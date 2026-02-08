Сегодня 06:17 Не бабушка у подъезда, а королева сцены. Ирине Муравьевой — 77: как сегодня живет народная любимица? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

СССР

Кино

Фильмы

Спектакль

Театры

Москва

Ирина Муравьева — актриса, чья улыбка и голос давно стали частью культурного кода страны. Для миллионов она навсегда осталась озорной Людой из «Москва слезам не верит», мечтательной Ниной из «Карнавала» и самой обаятельной и привлекательной Надей Клюевой. Однако за этим сиянием экранной славы скрывается удивительно скромная и цельная личность, чей жизненный путь — тихая история преодоления, счастья и верности одной сцене на всю жизнь.

Строгое московское детство Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в послевоенной Москве. Ее родители встретили друг друга в Германии, куда отец-фронтовик дошел с советскими войсками, а мать была угнана на принудительные работы. Атмосфера в семье царила строгая и дисциплинированная. Даже за четверки в дневнике девочку могли отругать, а прогулки и танцы находились под строгим запретом.

Меня воспитывали в строгости. В школе заканчивались занятия в четверть второго, а в половине второго я должна была сидеть за столом с чистыми руками и обедать. Ни на минуту не могла нигде задержаться. Никогда! В школе звонил звонок, все еще «ля-ля-ля», а я бежала домой. Только сейчас я поняла, как это прекрасно. Во-первых, я училась хорошо, не тратила времени на пустые разговоры. Ирина Муравьева

Еще в детстве родители водили девочку в театр, и ей запомнились яркие постановки, красивые актеры и необычные декорации. Так Ирина оказалась в местном кружке актерской самодеятельности, а затем начала выступать в школьных спектаклях и концертах, а к концу школы она поняла, что это не просто увлечение, а ее жизнь. Однако путь к этой мечте оказался тернистым, после школы Ирина подала документы во все театральные вузы столицы, но везде получила отказ. Но Ирина не сдалась. Она пошла работать машинисткой в библиотеку и продолжала верить в чудо, которое, в конце концов, случилось. Трудный старт и первый успех Добиться своей цели Муравьева смогла лишь в 1967 году. Она поступила не в вуз, а в Драматическую студию при Центральном детском театре, где конкурс был поменьше и брали в основном москвичей.

Фото: РИА «Новости»

В первый раз в 1970 году на сцене ЦДТ юная актриса в образе 13-тилетнего мальчика Шуры в спектакле «Сомбреро» с гитарой в руках блистала в жанре травести. Параллельно с театром она играла в телеспектаклях, сначала детских, а потом уже в юношеских и предназначенных для взрослой аудитории. Именно с телеспектакля началось ее знакомство с большим кинематографом. Режиссер Самсон Самсонов заметил ее игру по телевизору и в 1974 году пригласил на первую серьезную кинороль — Сюзанны в детективе «Чисто английское убийство».

В пробах на роль Сюзанны я никому не понравилась, кроме самого режиссера. Почему-то он в меня поверил, добился повторных кинопроб и убедил худсовет в том, что, кроме меня, эту роль никто не сыграет. Так я стала киноактрисой. Ирина Муравьева актриса

А уж роль энергичной и целеустремленной Людмилы в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который вышел в 1980 году, принесла Муравьевой поистине всемирную славу и народную любовь. Картина, поначалу раскритикованная за «банальность», триумфально завоевала «Оскар» и сердце зрителя.

Позже она многократно оправдывала народную любовь последующими ролями. Чего стоят только фильмы «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие! Любовь, которая на всю жизнь Когда Ирина только начинала играть в Центральном детском театре, там появился новый режиссер Леонид Эйдлин. Он очень скоро заметил юную актрису и в 1972 году пригласил в свой спектакль «Сказка о четырех близнецах». Для него решение было мгновенным: с первой встречи он решил, что эта девушка станет матерью его детей, несмотря на то что сам был на 12 лет старше. Свадьба в 1973 году для многих коллег стала неожиданностью. Этот союз, начавшийся в комнате коммунальной квартиры, оказался для нее тихим пристанищем, наполненным заботой, нежными записками и цветами от мужа.

Фото: РИА «Новости»

В 1975 году у пары родился первенец Даниил, а в 1983-м — младший сын Евгений. Ирина сознательно ставила семью выше карьеры, отказываясь от ролей и гастролей, чтобы быть рядом с детьми. Она сама создавала домашний уют, а ее сыновья не росли за кулисами театров. И сегодня она с гордостью носит звание бабушки: у нее двое внуков — Иван и Леонид. После потери мужа в 2014 году актриса почти исчезла из публичного поля, и многие думали, что ее история на этом завершается. Но они ошибались. Малый театр вместо ружья и веника Сейчас актриса по-прежнему служит в Государственном академическом Малом театре, куда пришла в 1993 году. Этот театр является центром ее жизни, особенно после смерти супруга. За эти годы актриса создала на прославленной сцене целую галерею ярких образов. Она воплощала и нежную Раневскую, и молодящуюся Гурмыжскую, и ушлую сваху Феклу.

Фото: РИА «Новости»

В последние годы зрители аплодировали ее блистательной Долли Леви и хитроумной помещице Коробочке. Эти роли вновь доказали, что ее творческий путь далек от завершения. Сегодня, в 2026-м, она по-прежнему выходит на сцену, участвуя в спектаклях Малого театра. Ирина Вадимовна остается одной из тех уважаемых актрис, которых в театральной среде с любовью называют хранительницами традиций и высокого мастерства. Когда-то она в шутку сказала, что в старости хочет «сторожить», а не «подметать», вспоминая типичные «профессии» пенсионеров. К счастью, это пророчество не сбылось, и Ирина Муравьева остается там, где ей суждено быть — в лучах софитов, на легендарной сцене, даря зрителям свое неповторимое обаяние и настоящее искусство.