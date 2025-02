Замок на голове и голое платье. Как прошла церемония награждения «Грэмми-2025»

Итоги 67-й церемонии награждения «Грэмми» в основных номинациях:

«Запись года»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Песня года»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Альбом года»: Бейонсе — "Cowboy Carter"

«Лучший новый артист»: Чаппелл Рон

«Лучшее музыкальное видео»: Кендрик Ламар — "Not Like Us"

«Лучший вокальный поп-альбом»: Сабрина Карпентер — "Short n’ Sweet"