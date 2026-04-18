«Испытываю чувство благодарности». Как сложилась судьба любимой советской актрисы Светланы Немоляевой

Актрисе Светлане Немоляевой исполнилось 89 лет. Более полувека в одном театре, полвека с одним мужчиной — ее можно считать редким образцом постоянства. И то, что с самых 70-х годов многие видят в ней прежде всего Ольгу Рыжову из «Служебного романа», Немоляеву даже радует. О жизни и карьере талантливой актрисы и уникального человека — в материале 360.ru.

Одна цель

Светлана родилась в Москве в 1937 году в семье кинорежиссера и сценариста Владимира Немоляева и звукооператора Валентины Ладыгиной. Творческой была вся семья: дядя, Константин Немоляев, — известный актер, братья — кинооператор и танцор. Немоляева с детства часто бывала в театре и уже тогда мечтала стать актрисой. Уже в восемь лет Светлана впервые появилась на съемочной площадке в комедии Константина Юдина «Близнецы» и потом не раз мелькала в кадре разных фильмов. Было у нее и другое увлечение — рисование. Ее брат Николай вспоминал, что в 12 лет Светлана вдруг начала рисовать «удивительные яркие костюмы» — это при том, что время было послевоенное, бедное, и никто подобного не носил. Однако желания стать художником у девочки не было — уже тогда она проявила свое постоянство, выбрав единственную цель.

После школы Светлана подала документы в разные театральные вузы столицы. Однако в театральном училище имени Щепкина профессор Леонид Волков, ее будущий наставник, пообещал принять ее в свою группу, если она откажется от прослушиваний в других вузах. Девушка решила не испытывать судьбу и согласиться. «Я была абсолютно счастлива. <…> По прошествии времени я поняла, какое бесценное сокровище щепкинская школа! Там были люди другого поколения — актеры и актрисы, вышедшие из той, дореволюционной России, из другой жизни», — вспоминала актриса. Немоляева окончила училище с отличием, и ее приняли в труппу Театра имени Маяковского. В те времена это был один из самых авторитетных московских театров. Девушка попала в труппу актера, режиссера и педагога Николая Охлопкова. На пробах она вместе с однокурсником представила сцену из шекспировского «Укрощения строптивой». Режиссер хохотал буквально до слез и резюмировал: «Ты смешная, но роли должна играть нервные, драматические». Светлана Немоляева дебютировала в роли Офелии в «Гамлете» и исполняла ее восемь сезонов подряд. Затем были роли в спектаклях по пьесам Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» и «Кошка на раскаленной крыше».

Одна решающая роль

А кинокарьера Немоляевой развивалась неравномерно. Еще студенткой, в 1958 году, она сыграла Ольгу Ларину в экранизации «Евгения Онегина» режиссера Романа Тихомирова, но следующие 15 лет исполняла в кино лишь незначительные роли. Актрису по-настоящему заметил Эльдар Рязанов. Сперва он хотел задействовать ее в «Иронии судьбы» и устроил ей целых восемь проб, но девушку смутила сцена с пьяным незнакомцем в доме героини, и игра не сложилась. Рязанов в сердцах заявил ей, что «можно хуже, но трудно». Тем не менее режиссер пригласил Немоляеву сняться в трагикомедии «Служебный роман» (1977). И роль наивной, упорной, жаждущей любви Оленьки Рыжовой стала для нее звездной.

В 1980 году, уже сделавшись знаменитостью, Светлана снялась и в рязановском «Гараже». Еще через два года ее фильмография пополнилась сказкой «Ослиная шкура», где актриса сыграла королеву Горжетту. Были и другие фильмы: «О бедном гусаре замолвите слово», «Все наоборот», «Карантин» и так далее, но самой запоминающейся ролью Немоляевой так и осталась милая блондинка в кофточке с розами. И актрису это нисколько не смущает.

Прошло уже столько лет, я изменилась, постарела. Но меня по-прежнему узнают на улице, подходят, говорят хорошие слова. Я могу только испытывать чувство благодарности по отношению к этим людям и радость за то, что есть такое кино. Светлана Немоляева

Правда, для не столь многочисленной театральной публики Немоляева ассоциировалась и с Бланш из «Трамвая „Желание“». В 90-х и начале 2000-х получить роль было непросто, и Немоляева в основном снималась в сериалах. Например, ее можно было увидеть в проекте «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» в роли свахи Светланы Модестовны. В 2020-х, актриса продолжала сниматься. Короткометражка «Гогоl-могоl» (главная роль), иронический детективный сериал «Старые кадры», фильм «Синдром жизни», сериал «Не дождетесь» — Немоляева не планировала сбавлять обороты. В 2023 году она получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В последнее время знаменитость то и дело испытывает проблемы со здоровьем. Она стала соглашаться только на небольшие роли. «Я не могу играть большие роли. Мне тяжело, трудно, я отказываюсь, если предлагают. А вот на маленькие соглашаюсь», — призналась она журналистам. Недавно Немоляева с удовольствием снялась в версиях «Простоквашино» и «Буратино».

Она также появилась в фильме «Онегин» Сарика Андреасяна в роли няни Татьяны. А в 2024 году даже решилась на авантюру, снявшись в клипе группы «Ленинград» на песню «Дела». Актриса, ненавидящая мат, согласилась на это только при условии, если «будет прилично и без нецензурных слов». В 2025 году Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце. Журналистам, спрашивавшим о ее самочувствии, она оптимистично сообщила, что «жить можно». И добавила, что творческую работу прерывать не планирует.

В Театре Маяковского она по-прежнему играет сразу в нескольких спектаклях, среди которых «Кант», «Бешеные деньги», «Женитьба».

Одна любовь

В Театре имени Маяковского Светлана познакомилась с молодым актером Александром Лазаревым. Завязались отношения. Свадьбу сыграли в 1960 году. В браке появился сын Александр, который тоже стал актером. Это был союз, полный любви, уважения и преданности, не омраченный изменами и скандалами. Впрочем, Немоляева отмечала, что ревновала мужа и долго не могла смотреть фильм «Еще раз про любовь», где он целовался с другой. Дома всю мужскую работу, где требовалась физическая сила, выполнял Александр, но бытовые мелочи лежали на Светлане, и ее это абсолютно устраивало: «Зачем такого роскошного мужика обременять бытовой мелочевкой? Я не хотела, чтобы он ходил в магазин». В совместной работе все складывалось так же легко и гармонично, как в семейной жизни: по словам актрисы, между ними было «полное слияние». Разве что иногда могли поспорить на репетициях. В 2011 году Лазарев умер, и его вдова от стресса почти ослепла. Сын уговорил ее сделать операцию на глазах.

Одна родина

Немоляева резко высказывалась в адрес знаменитостей, уехавших из России после начала спецоперации. Она сетовала на то, что они «лишили себя самого главного — своей земли». Артистка признавалась, что ее ужасает поведение и высказывания юмориста Максима Галкина*, назвала предательницей актрису Чулпан Хаматову, а Аллу Пугачеву охарактеризовала как «человека без корней». Впрочем, не всем дано понять, что такое настоящие постоянство и преданность.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента