лиза Арзамасова Будущие супруги познакомилась на телепроекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Лизе было всего 15 лет. Она, как и другие приглашенные звезды, пыталась освоить фигурное катание, в партнеры достался фигурист Максим Ставиский. «Для меня этот проект стал настоящей сказкой! Я до сих пор с удовольствием катаюсь на коньках и благодарна Илье Авербуху», — рассказала актриса. Сам Авербух был против участия Арзамасовой в шоу. По его мнению, она была слишком юной. «Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: „А что с ней делать?“ У нас все-таки много танцев про любовь», — говорил чемпион.

Пара тщательно скрывала начало отношений. Многие заподозрили, что роман случился еще на проекте, но влюбленные все отрицали: по их словам, все завязалось лишь спустя 10 лет. «Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — поделился Авербух.

Фото: 2020 год. Dmitry Golubovich / Global Look Press

Скандал из-за разницы в возрасте Авербуха и Арзамасовой Арзамасову и Авербуха запечатлели папарацци, когда они были в кафе. После разгорелся скандал из-за их разницы в возрасте. Оказалось, уже несколько лет актриса и фигурист живут вместе в доме у Истринского водохранилища, Елизавета нашла общий язык с сыном возлюбленного от первого брака.

Фото: Фигурист Илья Авербух с супругой актрисой Лизой Арзамасовой и сыном Львом / РИА «Новости»

По словам Арзамасовой, аудитория в ее соцсетях очень добрая, но в тот момент было много негатива. Резкие комментарии не расстраивали молодую актрису — было больно за родных.

Меня расстраивает только, когда бабушка с дедушкой из Владивостока звонят, начитаются, и тогда я очень расстраиваюсь, что это их расстроило, и ругаю их. Елизавета Арзамасова

«Когда она принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали в том числе и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — отмечал Авербух.

В итоге пара поженилась в декабре 2020 года. В августе 2021-го Арзамасова родила сына Льва, быстро восстановилась и вернулась к работе в театре и кино.

Рождение второго ребенка В апреле 2024 года Арзамасова в Telegram-канале сообщила, что ждет второго ребенка. О рождении малыша стало известно 8 августа.

Сразу после выписки из роддома родители в узком кругу отпраздновали день рождения первого ребенка Льва. Сейчас молодая мама восстанавливается. «Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы», — написала Арзамасова в соцсетях.

Где и как живут сейчас Авербух и Арзамасова Дети Авербуха от обоих браков прекрасно ладят. Старшему Мартину уже 20 лет, он учится в РАНХиГС, совмещает работу в журналистике и увлечение спортом.

«Лева радует тем, что познает мир каждый день, а я познаю его вместе с ним», — рассказывал фигурист.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Он не против, что Елизавета вместо детей и быта занимается творчеством. «Для меня крайне важно, чтобы карьера Лизы продолжала развиваться. Мне нравится, как она ротирует предложения: их поступает много, но она может позволить себе выбирать те, что реально интересны», — подчеркнул Авербух.