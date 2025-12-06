Сегодня 05:31 Играл спецназовцев, а в перерывах вязал. Как Александр Балуев спрятал тонкую душу за суровыми ролями 0 0 0 Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Дети

Сериалы

Кино

Голливуд

Отношения

Фильмы

Театры

Брак

Актеры

Артисты

Александр Балуев — образцовый герой боевика на экране и невероятно ранимый и стеснительный человек в жизни. Актер всю свою жизнь преодолевал препятствия, стоявшие на его пути. Он отказался от военной карьеры, не с первого раза попал в театральный вуз и поздно начал сниматься в кино. Балуеву 6 декабря исполнилось 67 лет.

Детские провалы из-за робости

Будущий актер родился в самом центре Москвы в 1958 году. Его отец был кадровым военным, мечтавшим, чтобы сын пошел по его стопам. Но под влиянием матери-инженера маленький Саша выбирал искусство. Он даже поступил в музыкальную школу, но долго усидеть на месте, разыгрывая гаммы, не смог и быстро бросил инструмент.

Его главным увлечением стал хоккей. Он круглые сутки пропадал на катках и мечтал, что в будущем станет профессиональным спортсменом. Крест на еще не начавшейся карьере поставили врачи. Диагноз «слабые колени» стал для Балуева приговором.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Мальчик рос достаточно сильным и смелым, но чрезвычайно застенчивым. Все попытки родителей заставить Сашу прочитать гостям стихотворение заканчивались бегством мальчика и попыткой спрятаться в самый дальний угол квартиры. О театральном вузе тогда он даже не мечтал. Первое публичное выступление Саши в летнем лагере закончилось полным провалом, спасла девочка, которая выучила его речевку заранее. Неуверенность прошла только в старших классах, когда Балуев влюбился. Отношения настолько захватили, что он практически перестал учиться. Тогда отец пригрозил отправить его в Суворовское училище. Это наказание напугало будущего актера сильнее всего, и уже утром он снова сидел за учебниками.

Как Балуев взрастил в себе актера

После окончания школы Балуев совершил первую попытку поступить в Щукинское училище, но не прошел прослушивание. В приемной комиссии абитуриенту заявили, что у него непропорциональная внешность и слишком мало эмоций.

Провал не сломил молодого человека. Балуев устроился на киностудию «Мосфильм», где наблюдал за работой режиссеров и актеров, а параллельно ходил в художественную студию при заводе «Станколит», где отрабатывал увиденные на работе навыки.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Уже через год он поступил в Школу-студию МХАТ, попав в мастерскую Павла Массальского. Студенческие годы пролетели очень быстро. Педагоги хвалили талантливого ученика. Балуев считал, что после получения диплома он быстро пробьется в звезды первой величины. Но в жизни все оказалось не как в мечтах.

Карьера Александра Балуева

Быстро пробиться в кино у выпускника Школы-студии МХАТ не получилось. Режиссеры заявляли, что его внешность очень нестандартна для экрана. «Посмотрите на себя: у вас огромный нос, рта нет, зацепиться не за что. Оставайтесь-ка вы лучше театральным артистом», — рассказывал Балуев. Актер не отчаивался. Тем более что ему пришла повестка на срочную службу, которую он проходил в Театре Советской армии. Его коллегами по сцене стали Денис Евстигнеев и Олег Меньшиков. Тогда же Балуев впервые появился перед публикой в спектаклях. После окончания службы он остался в труппе еще на шесть лет, а после перешел в Московский театр имени Ермоловой, где стал ведущим актером.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Впервые на экране Балуев появился в эпизодической роли в многосерийном фильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». Актер продолжил ходить на пробы, получая небольшие роли в различных картинах, в некоторых из которых его имя даже не упоминали в титрах. Одной из первых серьезных ролей стала работа в фильме Александра Кайдановского «Жена Керосинщика», где Балуев сыграл братьев-близнецов. Но настоящий успех к нему пришел в 1995 году после картины «Мусульманин» Владимира Хотиненко. Работу Балуева отметили призами «Ника» и «Кинотавр». Сам фильм тоже получил большое количество наград и стал претендентом на премию «Оскар», но в список номинантов не попал.

Ленту посмотрели западные режиссеры и впечатлились внешностью актера. В итоге Балуев снялся во французско-российском фильме «Линия жизни», где сыграл представителя русской мафии, а после отправился в Голливуд, чтобы примерить на себя образы военного и космонавта в «Миротворце» и «Глубоком влиянии».

Фото: Server Amzayev/Russian Look / www.globallookpress.com

Балуев рассказывал, что его впечатлило поведение работавших с ним на одной площадке Николь Кидман и Джорджа Клуни, которые вели себя очень вежливо со всеми сотрудниками. Несмотря на новые предложения, оставаться на Западе Балуев не захотел. «Негодяев можно играть и здесь. Когда в кинопроизводстве стали акцентировать внимание именно на том, что ты русский, а значит, плохой по определению, я перестал соглашаться на эти роли», — признавался актер. Балуев рассказывал, что своим главным успехом считает сериал «Спецназ», потому что именно после него на улице начали брать автографы.

Дополнительную славу ему принесла роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», где он предстал перед зрителями в образе кадрового офицера Александра Ларичева.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Балуев не хотел быть военным в жизни, но стал им на экране, воплощая образы настоящих и сильных мужчин. В реальности за брутальной внешностью скрывался достаточно ранимый человек. Во время съемок фильма «Кандагар» Балуев наотрез отказался участвовать в сцене, где резали живого барана.

«Я ни при каких условиях не смог бы лишить жизни живое существо. А во-вторых, считаю, что если мы снимаем не документальную, а художественную картину, то и выразительные средства у нас должны быть соответственные. Резать животных или по-настоящему стрелять в людей вовсе не обязательно», — делился своими переживаниями актер.

В последующие годы Балуев оказался буквально завален работой. Он играл в театре и сам ставил пьесы в качестве режиссера, снимался в фильмах и сериалах и даже принял участие в картине по своей собственной биографии. «Мне редко предлагают комедии. Боятся, видимо, что все превратится в народный эпос или трагедию. А я по ним так соскучился», — рассказывал Балуев. Среди его последних работ были приключенческая мелодрама «Княжна милосердия» и историческая драма «Князь Андрей».

Принципы Александра Балуева

Несмотря на огромную популярность, награды и премии, никаких званий у Александра Балуева нет за работу в кино, в театре. Он сам отказался от любых почестей, оставшись верным данному еще в молодости обещанию. Во время работы в Театре Советской армии Балуев вместе с друзьями-актерами поклялся, что не примет ни одного звания. Его коллеги за давностью лет об этом забыли, а он продолжает держать свое слово.

«От званий отказывался, никогда у меня их не было и не будет. Да, это принципы. Если ты заслуживаешь чего-то, это знают люди, которые ходят в театр и смотрят кино, они определяют, кто ты и чего стоишь в профессии», — подчеркивал актер в интервью.

Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look / www.globallookpress.com

В 2014 году Балуев внезапно попал в международный скандал. Его подпись оказалась под открытым письмом, которое якобы написали российские деятели культуры, выступившие против возвращения Крыма в состав России. Документ опубликовал один из лидеров украинского Майдана — Мустафа Найем. Актер, узнав, что его имя использовали, возмутился. Он подчеркнул, что никакого письма даже не видел. «Человек сам решает, подписывать или нет. В моем случае подписали за меня, взяли на себя это право. Я не буду говорить, какое именно письмо, да это и неважно. Сам факт вызывает чувство омерзения», — заявил Балуев. Также он поддержал проведение спецоперации. Актер отмечал, что последние несколько лет на Украине начался настоящий выплеск ненависти ко всему русскому. «Думаю, что такой злобы не ожидал никто. Но это абсолютно бессмысленная затея. Эту страну — Россию — победить нельзя», — подчеркивал артист. Он говорил, что совсем не понимает артистов, сбежавших из России. По его словам, задача актера — говорить со зрителем на понятном тому языке. А как выступать перед теми, кто тебя просто не понимает?

Личная жизнь Балуева

Свою первую и единственную жену, польскую журналистку Марию Урбановскую, Балуев встретил в 1993 году в Коктебеле. Она приехала на отдых, а он снимался в фильме «Ричард Львиное Сердце» у режиссера Евгения Герасимова. «Она сразу мне очень понравилась, хотя ухаживал я несмело. Потом мне нужно было уезжать, а она еще оставалась. Казалось бы, курортный роман закончился, можно жить дальше, но я вдруг понял, что не могу без нее», — признавался Балуев.

Урбановская была старше на восемь лет и во время их знакомства находилась в браке и воспитывала двух детей.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Журналистка не сразу ответила на его ухаживания, но потом все же сдалась. Оформила развод и переехала в Москву. Влюбленный Балуев по требованию супруги отказался от спиртного и купил в Подмосковье огромный дом. Заключать брак пара не спешила. В таких отношениях они прожили почти 10 лет, а потом все же сыграли свадьбу, но по большей части потому, что на свет появилась их общая дочь Мария-Анна. «Она коренным образом изменила мою жизнь. До ее рождения я даже не подозревал о том, какие запасы любви и нежности во мне есть. Сколько себя помню, я не просто мечтал о дочери, я всегда знал, что она у меня обязательно будет. И вот она появилась», — рассказывал Балуев. Вероятно, именно после рождения дочери у актера появилось необычное хобби. Он начал вязать. Со спицами и пряжей он проводил перерывы на съемках. Десять лет совместной жизни пролетели незаметно. Балуев признавался, что его известность сказалась на семье. Жена постоянно ревновала, ее раздражало его частое отсутствие из-за работы.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2013 году Урбановская подала на развод и уехала в Польшу вместе с дочерью. Балуев сильно переживал расставание с ребенком и летал его навещать. Актер с головой ушел в работу и честно признавался, что больше не хочет заводить детей, потому что он не сможет полюбить кого-то больше, чем дочь.

Балуев отмечал, что тяжело перенес пандемию, когда закрылись границы, и сильно страдает сейчас, потому что не может приехать в Варшаву. Он находится с дочерью в постоянном контакте через интернет и недавно узнал, что она пошла по его стопам — решила стать актрисой. Последние годы Балуева часто сопровождает художник по гриму Ольга Матвейчук — мать известного певца Глеба Матвейчука. С актером она познакомилась на съемочной площадке. Сначала они опровергали сообщения СМИ о романтических отношениях, объясняя общее появление на разных мероприятиях крепкой дружбой.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Исчезновение из информационного пространства Балуев объяснил огромным количеством работы в кино и театре. «Просто так получается — информационная дыра. В общем-то, у меня все хорошо. Планируется выход новых лент, работа в театре происходит», — рассказывал артист. Он подчеркивал, что плотный график не позволяет ему сейчас «светить лицом» и иногда ему хочется просто выспаться. Кроме площадок в Москве, он постоянно летает в Новосибирск, где работает в театре «Красный факел». Балуев остался в своем доме в Подмосковье, который купил во время единственного брака, но теперь живет там один.