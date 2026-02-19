Алкоголь, неудачный секс и дебош в самолете. Куда пропал и как живет сейчас Хрусталев из «Вечернего Урганта»

Шоумен Дмитрий Хрусталев запомнился не только участием в КВН, Comedy Woman и «Вечернем Урганте», но и громкими романами и пьяными выходками. А в последнее время о нем почти ничего не слышно. Что известно о Хрусталеве и чем он занят сейчас — в материале 360.ru.

Детство и юность Хрусталева: танцы и КВН

Дмитрий родился в Санкт-Петербурге. Отец рано ушел из семьи, мальчика воспитывали мать и бабушка, и это сказалось на его увлечениях. В пять лет он с удовольствием занялся бальными танцами, а «мужские» занятия, такие как спорт, казались ему неинтересными. В школе Дмитрий был ярким, обаятельным и активным ребенком. Оценками не блистал, но с радостью участвовал в мероприятиях, спектаклях и, конечно, ставил танцы. Он не забыл свое хобби и мечтал стать известным танцовщиком, даже продолжил заниматься бальными танцами после учебы.

Фото: РИА «Новости»

Юмористическая карьера Хрусталева началась в студенческие годы. Чтобы не забрали в армию, он подал заявление в первый попавшийся вуз — аграрную академию — и задался целью попасть в университетскую команду КВН. Но ничего не получилось. «Меня не взяли в команду, сказали, что я не смешной», — цитировал Хрусталев 78.ru. Зато в следующем вузе, где оказался, — университете аэрокосмического приборостроения — Дмитрий уже стал капитаном команды КВН. Самые яркие игроки петербургских команд вошли в городскую сборную. Команда Дмитрия даже вошла в Высшую лигу. Уже тогда появились многие номера с его участием, которые до сих пор пользуются популярностью у зрителей: номер про группу «Битлз», сценка «Вяленький цветочек», миниатюра «Колобок». Команда еще какое-то время гастролировала, но вскоре ее популярность стала сходить на нет. Настала пора заняться чем-то новым.

Продолжение карьеры: театр, кино и телешоу

В вузе Хрусталев отучился на экономическом факультете по специальности «Менеджер науки и образования», однако, видимо, перспектива работать по специальности его не прельщала. Вместо этого Дмитрий решил играть в театре. Природная харизма и пластичность искупили отсутствие профильного образования. Музыкальный спектакль «За двумя зайцами» с участием Хрусталева, поставленный в театре «Русская песня», имел большой успех. Молодой артист сыграл в нем с такими звездами, как Олеся Железняк, Надежда Бабкина, Владимир Долинский. Дмитрий Хрусталев снялся в нескольких фильмах, среди которых «Разрешите войти», «Самый лучший фильм — 2», «Служебный роман. Наше время».

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Но наибольшую популярность ему принесли телешоу. В 2008 году он стал единственным участником-мужчиной в шоу Comedy Woman — вначале был только ведущим, но вскоре стал и участвовать в номерах. Одновременно Хрусталев был задействован еще в двух проектах на разных каналах, а в итоге выбрал один — «Вечерний Ургант», куда его позвали соведущим в 2013 году. И иногда жалел об этом. Как вспоминал Дмитрий, его задачей по факту было поддакивать Ивану Урганту и неизменно оставаться на вторых ролях. Стоило Хрусталеву попытаться изменить ситуацию, Ургант принимался «тянуть одеяло на себя». В присутствии звездного коллеги Дмитрий зажимался, чувствовал себя неловко.

Я видел, что он «одеяльщик». <…> Думал: «Все! Я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!» Дмитрий Хрусталев

Лишь со временем ведущие притерлись друг к другу и их дуэт полюбили зрители. Популярность Хрусталева росла. Он несколько раз заменял руководителя КВН Александра Маслякова в играх Высшей лиги, стал выступать на корпоративах, продолжил сниматься в кино. Но большинство знали шоумена по Comedy Woman и «Вечернему Урганту». После начала СВО выпуск «Вечернего Урганта» прекратился. Сетку вещания изменили, и шоу больше не вернулось на Первый канал. Иван Ургант улетел в Израиль, где уже несколько лет как оформил гражданство вместе с семьей. А его коллега остался в России.

Что с Хрусталевым сейчас? Шоу, кино и скандалы

Хрусталев продолжает сниматься в телешоу и кино. С 2022 года он ведет шоу «Мечталлион. Национальная Лотерея», в следующем году провел «Новогоднюю ночь» на Первом канале, в 2024-м стал основным ведущим Высшей лиги КВН. Артист также появлялся в жюри «Ледникового периода» и в других проектах. Что касается съемок в кино, Хрусталева можно увидеть в короткометражке «Все исправлю», комедии «Вредная привычка».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Однако в последние годы имя шоумена мелькало в заголовках СМИ не только не в связи с его карьерой. Дмитрий не скрывал свою алкогольную зависимость. Оправдывался перед журналистами: «Это не моя вина, это моя беда — по генетике». Признавался: «Алкоголь с моим организмом делает то, чего я не хочу». В какой-то момент пагубную привычку удалось побороть. Осенью 2020 года Дмитрию резко стало плохо, и он попал в реанимацию. Врачи даже вынуждены были ввести его в искусственную кому. Позже он рассказывал, что ему поставили предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Он отметил, что, как и многие коллеги, гнался за совершенной физической формой — и перестарался. Через некоторое время после выписки артист объявил в «Вечернем Урганте», что бросил пить. Поклонники связали это решение с недавними проблемами со здоровьем. Однако прошло время, и Хрусталев снова взялся за старое. В 2025 году он оскандалился пьяным дебошем в самолете. Наутро после банкета в ресторане артист был не в духе — грубо обругал стюардессу, занял место другого пассажира и посоветовал ему «не трындеть», а когда его попросили вернуться на свое место, крикнул: «Да пошли вы все!» Экипаж вызвал полицию, самолет задержали на три часа. Знаменитость отделалась штрафом на 500 рублей за нарушение общественного порядка. Хрусталев не слишком раскаивался. «Ну перебрал, с кем не бывает», — заявил он офицеру полиции.

Личная жизнь Хрусталева: неудачный секс, слухи о свадьбе и рождение дочери

Судя по тому, что известно о личной жизни Дмитрия Хрусталева, он не склонен к коротким интрижкам. Называет себя честным и верным: «Любая женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив, не будет нуждаться. Это мой родной человек навсегда». Утверждает, что считал женами всех девушек, с которыми жил.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но говорить на эту тему Хрусталев не любит, зато его девушки не всегда держат рот на замке. В 2020 году шума наделало интервью его коллеги по Comedy Woman Екатерины Варнавы, с которой Хрусталев встречался около года еще в начале 2010-х. Варнава разоткровенничалась с журналистами о том, что однажды уснула во время секса, а Дмитрий этого даже не заметил. Хрусталева это задело. Он опровергал слова бывшей: «Она жила со мной один год — и теперь восемь лет рассказывает истории, еще и придуманные». Примерно в то же время ходили слухи о тайной свадьбе шоумена с певицей Марией Гончарук. Их Дмитрий тоже опроверг: «По законам РФ не женат, но мы счастливы». В 2023 году Гончарук родила бойфренду дочь.