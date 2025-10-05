Сегодня 20:18 Гордится пышными формами и презирает диеты. Бунтарка Кейт Уинслет в свои 50 продолжает жить вне голливудских стандартов Актрисе Кейт Уинслет исполнилось 50 лет 0 0 0 Фото: Planet Photos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

Кейт Уинслет 5 октября исполнилось 50 лет. Актриса, известная миллионам как Роуз из «Титаника», продолжает жить вне голливудских стандартов. Она не прибегает к пластике, не соблюдает диеты и не стремится никому что-то доказывать. Ее главное правило — быть собой, это и есть победа. Рассказываем о необыкновенную творческую и личную жизнь голливудской бунтарки.

Главная роль Кейт Уинслет: девочка, над которой смеялись, покорила Голливуд Когда Джеймс Кэмерон выбирал актрису для роли Роуз в «Титанике», он мечтал о хрупкой девушке с модельными параметрами. Но лишний вес не помешал Кейт получить роль — настойчивость и талант Уинслет взяли свое. Несмотря на то, что канадский режиссер пригласил для актрисы персонального тренера и попросил ее похудеть, к концу съемок она снова набрала вес. Девушка уже тогда говорила, что диеты делают ее несчастной, а голливудские стандарты фигуры 90-60-90 она считала оскорбительными и нелепыми. Уинслет решила показать себя на премьере фильма в облегающем платье, подчеркивающем все особенности ее фигуры. Возможно, это был ее ответ на попытки критиков умалить ее пышные формы. «Титаник» стал легендой, а Роуз — символом естественной красоты. При этом британская актриса призналась, что очень не любит свою роль в культовом «Титанике». Несмотря на то что съемки в этом фильме сделали Кейт одной из самых знаменитых в мире актрис и вписали ее имя в историю кино, она до сих пор с содроганием вспоминает, через какие трудности ей пришлось пройти. Кейт призналась, что чувствовала себя чужой на съемочной площадке. Особенно тяжело ей давалось коверкание акцента в попытках имитировать американское произношение. Также она все равно комплексовала из-за своей внешности.

Я была простой девочкой с лишним весом — последней в любом списке. И тут я попала в «Титаник». Кейт Уинслет

Уинслет травили за лишний вес после выхода фильма «Титаник». Об этом она рассказала в интервью The Guardian. Звезда вспомнила, что в прессе часто писали о ее внешности и диетах. «Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: „Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?“ Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте. Я действительно чувствовала себя очень одинокой», — поделилась артистка. Она также рассказала, что школьный учитель драмы пророчил ей роли толстушек и советовал довольствоваться этим амплуа. А актриса Джоан Риверс шутила: если бы Уинслет занимала бы чуть меньше места на двери, персонаж Леонардо Ди Каприо в «Титанике» смог бы выжить.

Фото: imago stock&people

Биография Кейт Уинслет Кейт Элизабет Уинслет — британка. Она родилась в октябре 1975 года в Рединге, графство Беркшир. Для ее семьи актерство стало потомственным ремеслом. Правда, ни родители, ни сестры, ни брат Кейт не сумели добиться успеха в профессии. Отец Роджер Уинслет был малоизвестным актером, который подрабатывал в разных местах, когда не было ролей в театре и кино, а мать Салли Бриджес, хоть и происходила из семьи артистов, работала няней и официанткой. Как вспоминала сама Кейт, она выросла в окружении «кучки сумасшедших, которые занимались театром из любви к делу». Кейт впервые вышла на сцену в пять лет, сыграв ангела в театральной постановке. Спустя шесть лет она поступила в школу актерского мастерства и начала изучать тонкости профессии. Многие сомневались, что нескладный подросток сможет добиться успеха в киноиндустрии. С детства Кейт сталкивалась с насмешками из-за лишнего веса, и ее дразнили «пышкой» и «пончиком». Но режиссеры разглядели в ней потенциал и начали предлагать роли. В школьные годы она появилась в рекламе хлопьев, но настоящий успех пришел, когда она сыграла Венди в спектакле «Питер Пэн» и сорвала первые овации зала. С начала 90-х ее стали приглашать на эпизодические роли в сериалах, таких как «Темное время года». Настоящий дебют состоялся в триллере «Небесные создания» в 1994 году. Актриса сыграла Джульет Хьюм. Фильм основан на реальных событиях 1952 года в Новой Зеландии, где проходили четырехмесячные съемки. За эту роль Уинслет получила премию Annual Sony Ericsson Empire Awards. После успеха в «Титанике» звездный статус позволил актрисе самостоятельно выбирать роли.

Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Муж Кейт Уинслет: как «пышка» из Англии вышла за миллионера В ноябре 1998 года Кейт вышла замуж за Джеймса Триплтона. Он был режиссером фильма, в котором Уинслет снималась годом ранее. В этом браке родилась дочь Миа (2000), но уже через год пара рассталась. Вторым мужем британской актрисы стал режиссер Сэм Мендес. Их свадьба прошла весной 2003 года. Зимой того же года у пары родился сын Джо Алфи Уинслет Мендес. Супруги прожили вместе до 2010 года, после чего их брак распался. Личная жизнь Кейт изменилась в 2011 году, когда она познакомилась с Недом Рокнроллом во время отдыха. Нед — миллионер и племянник Ричарда Брэнсона, одного из самых состоятельных людей Великобритании. В декабре 2013 года у них родился сын, которого назвали Беар Блэйз Уинслет.

Фото: Amazon Studios/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кейт Уинслет: лишний вес, диеты и стиль Каждый выход актрисы на красную дорожку вызывает бурю обсуждений. То ее критикуют за «лишние килограммы», то за чрезмерную худобу, написал Starhit.ru. Но Кейт всегда отвечает, что не собирается тратить жизнь на подсчет калорий.

Я не собираюсь тратить драгоценное время на заботы о размерах моей задницы! Это просто смешно. Жизнь одна и очень короткая — столько надо успеть! Я хочу растить и воспитывать детей и получать от жизни как можно больше удовольствия, а не беспокоиться о том, насколько плоский у меня живот. Кейт Уинслет

Она судилась с журналами, которые фотошопили ее снимки, и открыто заявляла, что никогда не прибегала к пластической хирургии. На самом деле, Уинслет приходилось сбрасывать, чтобы сохранить место в актерской профессии. В интервью она призналась, что презирает себя за стремление худеть ради ролей. Тем не менее с 1996 года она входит в список 50 красивейших людей мира по версии издания People и считается одной из наиболее стильных персон.