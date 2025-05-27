Сегодня 06:12 «Выхода нет» — и денег тоже. Куда пропала легендарная группа «Сплин» и при чем тут СВО Группе «Сплин» исполняется 31 год 0 0 0 Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сегодня, 27 мая, легендарной рок-группе «Сплин» исполняется 31 год — три десятилетия от полных стадионов в России до выступлений в полупустых европейских залах. Как коллектив, подаривший россиянам десятки вечных хитов, оказался в изгнании с миллионными долгами, почему несколько слов фронтмена Александра Васильева перечеркнули 30-летнюю историю группы и есть ли у «Сплина» шанс на возвращение — в материале 360.ru.

От театра «Буфф» до буффонады в Европе Двадцать седьмого мая 1994 года в Санкт-Петербурге появилась группа, которой суждено было стать легендой русского рока. Ее название — «Сплин» — родилось из строчки стихотворения Саши Черного: «Как молью изъеден я сплином…». Началось все за восемь лет до этого, когда студент Александр Васильев познакомился с басистом Александром Морозовым. «Все произошло спонтанно: один приятель позвал меня на репетицию, где играл наш нынешний басист Саша Морозов», — вспоминал позже Васильев. Вместе они создали группу «Митра», но путь к славе оказался тернистым. Юноши мечтали попасть в Ленинградский рок-клуб, но комиссия во главе с Анатолием Гуницким их забраковала.

Фото: Jurii Kim-Serebryakov/Russian Look / www.globallookpress.com

После армии и случайных подработок Васильев вернулся к музыке — и в 1994 году записал дебютный альбом «Пыльная быль» в студии театра «Буфф». «Мы с Саней Морозовым срослись настолько, что даже выработали свой язык», — признавался лидер группы. Тогда никто не предполагал, что через тридцать лет этот язык станет чужим для тысяч бывших поклонников. Как «Сплин» изменил русский рок Золотой век «Сплина» В 1998 году «Сплин» выпустил «Гранатовый альбом», который принес группе всенародную любовь и культовый статус. Песни «Орбит без сахара» и «Выхода нет» звучали из каждого радиоприемника, став настоящими хитами поколения.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Группа достигла пика популярности, выступив на разогреве у легендарных The Rolling Stones. Этот концерт стал символом признания — российские рокеры вышли на один уровень с мировыми звездами. Эксперименты и популярность В 2001 году «Сплин» представил альбом «25-й кадр», где продолжил музыкальные эксперименты. «Мое сердце» из этого релиза возглавило все хит-парады страны, доказав творческую состоятельность коллектива. Васильев не боялся рисковать, выпуская такие неоднозначные работы как «Альтависта» с наркотическими мотивами. Группа регулярно собирала аншлаги на крупнейших площадках страны — от ДК Ленсовета до стадиона «Лужники».

Фото: РИА «Новости»

В 2015 году концерт в Самаре посетили рекордные 60 тысяч человек, что стало свидетельством непреходящей популярности коллектива. Однако за яркой славой уже маячили тени будущих потрясений. Рокерский поступок или роковая ошибка Васильева После начала спецоперации, в августе 2022 года, группа «Сплин» выступила на фестивале «Чернозем» в Воронеже, и это выступление стало переломным моментом в ее истории. Лидер коллектива Александр Васильев посвятил один из главных хитов — «Выхода нет» — музыкантам, покинувшим Россию.

Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода. Александр Васильев музыкант

Организаторы фестиваля оказались не готовы к такому повороту событий. Прямую трансляцию концерта резко прервали, а позже представители мероприятия дистанцировались от высказываний музыканта. СМИ тогда писали, что «соцсети российской рок-группы „Сплин“ накрыла волна негатива». Фанаты группы, многие из которых поддерживали спецоперацию, восприняли слова Васильева как предательство. Не остались в стороне и общественники. Организация «Офицеры России» направила запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить выступление музыканта. Как «технические причины» стали приговором Уже через несколько дней после выступления в Воронеже «Сплин» столкнулся с отменами концертов по всей стране. Первым сорвалось выступление в Москве, запланированное на стадионе ЦСКА. Затем последовали отмены в Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. Организаторы ссылались на «технические причины».

Фото: РИА «Новости»

Журналисты быстро подхватили тему. Издание «Коммерсант» связало последующую отмену концертов группы с ее «гражданской позицией». Даже год спустя группа не смогла вернуться на российские сцены. В мае 2023 года отменился концерт в Архангельске — уже в четвертый раз. Фестиваль «Ветер Сибири» исключил «Сплин» из программы после обращения «Союза отцов Новосибирской области». Сам Васильев на запросы СМИ отвечал кратко: «И так все понятно». Испанский стыд российских рок-звезд Попытки реабилитироваться провалились. Васильев уехал в Испанию, но и там его ждало разочарование — полупустые залы и холодный прием. Группа, еще недавно собиравшая стадионы, оказалась в глубоком кризисе. Двадцать первого июля 2023 года в испанской Марбелье состоялось одно из самых показательных выступлений группы за границей. Журналистка Ксения Собчак, специально прилетевшая на концерт, застала удручающую картину — пятитысячная Marbella Arena была заполнена лишь на 20%. «Ужасно обидно за него. Все-таки качество музыки и количество зрителей — это очень разные вещи», — с горечью констатировала Собчак. Ее репортаж с пустующими трибунами и полупустым танцполом стал символом заката некогда популярной группы. Европейский тур по пустым залам После вынужденного отъезда из России «Сплин» попытался закрепиться на европейской сцене. В 2023–2024 годах группа дала концерты в Берлине, Париже, Нью-Йорке, Лондоне и других городах, но везде столкнулась с аналогичными проблемами.

Фото: Jurii Kim-Serebryakov/Russian Look / www.globallookpress.com

Вместо стадионов музыкантам пришлось довольствоваться небольшими клубами, а цены на билеты опустились значительно ниже рыночных. Особенно показательным стал провальный тур по Испании и Франции, где коллектив не смог собрать даже половины залов. Миллионы причин пожалеть о сказанном Финансовое положение группы резко ухудшилось после отмены российских концертов. По данным Mash, в 2023 году чистый убыток составил 24,5 миллиона рублей — катастрофический показатель для коллектива, привыкшего к многомиллионным доходам. К 2025 году долги группы перед кредиторами достигли 62 миллионов рублей. Попытки исправить ситуацию за счет зарубежных гастролей не принесли желаемого результата — европейская публика осталась равнодушной к творчеству российских рокеров. Акварели вместо рок-н-ролла: как сейчас живет Васильев Александр Васильев окончательно обосновался в Испании, где пытался начать жизнь с чистого листа. По слухам, музыкант увлекся живописью и даже выставил на продажу свой подмосковный дом площадью 395 квадратных метров за 39 миллионов рублей.

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Бывший фронтмен «Сплина» практически перестал появляться в медиапространстве и не комментировал политическую ситуацию. Его редкие выступления в Европе лишь подчеркивали контраст между былой славой и нынешним положением изгоя. Сможет ли коллектив, потерявший репутацию и аудиторию, когда-нибудь вернуться на родину, или его ждет окончательное забвение? Ответ пока остается за будущим.