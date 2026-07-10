Прямой эфир

Свадьба года в блогосфере: Ида Галич вышла замуж за Олега Ледвича

Ида Галич вышла замуж за Олега Ледвича

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Популярная блогер и телеведущая Ида Галич объявила о своем замужестве: она связала себя узами брака с Олегом Ледвичем. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге, сопроводив пост свадебной фотосессией — на снимках пара выглядит по-настоящему счастливой и расслабленной, а атмосфера кадров передает тепло и искренность момента. Подробности — в материале 360.ru.

Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича

В публикации Ида не стала скрывать переполняющих ее эмоций.

«Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — написала она.

В этих словах читается не только радость от нового статуса, но и глубокое уважение к избраннику, а также признание его роли в семье.

Подписчики моментально отреагировали на новость: под постом появились сотни поздравлений, комплиментов образам пары и пожеланий долгой и счастливой совместной жизни.

galichida
Фото: galichida/Соцсети

Многие отметили, что Ида буквально светится от счастья, а кадры из фотосессии получились очень стильными и живыми — без излишней пафосности, зато с настоящей эмоциональной глубиной.

Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича стала одним из самых обсуждаемых событий в медиапространстве: новость быстро разлетелась по крупным пабликам и телеграм‑каналам, а поклонники продолжают пересматривать кадры и делиться своими впечатлениями.

Для многих эта история — приятный пример того, как публичность не мешает сохранять в отношениях тепло и приватность самых важных моментов, приоткрывая их лишь тогда, когда хочется искренне поделиться счастьем.

Фото: РИА «Новости»

Скандал вокруг женитьбы

В Сети появилась информация, что некоторые жители Северной Осетии обвинили команду блогера в экологическом вандализме. Их возмутило, что территорию возле Мидаграбинского озера, которая частично относится к памятнику природы регионального значения «Урочище Джимара», расчистили бульдозером и начали возводить непонятные им сооружения.

Минприроды республики инициировало официальную проверку.

В ответ Ида Галич заявила в соцсетях, что ее свадьбу «пытаются сорвать на основе откровенного вранья». По словам блогера, растительность никто не трогал, площадку очистили от мусора и кострищ, а после праздника проведут полную рекультивацию.

Галич объяснила, что выбрала Северную Осетию местом проведения свадьбы, поскольку считает важным отдать дань уважения своим корням.