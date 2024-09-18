Лед и пламень. История любви Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
У 50-летнего фигуриста Ильи Авербуха и его 29-летней жены, актрисы Лизы Арзамасовой, в августе родился второй ребенок: дочь, которую назвали Лией. Однако до счастливой супружеской жизни влюбленным пришлось пройти через непростой этап пересудов и скандальных заявлений, ведь разница в возрасте у них — почти 22 года. Как познакомились Авербух и Арзамасова и как они живут сейчас — в материале 360.ru.
Личная жизнь Авербуха и Арзамасовой до отношений
Звезде «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой до встречи с чемпионом мира, Европы и России Ильи Авербухом приписывали романы с разными мужчинами. Например, поклонники подозревали ее в романтической связи с актером Филиппом Бледным.
Они познакомились на съемках «Папиных дочек», а в 2010 году сыграли Ромео и Джульетту в театре. Арзамасова заверяла СМИ и фанатов, что с Бледным ее связывает лишь дружба.
Затем пошли слухи, что актриса состоит в отношениях с актером Максимом Колосовым, потом — с певцом Родионом Газмановым. Арзамасова все опровергала.
Первой супругой Авербуха была его партнерша на льду Ирина Лобачева. Фигуристы поженились в 1995 году, а развелись спустя 12 лет. В браке родился сын Мартин.
Позднее спортсмену приписывали романы с актрисами Валерией Ланской и Алисой Гребенщиковой. Авербух не подтверждал слухи.
Как познакомились Илья Авербух и Лиза Арзамасова
Будущие супруги познакомилась на телепроекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Лизе было всего 15 лет. Она, как и другие приглашенные звезды, пыталась освоить фигурное катание, в партнеры достался фигурист Максим Ставиский.
«Для меня этот проект стал настоящей сказкой! Я до сих пор с удовольствием катаюсь на коньках и благодарна Илье Авербуху», — рассказала актриса.
Сам Авербух был против участия Арзамасовой в шоу. По его мнению, она была слишком юной.
«Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: „А что с ней делать?“ У нас все-таки много танцев про любовь», — говорил чемпион.
Пара тщательно скрывала начало отношений. Многие заподозрили, что роман случился еще на проекте, но влюбленные все отрицали: по их словам, все завязалось лишь спустя 10 лет.
«Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — поделился Авербух.
Скандал из-за разницы в возрасте Авербуха и Арзамасовой
Арзамасову и Авербуха запечатлели папарацци, когда они были в кафе. После разгорелся скандал из-за их разницы в возрасте.
Оказалось, уже несколько лет актриса и фигурист живут вместе в доме у Истринского водохранилища, Елизавета нашла общий язык с сыном возлюбленного от первого брака.
По словам Арзамасовой, аудитория в ее соцсетях очень добрая, но в тот момент было много негатива. Резкие комментарии не расстраивали молодую актрису — было больно за родных.
Меня расстраивает только, когда бабушка с дедушкой из Владивостока звонят, начитаются, и тогда я очень расстраиваюсь, что это их расстроило, и ругаю их.
Елизавета Арзамасова
«Когда она принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали в том числе и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — отмечал Авербух.
В итоге пара поженилась в декабре 2020 года. В августе 2021-го Арзамасова родила сына Льва, быстро восстановилась и вернулась к работе в театре и кино.
Рождение второго ребенка
В апреле 2024 года Арзамасова в Telegram-канале сообщила, что ждет второго ребенка. О рождении малыша стало известно 8 августа.
Сразу после выписки из роддома родители в узком кругу отпраздновали день рождения первого ребенка Льва. Сейчас молодая мама восстанавливается.
«Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы», — написала Арзамасова в соцсетях.
Где и как живут сейчас Авербух и Арзамасова
Дети Авербуха от обоих браков прекрасно ладят. Старшему Мартину уже 20 лет, он учится в РАНХиГС, совмещает работу в журналистике и увлечение спортом.
«Лева радует тем, что познает мир каждый день, а я познаю его вместе с ним», — рассказывал фигурист.
Он не против, что Елизавета вместо детей и быта занимается творчеством.
«Для меня крайне важно, чтобы карьера Лизы продолжала развиваться. Мне нравится, как она ротирует предложения: их поступает много, но она может позволить себе выбирать те, что реально интересны», — подчеркнул Авербух.