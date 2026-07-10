Свадьба года в блогосфере: Ида Галич вышла замуж за Олега Ледвича

Популярная блогер и телеведущая Ида Галич объявила о своем замужестве: она связала себя узами брака с Олегом Ледвичем. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге, сопроводив пост свадебной фотосессией — на снимках пара выглядит по-настоящему счастливой и расслабленной, а атмосфера кадров передает тепло и искренность момента. Подробности — в материале 360.ru.

Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича

В публикации Ида не стала скрывать переполняющих ее эмоций.

«Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — написала она.

В этих словах читается не только радость от нового статуса, но и глубокое уважение к избраннику, а также признание его роли в семье.

Подписчики моментально отреагировали на новость: под постом появились сотни поздравлений, комплиментов образам пары и пожеланий долгой и счастливой совместной жизни.