Искал актрису, а нашел судьбу. Как одна встреча перевернула жизнь Егора Бероева

Режиссерский дебют Егора Бероева прошел в Токио, на сцене Российского фестиваля культуры в Японии. Свою картину «Кукла» дебютант представлял не один — вместе с ним была 21-летняя Анна Панкратова, исполнительница главной роли, незадолго до этого ставшая женой 48-летнего режиссера. Что заставило Бероева уйти из образцового 20-летнего брака? И почему он решил стать режиссером именно сейчас?

Токийский успех В центре сюжета фильма «Кукла» — юная Надя, героиня Панкратовой, она совершает роковую ошибку, попадает в тюрьму и там, за решеткой, рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, девушка отправляется на поиски ребенка, и единственным, кто протягивает ей руку, становится новый знакомый Андрей. Бероев не только написал сценарий и встал за камеру, он исполнил в фильме роль отца главной героини. Японская публика, известная своей сдержанностью, приняла драму с неожиданной теплотой. По словам режиссера, зрители задавали неожиданные и глубокие вопросы, которых он раньше не слышал. Кроме того, японцы были поражены тем, насколько эмоционально Анна Панкратова сумела погрузиться в образ.

Фото: РИА «Новости»

Теперь очередь за российским зрителем: в прокат «Кукла» выходит 30 апреля 2026 года. Но премьера в Токио стала не только режиссерским дебютом. Кто же этот человек, который в 48 лет решился на новое начало как в кино, так и в жизни? Актер в третьем колене Егор Бероев родился осенью 1977 года в Москве в семье потомственных артистов. Дед —Вадим Бероев, сыгравший «Майора Вихря», бабушка Эльвира Бруновская тоже выходила на сцену, а мать Елена Бероева до сих пор служит в Театре имени Моссовета. Родители развелись, когда мальчику едва исполнилось два года. С отцом Егор не общался больше 30 лет: не скандалил, не выяснял отношения — просто молчал. А когда уже вырос и сам стал отцом, взял и написал сам, через социальные сети.

Егор поступил в Щепкинское училище и окончил его в 1998 году. После выпуска его сразу пригласили в МХТ имени Чехова — сам Олег Ефремов разглядел в молодом актере потенциал. Дебютировал Бероев на той сцене в роли Федора Годунова в «Борисе Годунове». Роль небольшая, но очень серьезная. В МХТ Егор прослужил почти 10 лет, но в 2008 году принял решение уйти. Театральная загрузка не оставляла времени на съемки, а кино манило все сильнее. Фандорин, «Адмиралъ» и герои нашего времени В 2005 году на экраны вышел «Турецкий гамбит», и, сыграв главную роль — Эраста Фандорина, Бероев проснулся знаменитым. Создатели фильма специально искали актера, который еще не «примелькался» зрителю, и ставка на малоизвестного выпускника «Щепки» сработала. Эта роль принесла артисту всенародную любовь, а премьера прошла с ошеломительным успехом. Но еще за год до этого Бероев пережил на съемочной площадке нечто гораздо более личное. В драме Владимира Машкова «Папа» он сыграл студента консерватории Давида Шварца — роль, за которую позже получил приз «За лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Виват, кино России!». Актер, выросший без отца и возобновивший общение с ним только спустя три десятилетия, признавался: слово «папа» он впервые осознанно произнес именно на съемках этого фильма.

В 2008 году Бероев надел морской китель. В исторической эпопее «Адмиралъ» он сыграл контр-адмирала Михаила Смирнова, ближайшего соратника Колчака, которого в фильме воплотил Константин Хабенский. Бероев выбирал сложных, реальных героев. Так, в сериале «Перевал Дятлова» он перевоплотился в загадочного Семена Золотарева — самую таинственную фигуру трагедии, вокруг которой до сих пор не утихают споры. А в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» сыграл пилота Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил аварийный Airbus A321 на кукурузное поле и спас 233 жизни. Сам герой лично консультировал актера на съемках. Наконец, 2026-й принес еще одну яркую роль. В спортивной драме «Золотой дубль» Бероев предстал в образе легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, ушедшего из жизни в 99 лет буквально за несколько месяцев до премьеры.

Роль супруги героя исполнила… тогда еще жена Бероева — Ксения Алферова. Эти съемки стали одними из последних, где Бероев и Алферова вышли на площадку вместе, ведь за кадром уже давно назревала буря. Семья на 20 лет Ксению Алферову, дочь народной артистки Ирины Алферовой и воспитанницу Александра Абдулова, Бероев встретил в 2001 году на съемках сериала «Московские окна». Спустя два года они поженились, и этот союз продлился более двух десятилетий. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. Но появлению девочки на свет предшествовала тяжелая потеря. Алферова призналась: до рождения дочери они с Егором потеряли двоих детей на большом сроке.

В 2012 году Бероев и Алферова создали благотворительный фонд «Я есть!», чтобы помогать людям с синдромом Дауна и другими особенностями развития, актер стал директором фонда. Через несколько лет после этого пара взяла под опеку подростка Влада с синдромом Дауна, оставшегося без родителей. О разводе публика узнала только в начале 2026 года. Бероев пояснил: они расстались еще в 2022-м, а официальный развод оформили в мае 2025 года. После развода Бероев покинул фонд «Я есть!», и теперь Ксения Алферова осталась единственным руководителем организации. Муза из хореографического колледжа Бероев искал актрису на главную роль в своем фильме «Кукла», но нужного лица не находил — ни в одном вузе не встретил ту самую Надю. Тогда кто-то из знакомых посоветовал ему заглянуть в хореографический колледж Геннадия Ледяха, где учились не только танцовщицы, но и начинающие драматические актрисы. В один из дней Бероев распахнул дверь балетного класса и увидел Анну Панкратову — режиссер сразу понял: вот она, его героиня. Так визит в хореографическое училище обернулся творческой находкой и личной историей.

Съемки фильма сблизили режиссера и начинающую актрису. Разница в возрасте — 27 лет, ему 48, ей 21 — стала поводом для иронии в соцсетях, но пара предпочла не комментировать публичные выпады. Свадьба прошла за пару недель до того, как пресса сообщила о браке. Сам Бероев отказывается от подробностей, предпочитая говорить о работе. Их совместное появление в Токио — это презентация нового творческого союза, который начался с кастинга, а закончился у алтаря. Режиссерское будущее «Кукла» для Бероева не стала разовой акцией. Режиссер уже сдал в производство восьмисерийную драму «Марик» — историю военного врача, который после плена и потери семьи начинает новую жизнь в Мариуполе, при чем Панкратова также снялась в этом фильме, исполнив роль фельдшера Кати. Несмотря на режиссерский дебют, Бероев не оставил актерскую профессию. Помимо работы над собственными проектами, он продолжает сниматься у других режиссеров. Совсем скоро российский зритель сам оценит «Куклу» и решит, удался ли режиссерский эксперимент. Но одно можно сказать точно: 48 лет — это еще не возраст для подведения итогов.