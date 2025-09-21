«Искра пробежала между ними». Тайный роман и секретная свадьба Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной
Артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина 1,5 года скрывали отношения от публики, тайно встречались в Москве и Вене, а затем сыграли секретную свадьбу. Экс-холостяк принял девятилетнюю дочь избранницы как родную. Накануне супруги провели престижный конкурс Интервидение-2025.
Любовь с первого взгляда
Встреча на съемках третьего сезона шоу «Фантастика» изменила жизнь двух звезд. Гарифуллина выступала на проекте, демонстрируя оперное мастерство, а Воробьев оценил участников в составе жюри.
«Искра пробежала между ними с первой минуты. Алексей не мог отвести глаз от Аиды. Ее харизма и талант покорили его мгновенно», — рассказали в съемочной группе.
Артисты проявили невероятную сдержанность: перед камерами они избегали флирта и не контактировали на виду у всех. Лишь после окончания съемок они решились на первое свидание.
«Для Алексея это был совершенно новый опыт. Раньше он встречался с актрисами и поп-певицами. Аида открыла ему мир высокого искусства», — поделились знакомые артиста.
Культуролог Марина Семенова назвала символичным союз попсы и оперы.
Это встреча массовой культуры с элитарным искусством. Воробьев получил доступ к новым эстетическим переживаниям.
Марина Семенова
культуролог
Тайный роман
Пара целых полтора года скрывала отношения: никаких совместных фото, громких заявлений и публичных выходов. Возлюбленные избегали мест, где их могли заметить журналисты.
«Внимательные поклонники подмечали их случайные встречи в кафе, на улицах Москвы и даже в Вене», — заявляли инсайдеры.
Алексей и Аида в Австрии гуляли по старому городу, посещали концерты и проводили время в квартире певицы. Причиной такой секретности стали болезненные публичные разрывы. У Воробьева случился громкий скандал с Викторией Дайнеко, у Гарифуллиной — с теннисистом Маратом Сафиным.
«Мы решили защитить наши чувства от посторонних глаз. Если человек находит настоящее сокровище, он его бережет, а не выставляет напоказ», — объяснил Алексей.
Секретная свадьба
Воробьев сделал предложение возлюбленной во время ее гастролей в Париже — после триумфального выступления в Опере Бастилии.
«Аида была в слезах от счастья. Сказала „да“, не раздумывая», — вспомнил очевидец.
Торжество состоялось в Грибоедовском дворце бракосочетаний без лишней огласки. Аида облачилась в простое белое платье, Алексей — в классический костюм. О свадьбе поклонники узнали только летом, когда супруги стали появляться вместе на светских мероприятиях.
Дочь Гарифуллиной
Дочь Аиды Оливия, отцовство которой приписывали Сафину, нашла в Воробьеве настоящего папу. Исполнитель водит девочку в школу, занимается с ней музыкой и называет своей дочерью.
«Для меня она родная. Я не делаю различий между кровными и некровными детьми. Любовь — это выбор», — признался Воробьев.