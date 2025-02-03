Замок на голове и голое платье. Как прошла церемония награждения «Грэмми-2025»

Вручение наград премии «Грэмми», которую проводит Академия звукозаписи США, всегда большое событие в мире музыки. В 2025 году церемония прошла, как обычно, с размахом в Калифорнии. Но не обошлось без неловких моментов. Самые запоминающиеся — в подборке 360.ru.

Голое платье Бьянки Цензори Начнем с красной ковровой дорожки: рэпер Канье Уэст привел свою жену Бьянку Цензори в прямом смысле в чем мать родила — прозрачная ткань, что-то вроде сетки, ничего не прикрывало. К тому же девушка забыла надеть нижнее белье. Организаторы выпроводили скандальную парочку с мероприятия. Аргумент — их не приглашали, хотя Канье был номинирован. По другим данным, супруги покинули церемонию по собственной воле. Как утверждают СМИ, теперь Цензори могут привлечь к уголовной ответственности, ведь по законам штата Калифорния за умышленное публичное обнажение грозит штраф или наказание до шести месяцев тюрьмы.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

Падение ведущей «Грэмми» Отличилась и ведущая церемонии Келти Найт. В прошлом году на «Золотом глобусе» она потеряла кольцо с бриллиантом в четыре карата. На этот раз Найт упала, пока шла к фотографам, придерживая подол своего длинного платья. «Почему что-то происходит на каждой красной дорожке?» — задалась вопросом у себя в соцсетях телеведущая.

Фото: Скриншот HindustanMediaBook / YouTube

«Удивленная» Бейонсе Победителя в номинации «Лучший кантри-альбом» объявляла Тейлор Свифт. В этом году статуэтку отдали Бейонсе за альбом Cowbow Carter. Реакция королевы R’n’B быстро разлетелась на мемы: Бейонсе замерла и наигранно удивилась, когда назвали ее имя. Пользователи Сети решили, что артистка долго репетировала перед зеркалом и на церемонии перестаралась. Кроме того, Бейонсе заняла первое место в главной номинации «Грэмми» — «Лучший альбом года». Этот результат многих удивил, а некоторые были откровенно шокированы. Любители премии вынесли свой вердикт: все проплачено.

Ревущие Леди Гага и Билли Айлиш Вслед за Бейонсе свою порцию эмоций выдала Леди Гага. Она разревелась. Правда, пока не понятно, от радости за конкурентку или от досады. А вот кто точно плакал от несправедливости, так это Билли Айлиш.

Вместе с Бейонсе за главную награду «Грэмми-2025» боролись Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, André 3000, Чарли XCX, Джейкоб Кольер и Чаппелл Рон.

Замок на голове и голая пятая точка Своим появлением на красной ковровой дорожке особенно заполнился сын актера Уилла Смита Джейден. На церемонию молодой человек пришел с… замком на голове. «Джейден Смит, ты не в себе, братан», — написали комментаторы в соцсетях. Кстати, супругу Канье Уэста «поддержала» его бывшая Джулия Фокс. Ее наряд на «Грэмми» тоже получился полуобнаженным: американская актриса и модель выбрала платье из прозрачной черной сетки. Отличие в том, что она все же надела нижнее белье, а поверх — кожаную грубую куртку.

Фото: Джейден Смит. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 1/6 Фото: Джулия Фокс. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 2/6 Фото: Леди Гага. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 3/6 Фото: Сабрина Карпентер. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 4/6 Фото: Оливия Родриго. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 5/6 Фото: Майли Сайрус. Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press 6/6

Снова немодная Тейлор Свифт В отличие от ярких и порой перебравших с волшебством коллег, Тейлор Свифт снова пришла просто красивая, но скучная. Знаменитость выбрала короткое красное платье с драпировкой на бедрах, полностью покрытое стразами. Образ дополнила подвеска с буквой «T» под бедром — наверное, это очередная отсылка. Дело в том, что в прошлом году певица надела белое платье с глубоким разрезом и черные перчатки. Наряд оказался намеком на будущий альбом The Tortured Poets Departmen.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

На этот раз Тейлор Свифт не получила ни одной статуэтки «Грэмми». Ну чудеса!

Победители «Грэмми-2025» Итоги 67-й церемонии награждения «Грэмми» в основных номинациях: «Запись года»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Песня года»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Альбом года»: Бейонсе — "Cowboy Carter"

«Лучший новый артист»: Чаппелл Рон

«Лучшее музыкальное видео»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Лучший вокальный поп-альбом»: Сабрина Карпентер — "Short n’ Sweet"

«Лучшее сольное поп-исполнение»: Сабрина Карпентер — "Espresso"