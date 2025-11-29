Сегодня 06:55 Ирония судьбы Рязанова. Почему автор главного новогоднего фильма разочаровался в России и был против Крыма 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Фильмы Эльдара Рязанова навсегда отпечатались в сознании нескольких поколений. Они стали неотъемлемой частью нашего культурного кода и теплых семейных традиций. Кто не цитировал фразы из «Иронии судьбы» или «Служебного романа»? Но каким же был человек, сумевший с такой пронзительной точностью и теплотой рассказать нам о жизни, любви и окружающем абсурде?

Самарский мечтатель Эльдар Рязанов появился на свет 18 ноября 1927 года в Самаре, в доме на улице Фрунзе. Его первые годы жизни оказались связаны с дальними странами, поскольку он провел часть детства в Тегеране, где работали его родители. С юных лет будущий режиссер страстно увлекался литературой и сам мечтал стать писателем. Его тяга к приключениям была столь сильна, что после школы он даже отправил заявление в Одесское мореходное училище.

Фото: РИА «Новости»

Все изменилось, когда Рязанов, почти случайно и «за компанию с другом», решил поступать во ВГИК. В итоге он блестяще окончил институт в 1950 году, получив высшую оценку за свою дипломную документальную работу. Окончив вуз, молодой режиссер и представить не мог, что его ждет оглушительный успех в жанре, который он поначалу не жаловал. Нежеланный шедевр Рязанов не сразу пришел в художественное кино. После ВГИКа он на протяжении пяти лет работал режиссером на Центральной студии документальных фильмов, снимая сюжеты для киножурналов и объездив с экспедициями Дальний Восток и Сахалин. Перейдя позже на «Мосфильм», он мечтал о серьезной драме, но директор студии Иван Пырьев настоял, чтобы молодой режиссер снял новогоднюю комедию по старому, пылившемуся на полке сценарию. Рязанова идея снять ту самую «Карнавальную ночь» не воодушевила — сценарий показался ему слабым и похожим на эстрадное обозрение. Он боялся, что эта работа поставит крест на его карьере, но отказать всесильному Пырьеву не мог. Режиссер взялся переделывать материал, добавил динамики и шуток, а главным героем сделал не Леночку Крылову, а бюрократа Огурцова. Съемки проходили летом 1956 года в невыносимой жаре, среди новогоднего декора в помещениях Театра Советской Армии. Молодому режиссеру было сложно командовать опытной съемочной группой, а худсовет, посмотрев половину материала, назвал его «скучным и бездарным».

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на трудности, картина, вышедшая в канун нового 1957 года, стала сенсацией. За один год «Карнавальную ночь» посмотрели почти 50 миллионов зрителей, что сделало фильм лидером проката, Людмилу Гурченко — звездой, а песни «Пять минут» и «Песенка о хорошем настроении» — народными хитами. Этот успех открыл Эльдару Рязанову дорогу к большому кино. Следующие 30 лет стали золотой эрой его творчества, подарившей зрителям те самые фильмы, которые мы пересматриваем до сих пор. Золотая эпоха В 1960-е годы вокруг Рязанова сформировалась команда верных единомышленников. В этот круг вошли сценарист Эмиль Брагинский, композитор Андрей Петров и актеры Андрей Мягков, Лия Ахеджакова и Валентин Гафт, создавшие вместе с режиссером его главные картины. Но иногда даже успешные проекты давались режиссеру с трудом, как это случилось с «Гусарской балладой». Рязанову пришлось приложить огромные усилия, чтобы убедить киноначальство в том, что комик Игорь Ильинский является лучшей кандидатурой на роль фельдмаршала Кутузова. Изначально сценарий фильма «Берегись автомобиля», который многие критики считают одним из лучших и самых цельных фильмов режиссера, забраковали из опасений, что зрители начнут подражать благородному угонщику Юрию Деточкину. Разрешили съемки только после того, как повесть Рязанова и Брагинского, опубликованная в журнале «Молодая гвардия», получила восторженные отзывы читателей.

Фото: РИА «Новости»

Конечно же, не обходилось и без забавных курьезов. Так, «Ирония судьбы» основана на реальных событиях — знакомый Рязанова и Брагинского после бани заснул в гостях у друзей, а те в шутку погрузили его в поезд до Ленинграда. А легендарная фраза «Тепленькая пошла!» родилась случайно. Юрий Яковлев, игравший Ипполита, произнес ее во время съемок, когда из душа действительно полилась теплая вода после ледяной, Рязанову настолько понравилась эта импровизация, что он включил дубль в фильм. Фильм «Гараж» тоже основан на реальных событиях — Рязанов присутствовал на собрании гаражного кооператива «Мосфильма», где решался вопрос об исключении нескольких пайщиков. Режиссер был поражен, как знакомые люди показали себя с неприятной стороны, и превратил свои впечатления в художественное произведение. Пока на экранах кипели страсти в «Гараже» и завязывались «Служебные романы», в личной жизни самого режиссера тоже происходили важные события. С музою под руку Рязанов прошел через три брака, каждый из которых оставил глубокий след в его жизни и творчестве. Первой супругой стала однокурсница по ВГИКу Зоя Фомина, с которой он создал семью в 1950 году. Именно Зоя, будучи его сорежиссером на дипломной документальной ленте, уговаривала Рязанова согласиться на съемки «Карнавальной ночи», что кардинально изменило его судьбу. В этом браке в 1951 году родилась дочь Ольга, которая впоследствии стала филологом и киноведом. После почти 20 лет совместной жизни с Фоминой судьба свела режиссера с редактором «Мосфильма» Ниной Скуйбиной. Роман, вспыхнувший во время работы над «Иронией судьбы…», привел к тому, что Рязанов ушел из семьи и женился на Нине в 1970 году.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / Эльдар Рязанов и его жена Эмма Абайдуллина / www.globallookpress.com

Друзья пары отмечали, что именно с Ниной, ставшей его музой, Рязанов создал свои самые пронзительные и успешные картины. Смерть Скуйбиной от рака в 1994 году стала для режиссера тяжелейшим ударом. Спасти его от отчаяния смогла киноредактор Эмма Абайдуллина, с которой он заключил брак в 1995 году. Сам Рязанов признавался, что новая супруга буквально вернула его к жизни.

Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме. Всегда в жизни нужно находить хотя бы какой-то смысл. И я такой человек — могу долго хандрить. В последней главе своей книги я написал про нас с Эммой такую фразу: «Мы с ней, как лошади, которые кладут головы одна на холку другой». И мне нечего к этому добавить. Она мне часто говорит: «Ты, главное, за меня держись». Вот я и держусь... Эльдар Рязанов

Если в творчестве и личной жизни Рязанов искал гармонию, то в общественно-политической жизни страны он занимал четкую и порой неудобную позицию. Поддержка Ельцина и критика Путина В 1990-е годы, когда страна переживала сложные времена, Рязанов занял четкую общественно-политическую позицию, открыто поддержав первого президента России Бориса Ельцина. Он даже снял о нем документальный фильм «День в семье президента». В поздние годы режиссер резко критиковал политику Владимира Путина, выражая разочарование в преемнике Ельцина.

Я очень многие поступки Ельцина одобряю. Но единственное, что я не могу ему простить, это то, что он назначил такого преемника, который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей — слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные, злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот, чего я простить ему не могу, к сожалению. Эльдар Рязанов режиссер

В марте 2014 года Эльдар Рязанов подписал коллективное обращение российской интеллигенции, осуждавшее позицию президента Путина по Крыму. В обращении, опубликованном в «Новой газете», действия России называли «опаснейшей авантюрой», а также констатировали, что было «грубо нарушено международное право». Его гражданская позиция была последовательной, но для миллионов он навсегда остался прежде всего мастером, чьи фильмы стали частью их жизни. Прощание с Мастером Эльдар Рязанов скончался 10 лет назад, в ночь с 29 на 30 ноября 2015 года, в Москве на 89-м году жизни после обострения острой сердечной недостаточности. Его уход стал личной потерей для миллионов зрителей, выросших на его фильмах.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Президент Путин назвал Рязанова «человеком щедрого таланта», а его творчество — настоящим национальным достоянием. Прощание с режиссером прошло в Доме кино, а похороны состоялись на престижном Новодевичьем кладбище. Несмотря на споры вокруг его политических взглядов, Эльдар Рязанов навсегда остался в народной памяти как мастер, подаривший стране одни из самых любимых и человечных фильмов. Его наследие прочно вошло в культурный код нации, став вневременным ориентиром искренности и доброты.