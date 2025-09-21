«Искра пробежала между ними». Тайный роман и секретная свадьба Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной

Артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина 1,5 года скрывали отношения от публики, тайно встречались в Москве и Вене, а затем сыграли секретную свадьбу. Экс-холостяк принял девятилетнюю дочь избранницы как родную. Накануне супруги провели престижный конкурс Интервидение-2025.

Любовь с первого взгляда

Встреча на съемках третьего сезона шоу «Фантастика» изменила жизнь двух звезд. Гарифуллина выступала на проекте, демонстрируя оперное мастерство, а Воробьев оценил участников в составе жюри.

«Искра пробежала между ними с первой минуты. Алексей не мог отвести глаз от Аиды. Ее харизма и талант покорили его мгновенно», — рассказали в съемочной группе.

Артисты проявили невероятную сдержанность: перед камерами они избегали флирта и не контактировали на виду у всех. Лишь после окончания съемок они решились на первое свидание.

«Для Алексея это был совершенно новый опыт. Раньше он встречался с актрисами и поп-певицами. Аида открыла ему мир высокого искусства», — поделились знакомые артиста.