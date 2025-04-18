Сегодня 10:38 Служебный роман? Актеры Гухман и Канухин спровоцировали слухи об отношениях 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезды сериала «Комбинация» Полина Гухман и Владимир Канухин спровоцировали слухи о романе. Актеры появились вместе на красной дорожке открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Пара отвечала на вопросы журналистов раздельно, но 30-летний Канухин порой обнимал 19-летнюю Гухман за талию. После официальной части мероприятия артисты убежали, держась за руки. «Актеры снимались в сериале „Комбинация“ и могли сблизиться на съемочной площадке. Служебный роман?» — написали журналисты Super.ru. В их распоряжении появилось видео с церемонии. На кадрах запечатлели парочку: Канухин в белом костюме и Гухман в черном платье. После просмотра записи действительно можно подумать, что звезды «Комбинации» встречаются. Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев. Канухин сыграл композитора и сооснователя группы Виталия Окорокова, Гухман досталась роль Юлии Козюльковой.

Фото: РИА «Новости»

Как прошло открытие ММКФ-2025 Московский международный кинофестиваль стартовал 17 апреля. Красную дорожку по традиции организовали на Пушкинской площади, в Московском театре мюзикла. Основной площадкой стад кинотеатр «Октябрь», но пока состоятся и в других кинозалах столицы. Самый удачный наряд на красной дорожке продемонстрировала Настасья Самбурская. Она появилась в черном приталенном платье с открытыми плечами. «Наш ответ Монике Беллуччи!» — восхитились поклонники.

Фото: РИА «Новости»

Звездой красной дорожки стала четырехлетняя Мия Табакова. Еще до начала мероприятия ее мама актриса Софья Синицына еще до начала мероприятия опубликовала видео, на котором Мию готовят к первому в ее жизни светскому выходу. Сама артистка появилась на открытии фестиваля в утонченном черном платье с откровенным вырезом на спине, сообщил Woman.ru. В 2025 году фестиваль продлится до 24 апреля. За это время зрителям покажут фильмы из 50 стран, всего в программе представлено 200 кинолент. Фестиваль откроет показ фильма «В списках не значился», снятый Сергеем Коротаевым по мотивам произведения Бориса Васильева. Главные роли в ленте исполнили Владислав Миллер, Алена Морилова и Владимир Машков.