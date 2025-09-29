Госдума — не стадион. Почему некоторые депутаты злят россиян и что с этим делать?
Некоторые депутаты Госдумы высказываются по вопросам, в которых они совершенно ничего не понимают, считает публицист Михаил Шахназаров. По его мнению, прославившимся благодаря сцене и спорту парламентариям следует заниматься профильными темами, а не лезть напрямую в политику.
Почему звезды-депутаты могут навредить
В эфире Rutube-шоу «Полный абзац» Шахназаров отметил, что в Госдуму регулярно избираются люди, крайне далекие от сферы законотворчества. В качестве примера он привел некоторых актеров и спортсменов.
Масса людей публичных, которых в разное время поднимали «на флаг». У нас есть многие депутаты в Государственной думе, известные в прошлом люди, которые ни экономикой, ни политическими вопросами не занимались.
Михаил Шахназаров
Публицист
Тут же публицист оговорился, что не считает появление звезд в нижней палате парламента чем-то плохим. По его словам, проблема заключается в том, что такие депутаты не ограничиваются только своими профильными вопросами.
«Они были актерами, режиссерами — но шли в Госдуму, чтобы помочь чем-то. И у нас не стараются их распределить по категориям. Если ты известный спортсмен, то тебя не обязательно распределят в комитет по развитию спорта», — рассказал Шахназаров.
Также он обратил внимание, что некоторые парламентарии, несмотря на свои заслуги перед страной, порой делают противоречивые и странные заявления.
«У нас, к огромному сожалению, люди, которые были в чем-то хороши, например в спорте, начинают заниматься проблемами, от спорта далекими», — уточнил публицист.
Спортсменам и артистам не доверяют?
Такой точки зрения, к слову, придерживаются и многие россияне. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, большинство избирателей с недоверием относятся к звездам в депутатском кресле.
«Не артист и не спортсмен. У избирателей достаточно высокая убежденность, что люди этих профессий не очень годны в условиях кризиса для представления их интересов и решения их проблематики», — процитировало эксперта РИА «Новости».
Потуремский объяснил, что есть три основные сферы, которые больше всего влияют на уровень поддержки того или иного кандидата: личностные характеристики, компетенция и профессионализм, а также управленческие качества.
Важным фактором также может оказаться чуткость и неравнодушие по отношению к простым гражданам.