Некоторые депутаты Госдумы высказываются по вопросам, в которых они совершенно ничего не понимают, считает публицист Михаил Шахназаров. По его мнению, прославившимся благодаря сцене и спорту парламентариям следует заниматься профильными темами, а не лезть напрямую в политику.

В эфире Rutube-шоу «Полный абзац» Шахназаров отметил, что в Госдуму регулярно избираются люди, крайне далекие от сферы законотворчества. В качестве примера он привел некоторых актеров и спортсменов.

Масса людей публичных, которых в разное время поднимали «на флаг». У нас есть многие депутаты в Государственной думе, известные в прошлом люди, которые ни экономикой, ни политическими вопросами не занимались.

Тут же публицист оговорился, что не считает появление звезд в нижней палате парламента чем-то плохим. По его словам, проблема заключается в том, что такие депутаты не ограничиваются только своими профильными вопросами.

«Они были актерами, режиссерами — но шли в Госдуму, чтобы помочь чем-то. И у нас не стараются их распределить по категориям. Если ты известный спортсмен, то тебя не обязательно распределят в комитет по развитию спорта», — рассказал Шахназаров.

Также он обратил внимание, что некоторые парламентарии, несмотря на свои заслуги перед страной, порой делают противоречивые и странные заявления.

«У нас, к огромному сожалению, люди, которые были в чем-то хороши, например в спорте, начинают заниматься проблемами, от спорта далекими», — уточнил публицист.