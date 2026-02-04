Сегодня 04:45 Он плакал, возвращая чужих отцов. Каким был и кого искал всю жизнь легенда «Жди меня» Игорь Кваша 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Актер Игорь Кваша всегда оставался загадкой для широкой публики. Зрители уважали его как ведущего программы «Жди меня» и обожали его комичного бургомистра из «Того самого Мюнхгаузена». Он сочетал в себе, казалось бы, несовместимые черты. За его телевизионным образом скрывался сложный, глубокий, часто даже мрачный интеллектуал. Почему ведущий, который 14 лет помогал другим искать утраченные связи, так и не нашел ответа на главный вопрос всей своей жизни?

Неутолимый поиск Корень его всеобъемлющего поиска уходил в далекое военное детство. Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в интеллигентной московской семье ученого-химика и сурдопедагога. В детстве война унесла его отца, перечеркнув мирную жизнь. Владимир Ильич Кваша добровольцем ушел на фронт, несмотря на положенную ему бронь, и пропал без вести в 1942 году. Мать, Дора Захаровна, многие годы берегла сына от страшной правды. Она говорила, что отец «пропал без вести», скрывая страшное знание о его гибели в немецком плену.

Фото: РИА «Новости»

Это было тяжелым семейным секретом, который мать позже доверила жене актера. Обе женщины дали друг другу слово никогда не открывать Игорю Владимировичу правду, переживая, что это станет для него еще одним ударом. Вместе с тем ощущение неразрешенной потери создало в душе мальчика внутренний вакуум. Незнание породило в нем навязчивую жажду найти, докричаться, восстановить оборванную связь. Именно из этой детской травмы, выросла вся его дальнейшая жизнь. Вероятно, стремление проживать чужие судьбы на сцене и миссия в программе «Жди меня» стали прямым продолжением его личного, неутолимого поиска. С Арбата в «Современник» Послевоенная жизнь, хоть и была спокойнее, не давала времени на раскачку. Нужно было найти себя, чтобы не потеряться среди уличной шпаны.

Фото: РИА «Новости»

Еще в годы войны, когда семью эвакуировали в Сибирь, мальчик увлекся театром и даже сыграл свою первую главную роль в спектакле «Морозко». Поэтому его мать, стремясь отвлечь от влияния улицы и хулиганской компании Арбата, отвела Игоря в театральную студию Дома пионеров на улице Стопани. Сцена вновь захватила его и стала самым главным увлечением. Это увлечение открыло ему прямой путь в Школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1955 году. Там он учился вместе с теми, кто вскоре определил лицо отечественного театра: Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым и многими другими. Именно с этими однокурсниками он в 1956–1957 годах создал театр «Современник» под руководством Олега Ефремова. Для Кваши «Современник» стал не просто работой, а единственным творческим домом, служению в котором он посвятил 55 лет, с первого дня его основания и до конца своей жизни. На его сцене он сыграл более 50 разноплановых ролей, от Сирано де Бержерака до Иосифа Сталина.

Фото: РИА «Новости»

В кино он дебютировал в 1961 году. Подлинно народную любовь ему принесли острохарактерные комические роли. Широкую известность он получил в 1979 году после роли бургомистра в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», а образ пастора в «Человеке с бульвара Капуцинов» лишь укрепил его статус мастера второго плана. Между его амплуа сложился интересный контраст: в кино зрители видели яркого комика, а в театре — глубокого драматического актера, способного на психологически сложные роли. Личная боль как профессия Внутренний стержень актера привел его, в конце концов, на телевидение, где его личный поиск обрел всенародный масштаб. В 1998 году он стал лицом программы «Ищу тебя», позже переименованной в «Жди меня», и оставался ее бессменным ведущим почти 14 лет. Для актера эта работа стала не просто профессиональной обязанностью, а почти духовной миссией и личным искуплением. Он искренне хотел, чтобы у каждого человека, обратившегося на передачу, оставалась надежда на чудо встречи.

Фото: РИА «Новости»

Кваша не умел и не хотел отстраняться от чужих судеб, он пропускал каждую историю через свое сердце. Его подлинные, эмоции перед камерой — сдержанные слезы, дрогнувший голос — трогали зрителей, потому что люди верили в его абсолютную искренность. Ведущему даже пришлось договариваться с режиссером, чтобы вырезать кадры, где он не мог сдержать слез. Каждый выпуск давался ему тяжело, но он возвращался снова и снова, помогая другим обрести то, чего так и не нашел сам. В горе и в радости Всю жизнь ища ответы, в личных отношениях Игорь Кваша все же сумел построить прочный и надежный островок спокойствия. Его первой любовью стала актриса Светлана Мизери, с которой он познакомился еще в детстве в театральном кружке. Молодые люди поженились вскоре после поступления в Школу-студию МХАТ, но их брак быстро распался из-за разницы в характерах и расхождении взглядов на семейную жизнь. Настоящее же семейное счастье актер обрел с врачом-рентгенологом Татьяной Путиевской. Их познакомила в Коктебеле в 1956 году Галина Волчек, и эта встреча сразу же переросла в глубокое чувство.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Кваша сделал Татьяне предложение очень скоро после знакомства, и их брак продлился более 55 лет, до самой смерти актера. Этот союз стал для него тихой гаванью, надежным тылом и опорой. В 1957 году у пары родился сын, которого назвали Владимиром в честь пропавшего на фронте отца Игоря Владимировича. Сын стал врачом, а затем успешным бизнесменом, подарившим родителям внуков Анастасию и Михаила. Именно эта крепкая, любящая семья давала Кваше силы для его сложной публичной работы и творческих поисков. Она стала тем самым местом, куда он всегда возвращался после съемок и спектаклей. Гражданская позиция С годами личная боль переплавилась в твердую гражданскую позицию, которая порой звучала слишком громко для власть имущих. Он никогда не был удобным человеком и выступал против любых проявлений того, что считал произволом. Еще в 1960-е годы за открытые выступления против ввода советских войск в Чехословакию он попал в «черные списки» и на несколько лет лишился ролей в большом кино.

Фото: РИА «Новости»

Его принципиальность не угасла и в 2000-е годы. В 2001 году Игорь Кваша резко осудил закрытие телеканала НТВ и критиковал действия вновь избранного президента страны Владимира Путина. Он поддерживал оппозиционные акции и выступал за честные выборы. А осенью 2011 года артист публично высказался в поддержку организаторов митинга на Болотной площади в Москве. Позже он подписал коллективные письма, встав на защиту осужденных по «делу ЮКОСа» и участниц группы Pussy Riot*. Окончание поиска Силы, отданные поиску на сцене, в жизни и в борьбе за свои взгляды, оказались не бесконечны. 30 августа 2012 года Игорь Кваша скончался на 80-м году в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Вся его судьба была непрестанным поиском. Он искал и находил истину в искусстве, превратив свой поиск в миссию, помогая тысячам соотечественников.

* Признана экстремистской организацией в России.