Сергей Гармаш мечтал быть капитаном, а стал символом «настоящего мужика» российского кинематографа. За плечами актера выдающиеся роли — и не менее громкие скандалы, некоторые из которых другому стоили бы карьеры. Уже 1 сентября Гармаш отпразднует свой 68-й день рождения: почему же актер «о многом жалеет», как родной брат едва не похоронил его репутацию и зачем артист прыгал с пятого этажа?

Как хулиган мечтал о море Семья Гармаша далека от театральных подмостков. Отец работал шофером, мать закончила всего семь классов. Сам будущий артист в школе славился вздорным нравом, его несколько раз едва не отчислили. О сцене мальчик не задумывался вовсе — куда больше его увлекал парусный спорт. После восьмого класса он твердо решил поступать в мореходное училище. Пока сын пропадал на регате, мать без его ведома отнесла документы в Днепропетровское театральное училище — решила, что там меньше экзаменов и поступить будет проще. Юноша и в самом деле легко прошел вступительные испытания. В конечном итоге он получил диплом артиста театра кукол, работал в театре и катался с представлениями по местным колхозам. Карьеру едва не прервала армия. Служить пришлось в «специальных строительных» — с лопатой вместо автомата. Там характер Гармаша проявился в полную силу, он ввязался в драку со старослужащим и на полгода угодил в дисбат. Кукольник на каторге Судя по интервью Гармаша, путь в театр он продолжил скорее по инерции. Артист бросился покорять Москву, отучился в школе-студии МХАТ. Позднее актер вспоминал, что весь первый курс считал «каторгой» и совершенно не понимал сути профессии.

Фото: РИА «Новости»

«Только на втором курсе училища я стал немного понимать, чем занимаюсь, а весь первый курс для меня был каторгой», — говорил Гармаш. Главной сценой для него примерно в то же время стал великий «Современник». Здесь актер прослужил 36 лет. Первой по-настоящему серьезной ролью он называл Урку в спектакле по Шукшину «А поутру они проснулись», сыгранную на гастролях в Иркутске в 1985 году. Затем последовали Загорский в «Большевиках», Эбер во «Вдове Капет», Лопахин в чеховском «Вишневом саде» и старший брат в «Карамазовых и аде» по Достоевскому. Скандал с театром «Современник» Руководила «Современником» Галина Волчек. Гармаш с легендарным худруком был очень дружен — и ушел из театра почти сразу же после ее смерти. Публичный демарш актера привлек внимание прессы: Гармаш заявил, что в труппе произошел раскол из-за нового руководителя и назвал «кощунственным» один из новых проектов. Должность главы «Современника» власти передали Виктору Рыжакову. Сергей Гармаш счел это назначение «катастрофичным». В открытом письме артист заявил, что идет расправа над людьми, «прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни». Он утверждал, что молодых артистов подтолкнули к спорным высказываниям.

Фото: РИА «Новости»

Рыжакова Гармаш обвинил в том, что тот «пошел на варварское назначение». Актер также объявил, что решение привести Рыжакова в «Современник» было «подписано буквально на крышке гроба» Волчек. Демарш народного артиста вызвал неоднозначную реакцию. Одна из актрис обнародовала ответное открытое письмо, в котором критиковала Гармаша за объявление войны внутри труппы и эмоциональный разрыв, добавив колкий совет «постараться не пить». Театральную сцену Сергей Гармаш оставлять не стал. Он и сегодня активно сотрудничает с Малым театром и «Мастерской „12“» Никиты Михалкова. Главные роли Сергея Гармаша В кино Гармаш дебютировал в 1984 году, сыграв рядового Урина в военной драме Алексея Симонова «Отряд». Харизматичный актер стал заложником одного образа — своего рода «настоящего мужика», которого удобно брать на роли сотрудников спецслужб, военных и жестких начальников. Народная известность пришла к артисту в конце 90-х. Зрители полюбили его полковника в детективном сериале «Каменская», понравились и его роли в лентах «Ворошиловский стрелок», «Дом», «Нежный возраст», «Любовник» и военном боевике «72 метра». Прорывным для карьеры Гармаша стал 2007 год. Работа в картине Никиты Михалкова «12» принесла артисту премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

Фото: РИА «Новости»

Годом позже вышла отличная драма «Стиляги», за главную роль в «Ликвидации» Сергей Гармаш получил «Золотого орла». Новому поколению зрителей Гармаш запомнится уже другим — в 2023 году он отошел от привычного амплуа ради роли в семейной комедии «Чебурашка». Роман с несовершеннолетней Сергей Гармаш придерживается редкой для артистической среды стабильности в личной жизни. Впрочем, начинался его роман все же необычно. Со своей избранницей Гармаш познакомился в стенах школы-студии МХАТ. Инне Тимофеевой на тот момент едва исполнилось 16 лет, актеру было 25. Молодой студент ухаживал за девушкой два года. Та дала ему шанс, хотя позднее рассказывала, что была влюблена в другого сокурсника. «У меня за плечами были училище, служба в армии, работа в театре кукол, а она была 10-классницей и просто меня боялась», — говорил Гармаш. Свадьбу с Тимофеевой Гармаш сыграл уже на четвертом курсе. При этом другая бы на ее месте могла бы и передумать: актер настолько увлекся мальчишником, что опоздал на церемонию на семь часов. В интервью «7 Дней» Тимофеева рассказывала, что характер Гармаша так и остался сложным. Сам актер в беседе с корреспондентом того же издания намекал, что долгое время «был слишком весел».

Чего греха таить, выпивал. Много было моментов в моей жизни, когда я с алкоголем обращался так, что окружающим это не доставляло никакого удовольствия. <…> К сожалению, есть много такого в моей жизни, о чем я очень сильно жалею, — чего-то не сделал, что-то сделал не так. Сергей Гармаш

Фото: РИА «Новости»

Зачем Гармаш прыгал с пятого этажа В прессе муссировали слухи и о неких романах Сергея Гармаша на стороне. Правда ли это, неизвестно — но впечатлять девушек актер очевидно любит. В 1997 году актеру захотелось произвести впечатление на Веру Воронкову, они снимались в одном фильме. В тот день почти весь коллектив уехал на очередной прогон. Гармаш остался с Воронковой один в пансионе. Позднее актриса рассказывала, что тому стало скучно и он просто решил с ней поговорить. Воронкова в беседе отказала. Артист начал грозить, что выпрыгнет из окна, актриса сочла эти слова глупой шуткой. И очень удивилась, когда Гармаш действительно забрался на подоконник и прыгнул, прямо сквозь стекло. Онемевшая от ужаса актриса долго не решалась подойти к окну, искренне полагая, что стала свидетельницей гибели Сергея Гармаша. Тот оказался жив: он устроил розыгрыш со строительной люлькой, которую рабочие оставили всего на этаж ниже. «В слезах смотрю на него, а в голове только одна мысль: „Ну, Гармаш! Слава богу, что живой!“ А он довольный, улыбается: „Ну что, Верка? Поболтаешь со мной?“ Деваться мне было уже некуда», — рассказывала Воронкова.

Фото: РИА «Новости»

Как брат Гармаша едва не повторил судьбу Ефремова Поставил под удар карьеру Гармаша и его собственный младший брат. В 2010 году он за рулем иномарки протаранил «шестерку» на трассе, ее водитель погиб. Экспертиза установила, что в крови Романа Гармаша было 1,84 промилле алкоголя — это более чем вдвое превышает допустимую норму. Власти возбудили уголовное дело. Неизвестно, как именно Сергей Гармаш помогал брату. Суд назначил ему мягкое наказание, всего три с половиной года колонии-поселения. Спустя несколько недель Романа Гармаша перевели в больницу, в декабре 2023 года его выпустили по УДО. Вдова погибшего водителя осталась решением суда недовольна. Майка-алкоголичка в банке Около 10 лет назад Гармаш стал лицом одного из популярных российских банков. Кредитная организация запустила рекламную кампанию со смелой стилистикой. Гармаш предстал перед удивленной публикой в майке-алкоголичке и с кефиром в руках. Дело дошло до суда. Уладить все удалось миром: директор банка сам снялся в похожем образе, что полностью устроило актера. Впрочем, критиковать Гармаша продолжили некоторые россияне. Артиста обвиняли в том, что он использует свою репутацию «правильного своего парня» для рекламы неоднозначной финансовой организации. Актера сравнивали даже с Леней Голубковым, персонажем из роликов МММ.

Фото: РИА «Новости»