11 января 2026 00:30 Целовался с Джоли, строил самолеты, Эрнст не хотел брать его в кино. Как технарь Хабенский заслужил любовь миллионов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

Кино

Режиссер

Фильмы

Спектакль

Театры

Актеры

Анджелина Джоли

Учился на авиастроителя, работал плотником, целовался с Анджелиной Джоли: все это об одном из главных любимчиков российского зрителя. Константин Хабенский не мечтал о сцене — он собирался строить самолеты, но судьба распорядилась иначе. Он пришел в профессию почти случайно, но остался в ней навсегда, пройдя путь от массовки до художественного руководства МХТ. Сегодня ему исполняется 54.

«Мозги» для самолетов и экзамены «на арапа» Хабенский не мечтал с детства об актерской карьере, после школы он поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после третьего курса забрал документы — душа просила другого. «Я должен был делать мозги для самолетов. Слава Богу, что у меня не получилось. Я как-то внезапно понял, что ни черта в этом не понимаю. Можете себе представить, какие самолеты я бы понастроил?» — шутил позже Хабенский. После ухода из техникума молодой человек подрабатывал, кем мог. И случайно попал в театр «Суббота». Из-за нехватки молодых актеров в труппе юношу попросили принять участие в массовке. Только оказавшись на сцене, Хабенский задумался об актерской карьере.

Фото: РИА «Новости»

В 1990 году будущий артист поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, в мастерскую Вениамина Фильштинского. Там он сдружился с Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зибровым. Именно в процессе учебы Хабенский понял, что «это мое». С институтскими приятелями Хабенский дружит до сих пор. О студенческих годах рассказывает с юмором. «Первокурсниками вместе пили спирт „Роял“, ездили по городу на старенькой машине Пореченкова, зависали на даче. Ни о какой учебе речи, разумеется, не было. Экзамены сдавали „на арапа“. Перед литературой, к примеру, каждый из нас читал по книжке, потом собирались вчетвером и пересказывали друг другу содержание», — поделился Хабенский. В то же время учебу в институте он вспоминает как «армейскую школу театрального искусства» — студенты сутками пропадали в аудитории, действовало чуть ли не казарменное положение. «Но зато из стен института мы вышли закаленными людьми, которые имели на счету уже около 150 спектаклей. Хотелось много играть, не хотелось стоять в очереди за главной ролью», — вспоминает актер.

Неожиданные роли и судьбоносные встречи Первые роли приходили к Хабенскому неожиданно. На дипломной работе его и Трухина заметил режиссер Алексей Герман и позвал их в свой фильм «Хрусталев, машину!». Изначально в сценарии не было эпизода с молодыми актерами: сцену, в которой Трухин смеется, а Хабенский плачет, режиссер придумал специально для этой пары. Еще одна смешная ситуация привела к работе в картине «Женская собственность», это была его первая большая роль в кино. История произошла после озвучивания роли в фильме «Американка». «Спускаюсь на студии по лестнице, навстречу поднимается какой-то тип, смотрит на меня: „Что-то я тебя не знаю!“. Отвечаю: „Я тебя тоже не знаю!“ — и мы разошлись. А потом ко мне подходят и говорят, что это был режиссер Дима Месхиев и что я утвержден на роль в его новом фильме», — поделился Хабенский.

Фото: РИА «Новости»

Роль в картине венгерского режиссера Томаша Тота «Наташа» досталась Хабенскому странным образом. «Мы поговорили, Тот спросил: „Будешь сниматься?“ — я сказал: „Буду!“ Потом выпили водки. Так началась работа в кино», — вспоминает актер беседу с режиссером. В 2004–2005 годах на экраны вышли «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, в обоих лентах Хабенский сыграл главные роли. В другой картине Бекмамбетова «Особо опасен», которую снимали в Голливуде, Хабенский сыграл с Анджелиной Джоли. По сценарию его герою должны были делать искусственное дыхание, и актер попросил, чтобы это делали не мужчины. В итоге возвращала к жизни героя Анджелина Джоли. Всего в фильмографии актера более 100 картин.

«Хабенского берем!» На роль следователя Игоря Плахова в «Убойной силе» Хабенского утвердили без проб, хотя они и были запланированы. «Я приехал на встречу с режиссером жутко уставший после спектакля. Тот начал мне объяснять концепцию сериала, а я стоял напротив с умным лицом и пытался хотя бы улыбаться: сил что-либо отвечать у меня не было. И вдруг услышал: „Так, Хабенского мы берем! Даже пробовать его не будем: все понятно уже“», — рассказывал актер. Плахову он отдал несколько лет, он играл его шесть сезонов. Хабенский отметил, что не жалеет о сыгранной роли и относится к этому, как к свершившемуся факту. «Нужно смотреть правде в глаза: благодаря „Убойной силе“ меня стали знать в лицо. А одна из составляющих профессии актера в том и состоит, чтобы тебя знали в лицо. Без этого нельзя. Да, жалко, что самое простое, самое незначительное оказывается популярным и что благодаря этому ты становишься известным. Но ничего страшного в этом нет», — признался Хабенский.

Однако Хабенский мог и не стать знаменитым на всю страну милиционером. Глава Первого канала Константин Эрнст хотел на главную роль знаменитого актера и Хабенского воспринял со скепсисом. Однако режиссер Александр Рогожкин переубедил босса и взял Хабенского под свою ответственность.

Фото: РИА «Новости»

Режиссерский дебют и назначение худруком В качестве режиссера Хабенский дебютировал в 2018 году с картиной «Собибор». В ленте снялись Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова, главную роль Хабенский исполнил сам. В сентябре фильм выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В октябре 2021 года Хабенского назначили художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Благотворительный фонд Константина Хабенского В 2008 году актер основал Благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям до 25 лет, имеющим опухоли головного и спинного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение, проводит работу с родителями, организует программы реабилитации, финансирует повышение квалификации врачей и занимается оснащением профильных отделений российских больниц. В 2010 году Хабенский организовал проект «Студия творческого развития благотворительного фонда Константина Хабенского». Продолжением проекта стал спектакль «Поколение Маугли», в котором дети из разных городов страны играют на одной сцене с известными артистами.

Фото: Хабенский в роли Окейло на показе благотворительного спектакля «Поколение Маугли» / РИА «Новости»

Общественная позиция и СВО Хабенский занимает активную жизненную позицию. Он открыто высказывает свое мнение, меняя таким образом судьбы людей и создавая прецеденты. Ярким примером может послужить история журналиста Ивана Голунова, задержанного в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Хабенский высказал свое отношение к ситуации в приветственной речи на открытии фестиваля «Кинотавр». «Так получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине», — заявил актер, зал аплодировал стоя. Через два дня уголовное дело против журналиста закрыли в связи с недоказанностью вины.

Фото: РИА «Новости»

После начала СВО Хабенский в соцсети на странице МХТ призвал уважать мнение друг друга и «не устраивать публичных расправ». «Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося „за“ или „против“, вызывает бурю негатива в обществе», — говорилось в обращении. Хабенский пересмотрел репертуар театра и отменил несколько запланированных постановок. Он аргументировал это тем, что «по-человечески неправильно сейчас брать материал, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями». «Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <…> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — подчеркнул худрук МХТ.

Личная территория Первая жена Хабенского — Анастасия Федосеева — журналистка одной из радиостанций Санкт-Петербурга. Пара поженилась в 2000 году, в 2007 году родился сын Иван. Во время беременности у Анастасии обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. В декабре 2008 года она умерла в клинике в Лос-Анджелесе. После ее смерти Хабенский основал благотворительный фонд. Вторая жена — Ольга Литвинова — актриса МХТ имени Чехова. Свадьба состоялась в 2013 году, пара воспитывает двух дочерей — Александру и Веру.

Фото: РИА «Новости»

Хабенский не любит фотографироваться с незнакомыми людьми и не имеет аккаунтов в социальных сетях. Актер считает, что для фотографирования нужно обоюдное согласие. «Это, скажем так, определенный этап знакомства, после которого у вас должно возникнуть желание сделать фото на память. Иначе это как-то неправильно. К тому же, у меня были неприятные случаи, связанные с фото: какие-то люди использовали наши общие фотографии в личных целях», — рассказал артист. По поводу социальных сетей Хабенский объясняет, что не готов тратить свое время на то, чтобы слепнуть, глядя в мобильный телефон и общаясь с теми, кого он не знает. «Я не очень умею общаться в этом пространстве. Там какая-то своя логика, и я не вижу за нею людей, не понимаю, с кем веду диалог. Я не понимаю, шутит ли человек, или он серьезен. Я за живой контакт, мне нужна физическая оболочка», — поделился актер.